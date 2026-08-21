/आता मी तिची आई...! कोण आहेत या महिला मंत्री, ज्यांनी बेवारस भूकेने व्याकूळ 17 दिवसांच्या बाळाला केलं स्तनपान

17 दिवसांचं नवजात बाळ आणि तेही भूकेने व्याकूळ झालेलं पाहताच क्षणी त्या महिला मंत्रीने आपल्या उराशी धरून स्तनपान केलं. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
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या महिला मंत्र्यांनी केलेल्या या कृतीमुळे सर्वत्र त्यांचं कौतुक होतंय. मंत्रिपदावर असतानाही आई ती आई असते, जी ममता आणि वात्सल्याने भरलेली असते या गोष्टीचं दर्शन त्यांनी करुन दिलं. त्यामुळे या महिला मंत्री कोण आहे, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे.
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या महिला मंत्री सीता बादी असून त्या नेपाळच्या महिला, बालबालिका आणि सामाजिक सुरक्षा मंत्री आहेत. एका बाळाला भूकेसाठी व्याकूळ होताना पाहताच त्यांनी त्याला मांडीवर घेतलं आणि स्तनपान केलं. त्यांच्या या मातृप्रेमामुळे त्यांची सोशल मीडियावर चर्चा होतेय.
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काठमांडूच्या नक्षल भागातील 'बाल मंदिर' नावाच्या एका आश्रयगृहाला पावसाचा फटका बसला होता. अशापरिस्थितीत तिथे असलेल्या 20 मुलांची सुटका करण्यात आली. यात 17 दिवसांपासून 2 वर्षांच्या मुलांचा समावेश होता.
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या मुलांची भेट घेण्यासाठी सीता बादी वैद्यकीय पथकासह तिथे गेल्या होत्या. त्यावेळी राजकीय घडामोडीपेक्षा त्यांच्यामधील अत्यंत हृदयस्पर्शी मानवतावादी उपक्रमामुळे त्या चर्चेत आल्यात. यावेळी डॉक्टर मुलांची तपासणी करत असताना 17 दिवसांचं नवजात बाळ भूकेमुळे रडत होतं. त्यावेळी आश्रमात दूध किंवा अन्न पदार्थ काही नव्हतं.
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अशावेळी क्षणाचाही विचार न करता सीता बादी यांनी त्या बाळाला मांडीवर घेतलं आणि स्तनपान केलं. त्यानंतर ते बाळ शांतपणे झोपलं. हे पाहून सचिवांनी म्हटलं, असं दिसतं की तिला कित्येक दिवसांपासून नीट भरवण्यात नाही आलंय.
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हे ऐकताच मंत्री सीता बादी म्हणाल्यात आता मी तिची आई आहे. त्या दिवशी मंत्री सीता यांनी त्या बाळाला दोनदा स्तनपान केलं. त्या पत्रकारांशी बोलताना म्हणाल्यात, जेव्हा मी तिला हातात घेतलं तेव्हा ती माझीच मुलगी आहे असं मला वाटलं. लहानपणी त्या स्वतःही काही काळ एका वृद्धाश्रमात राहिल्या होत्या. आजही त्या आपल्या 19 महिन्यांच्या मुलाला ऑफिसला घेऊन जातात.
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सीता बादी यांचा जन्म 1995 मध्ये सुर्खेत जिल्ह्यात झाला आहे. त्यांचं बालपण कठीण आणि संघर्षमय होतं. गरिबी, अस्पृश्यता आणि सामाजिक भेदभावाचा त्यांना सामना करावा लागला आहे. भेरी नदीच्या काठावर आपल्या आई-वडिलांसोबत मजुरीचे कामही त्यांनी लहानपणी केलं आहे.
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वयाच्या 12 व्या वर्षी, पुढील शिक्षणासाठी त्या घर सोडून काठमांडूला आल्यात आणि इथे कठोर अभ्यास करून उच्च शिक्षण मिळवलं. आता त्या नेपाळी राजकारणातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व आहे. बादी समाजातील त्या पहिल्या मंत्री आहेत.