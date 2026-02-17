19 मिनिटं 34 सेकंदाचा 'तो' व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय
भारताच्या पाकिस्तानवरील विजयानंतर इशान किशनचे अभिनंदन करताना दिसल्यानंतर पायल गेमिंग म्हणजे पायल धारे सोशल मीडियावर चर्चेत आली. पायल तिच्या एका व्हिडीओमुळे देखील ओळखली जाते. नुकत्याच T20 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान पायल दिसली. पायलच्या सोशल मीडियावर अनेक क्रिकेटर्ससोबत फोटो असल्याचे दिसते.
Who is Payal Gaming : भारताच्या पाकिस्तानवरील विजयानंतर इशान किशनचे अभिनंदन करताना दिसल्यानंतर पायल गेमिंग म्हणजे पायल धारे सोशल मीडियावर चर्चेत आली. पायल तिच्या एका व्हिडीओमुळे देखील ओळखली जाते. नुकत्याच T20 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान पायल दिसली. पायलच्या सोशल मीडियावर अनेक क्रिकेटर्ससोबत फोटो असल्याचे दिसते.