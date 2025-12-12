English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IPL 2026 Auction मध्ये दिसणार एकमेव पाकिस्तानी खेळाडू, मोडला पंड्याचा विश्वविक्रम! कोण आहे जाणून घ्या

Pakistani cricketer part of IPL 2026 mini auction: आगामी सिजनचं आयपीएलचं मिनी ऑक्शन काही दिवसातच होणार आहे. यासाठी यंदा एकमेव पाकिस्तानी खेळाडू दिसणार आहे. हा कोण आहे खेळाडू? त्याने कसं केलं रजिस्ट्रेशन? याबद्दल जाणून घेऊयात.   

Tejashree Gaikwad | Dec 12, 2025, 02:01 PM IST
चर्चेचा विषय

Muhammad Abbas in IPL Auction

आयपीएल 2026 मिनी-ऑक्शन 16 डिसेंबर रोजी अबुधाबीमध्ये होणार आहे. यामध्ये सुमारे 359 खेळाडूंची बोली लागणार आहे, पण यामध्ये एक पाकिस्तानी खेळाडूचा समावेश खूपच चांगला चर्चेचा विषय ठरला आहे. 2009 नंतर पाकिस्तानच्या खेळाडूंना आयपीएलमध्ये भाग घेता येत नव्हतं, पण या मिनी-ऑक्शनमध्ये एक पाकिस्तानी खेळाडू असेल, हे नक्कीच आश्चर्यकारक आहे.  

2009 नंतर पाकिस्तानी खेळाडूंवर आयपीएलमध्ये खेळण्यावर बंदी

Muhammad Abbas in IPL Auction

मुंबईत 2008 मध्ये झालेल्या आतंकवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंवर आयपीएलमध्ये खेळण्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

आयपीएल 2026 मिनी-ऑक्शनमध्ये पाकिस्तानी खेळाडू

Muhammad Abbas in IPL Auction

आयपीएल 2026 मिनी-ऑक्शनमध्ये एक पाकिस्तानी खेळाडू असणार आहे, ज्याचं नाव आहे मुहम्मद अब्बास. हा खेळाडू पाकिस्तानी आहे, पण सध्या तो न्यूजीलंडच्या संघात खेळत आहे.

मुहम्मद अब्बास कोण आहे?

Muhammad Abbas in IPL Auction

मुहम्मद अब्बास हा 22 वर्षीय ऑलराउंडर आहे. त्याने आयपीएल 2026 मिनी-ऑक्शनसाठी 75 लाख रुपयांचा बेस प्राइस ठेवला आहे. जर एखाद्या फ्रँचायझीने त्याला खरेदी केलं, तर तो आयपीएल 2026 च्या सिझनमध्ये पदार्पण करेल.

मुहम्मद अब्बासची जन्मभूमी आणि करियर

Muhammad Abbas in IPL Auction

मुहम्मद अब्बास याचा जन्म लाहोर मध्ये झाला, परंतु सध्या तो न्यूजीलंडच्या संघासाठी खेळतो. त्याने न्यूजीलंडसाठी 3 वनडे सामने खेळले आहेत. मार्च महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध त्याच्या वनडे डेब्यूसाठी त्याने 24 चेंडूत 50 रन बनवून क्रुणाल पांड्याचा सर्वात जलद अर्धशतक बनवण्याचा रेकॉर्ड तोडला.

पाकिस्तानी मुळ असलेला पहिला न्यूजीलंड क्रिकेटर

Muhammad Abbas in IPL Auction

मुहम्मद अब्बास हा न्यूजीलंडसाठी खेळणारा पहिला पाकिस्तानी मुळाचा क्रिकेटर आहे.

पिता अजहर अब्बासही क्रिकेटर

Muhammad Abbas in IPL Auction

मुहम्मद अब्बासचे वडील, अजहर अब्बास हे देखील क्रिकेट खेळले होते. ते पाकिस्तानसाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेळले होते. सध्या अजहर अब्बास वेलिंगटन फायरबर्ड्सचे सहायक प्रशिक्षक आहेत.

कोणती फ्रँचायझी खरेदी करणार?

Muhammad Abbas in IPL Auction

आयपीएल 2026 च्या मिनी-ऑक्शनमध्ये मुहम्मद अब्बासच्या समावेशाने एक चांगल वादळ निर्माण केला आहे. हे पाहणे रंजक ठरेल की त्याला कोणती फ्रँचायझी खरेदी करते आणि तो आयपीएलमध्ये कसा प्रदर्शन करतो.

