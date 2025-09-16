English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोण आहे Apollo Tyres चा मालक? टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी खर्च करणार 5790000000 रुपये

Team India Jersey Sponser Apollo Tyres :  टीम इंडियाला अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) च्या रूपाने त्यांचा नवीन जर्सी स्पॉन्सर मिळाला आहे. ड्रीम 11 सोबत प्रमुख जर्सी स्पॉन्सरचा करार संपुष्टात आल्यावर आता अपोलो टायर्सने बीसीसीआय सोबत 579 कोटींची डील केली आहे. त्यामुळे आता टीम इंडियाच्या जर्सीवर लवकरच अपोलो टायर्सचा लोगो प्रमुख स्पॉन्सर म्हणून पाहायला मिळेल. तेव्हा टीम इंडियाच्या जर्सीवर नावासाठी कोट्यवधी खर्च करणाऱ्या अपोलो टायर्स कंपनीचे मालक नेमके कोण आहेत याबद्दल जाणून घेऊयात. 

Pooja Pawar | Sep 16, 2025, 05:59 PM IST
ओंकार सिंह कंवर हे अपोलो टायर्सचे को फाउंडर रौनक सिंह यांचा सर्वात मोठा मुलगा आहे. पाकिस्तानातील सियालकोट येथे जन्मलेले ओंकार सिंग हे भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीच्या वेळी आपल्या कुटुंबासह भारतात आले. पाकिस्तानात आपलं सर्वस्व सोडून भारतात आल्यानंतर ओंकार सिंग यांच्या कुटुंबासाठी नव्याने सुरुवात करणं हे म्हणावं तेवढं सोपं नव्हतं.  

ओंकार सिंगच्या वडिलांनी भारतात आल्यावर पाईपचा व्यवसाय सुरू केला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, ओंकार कंवर उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेला गेले. अमेरिकेत शिक्षण आणि नोकरी केल्यानंतर 1964 मध्ये ओंकार सिंग भारतात परतले आणि त्यांच्या फॅमिली बिझनेस सामील झाले. काही वर्षांनी, कुटुंबाने व्यवसाय वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि टायर उत्पादनात पाऊल ठेवले आणि अपोलो टायर्सचा पाया रचला गेला.

डीएनएच्या रिपोर्टनुसार, त्यांच्या या व्यवसायाची सुरुवात चांगली झाली होती. परंतु 1975 मध्ये देशात आणीबाणी लागू झाल्यामुळे त्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला. परिस्थिती अशी झाली होती की त्यावेळी ओंकार कंवरच्या वडिलांना कंपनी फक्त 1 रुपयांना विकायची होती. तेव्हा ओंकार सिंग यांनी अपोलो टायर्सची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि कंपनीला संकटातून बाहेर काढलं. परिणामी, आज अपोलो टायर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी बनली आहे.

ओंकार सिंह कंवर यांनी भारताऐवजी दुसऱ्या देशांमध्ये सुद्धा आपला व्यवसाय वाढवला. जगभरात 7 प्लांट सोबतच अपोलो टॉयर्सला मल्टीनेशनल कंपनी म्हणून विकसित केले. अपोलो टायर्स व्यतिरिक्त, ओंकार कंवर यांचे उत्तर भारतात आर्टेमिस ब्रँड अंतर्गत स्पेशियाल्टी रुग्णालयं देखील आहेत.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आता अपोलो टायर्स (Apollo Tyres) हे टीम इंडियाचे नवे स्पॉन्सर असणार असून हा करार पुढील तीन वर्षांसाठी असेल. यात टीम इंडियाचे जवळपास 21 आयसीसी सामने आणि 121 द्विपक्षीय सामन्यात टीम इंडियाचे खेळाडू अपोलो टायर्स या नव्या स्पॉन्सरचं नाव असलेली जर्सी घालतील. 

अपोलो टायर्सने बीसीसीआय सोबत 579 कोटींची डील केली आहे. रिपोर्ट्सनुसार अपोलो टायर्स टीम इंडियाच्या प्रत्येक सामन्यासाठी बीसीसीआयला जर्सी स्पॉन्सर म्हणून 4.5 कोटी रुपये देतील अशी माहिती आहे. ही रक्कम ड्रीम 11 देत असलेल्या स्पॉन्सरशिप रक्कमेपेक्षा जास्त आहे. 

सध्या सुरू असलेल्या आशिया कपमध्ये भारतीय पुरुष संघाकडे कोणताही प्रायोजक नाही, तर महिला संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतही प्रायोजकाशिवाय खेळली. मात्र अपोलो टायर सोबत करार झाल्यावर आता 30 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या महिला आयसीसी वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडिया जर्सी स्पॉन्सरचं नाव असणारी जर्सी घालून खेळेल.   

भारतीय संघाच्या जर्सीचे मुख्य स्पॉन्सर म्हणून निवड झाल्यावरया अपोलो टायरचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक नीरज कंवर म्हणाले की, 'भारतात आणि जगभरात क्रिकेटची अतुलनीय लोकप्रियता पाहता, टीम इंडियाचा राष्ट्रीय संघ प्रमुख प्रायोजक होणे हा आमच्यासाठी सन्मानाचा विषय आहे. ही भागीदारी राष्ट्रीय अभिमानाबद्दल आहे, ग्राहकांचा विश्वास मजबूत करते आणि अपोलोला आमच्या श्रेणीतील खऱ्या नेत्या म्हणून दाखवते, त्याच वेळी भारतीय खेळाला सर्वोच्च स्तरावर पाठिंबा देते आणि जगभरातील चाहत्यांसाठी अविस्मरणीय क्षण निर्माण करते'.

