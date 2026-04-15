English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • जगातील सर्वात सुंदर पुरूष; देखण्या रुपामुळं स्वत:च्याच देशात पायही ठेवण्यास बंदी, एका घटनेनं बदललं आयुष्य

जगातील सर्वात सुंदर पुरूष; देखण्या रुपामुळं स्वत:च्याच देशात पायही ठेवण्यास बंदी, एका घटनेनं बदललं आयुष्य

Most Handsome Man Of The World : त्याचा रुबाब, त्याचं रुप आणि घायाळ करणारी एक नजर.... जगातील सर्वात सुंदर पुरुष म्हणून ओळख. मात्र स्वत:च्याच देशात या पुरुषाला प्रवेश का नाही? यामागचं कारण माहितीये?   

Sayali Patil | Apr 15, 2026, 12:22 PM IST
twitter
1/8

चर्चा

Most Handsome Man Of The World : एखाद्या व्यक्तीला जागतिक स्तरावर एखादा किताब, लोकप्रियता मिळते मात्र त्याच व्यक्तीला मायदेशी प्रवेश नाकारला जातो; अशी घटना कधी कुठे पाहिलीय? सध्या अशाच एका घटनेची आणि व्यक्तीची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
2/8

मुळात दुरून डोंगर साजरे

मुळात दुरून डोंगर साजरे... हीच म्हण इथं लागू होते. कारण, गोष्टींकडे पाण्याचा दृष्टीकोन अनेकदा त्यांचं महत्त्वं निर्धारित करत असतो. या जगात एक असा पुरुष आहे, ज्याच्यासाठी त्याचं देखणं रुपच अडचणीचं ठरलं होतं. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
3/8

सुंदर पुरुष अशी ओळख

विश्वास बसणार नाही, मात्र जगातील सर्वात सुंदर पुरुष अशी ओळख असणाऱ्या या पुरुषासाठी त्याचं रुपच संकटाच्या रुपात उभं ठाकलं. इतकं, की त्याला देशातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. या व्यक्तीचं नाव ओमर बोरकान.   

twitter
4/8

उमर बोरकान

उमर बोरकान अल गाला हा एक इराकी मॉडेल असून, तो अभिनय क्षेत्रातही सक्रिय आहे. सोशल मीडिया स्टार अशीसुद्धा त्याची ओळख. मात्र, सौदी अरेबियातील सरकारनं 29 वर्षीय ओमरच्या रुपाची अशी दहशत आहे की, त्याला देशाबाहेरचाच रस्ता दाखवण्यात आला आहे. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
5/8

ओमरचं रुप

ओमरचं रुप पाहून देशातील महिला त्याच्यावर भाळतील याच भीतीनं त्याच्याबाबत देशात हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्यक्षात ओमरला असा कोणता अधिकृत किताब नसला तरीही  सौदी आणि सोशल मीडिया वर्तुळात तरी त्याचा उल्लेख जगातील सुंदर पुरुष असाच करतात. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
6/8

एका कार्यक्रमात ओमर सहभागी झाला होता

ओमरवर एप्रिल 2013 पासून सौदी अरब अमिराती इथं एका कार्यक्रमात ओमर सहभागी झाला होता. त्याच्यासोबतच इतरही दोन रुपवान मुलांना या कार्यक्रमातून आणि देशातूनही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. या कार्यक्रमादरम्यान येणाऱ्या महिला त्यांना पाहून भान हरपतील आणि वातावरण बिघडेल अशी समितीला भीती असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)  

twitter
7/8

कॅनडामध्ये मुक्काम

सौदीमधून निघाल्यानंतर ओमर बराच काळ कॅनडामध्ये वास्तव्यास होता. त्यानं एका मुलाखतीदरम्यान हल्लीच मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळं आपलं आयुष्यच बदलल्याचं म्हटलं. आपलं रुप हे अल्लाहनं दिलेली एक खास भेट आहे असंच तो म्हणतो. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)

twitter
8/8

सौंदर्याचं गुपित

मुलाखतीत त्यानं आपल्या सौंदर्याचं गुपितही सांगितलं. आपण कोणतंही 'ब्युटी रुटीन' पाळत नाही, सहज आयुष्य जगतो आणि अंतर्मनातून आनंदी राहतो, याचमुळं त्याचा सकारात्मक परिणाम माझ्या दिसण्यावर होतो असं त्याचं मत. स्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार ओमर प्रचंड लोकप्रिय असून, त्याच्या देखण्या रुपामुळंच देशातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. त्याच्या हजरजबाबीपणानं अनेक तरुणी आधीच घायाळ आहेत. सोशल मीडियावर त्याच्या फॉलेअर्सचा आकडासुद्धा मोठा आहे. पण, देशातील त्याला असणारी प्रवेशबंदी आणि त्यामागची कारणं मात्र अधिक लक्षवेधी आहेत हेच खरं. (सर्व छायाचित्र सौजन्य - Omar Borkan/ इन्स्टाग्राम)

twitter
पुढील
अल्बम

