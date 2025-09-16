कोण आहे Apollo Tyres चा मालक? टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी खर्च करणार 5790000000 रुपये
Team India Jersey Sponser Apollo Tyres : टीम इंडियाला अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) च्या रूपाने त्यांचा नवीन जर्सी स्पॉन्सर मिळाला आहे. ड्रीम 11 सोबत प्रमुख जर्सी स्पॉन्सरचा करार संपुष्टात आल्यावर आता अपोलो टायर्सने बीसीसीआय सोबत 579 कोटींची डील केली आहे. त्यामुळे आता टीम इंडियाच्या जर्सीवर लवकरच अपोलो टायर्सचा लोगो प्रमुख स्पॉन्सर म्हणून पाहायला मिळेल. तेव्हा टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी कोट्यवधी खर्च करणाऱ्या अपोलो टायर्स कंपनीचे मालक नेमके कोण आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात.