English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • 19 मिनिटं 34 सेकंदाचा तो व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय

19 मिनिटं 34 सेकंदाचा 'तो' व्हिडीओ.. IND vs PAK सामन्या दरम्यान इशान किशनसोबत कोण होती पायल गेमिंग? T20 वर्ल्ड कपमध्ये का ठरला चर्चेचा विषय

 भारताच्या पाकिस्तानवरील विजयानंतर इशान किशनचे अभिनंदन करताना दिसल्यानंतर पायल गेमिंग म्हणजे पायल धारे सोशल मीडियावर चर्चेत आली. पायल तिच्या एका व्हिडीओमुळे देखील ओळखली जाते. नुकत्याच T20 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान पायल दिसली. पायलच्या सोशल मीडियावर अनेक क्रिकेटर्ससोबत फोटो असल्याचे दिसते. 

Dakshata Thasale | Feb 17, 2026, 05:41 PM IST
twitter

Who is Payal Gaming : भारताच्या पाकिस्तानवरील विजयानंतर इशान किशनचे अभिनंदन करताना दिसल्यानंतर पायल गेमिंग म्हणजे पायल धारे सोशल मीडियावर चर्चेत आली. पायल तिच्या एका व्हिडीओमुळे देखील ओळखली जाते. नुकत्याच T20 मध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्यादरम्यान पायल दिसली. पायलच्या सोशल मीडियावर अनेक क्रिकेटर्ससोबत फोटो असल्याचे दिसते. 

1/10

19 मिनिट 34 सेकंदांच्या व्हायरल व्हिडिओने प्रसिद्धी मिळवलेली पायल गेमिंग आता आणखी एका व्हिडिओने व्हायरल झाली आहे. पायल गेमिंगच्या 19 मिनिटांच्या व्हायरल व्हिडिओने तिला आधीच प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे.

twitter
2/10

पायल गेमिंग, ज्याला पायल धारे म्हणूनही ओळखले जाते, ती पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहे. गेल्या काही काळापासून पायल गेमिंगचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमुळे लोक तिच्याबद्दल बोलत आहेत.

twitter
3/10

 याव्यतिरिक्त, पायल गेमिंगचे काही फोटो देखील चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. पायल गेमिंगचे फोटो आणि व्हिडिओ आपण त्यांच्याबद्दल बोलल्याशिवाय व्हायरल होणे अशक्य आहे. या अहवालात, आम्ही तुम्हाला पायल गेमिंगच्या या व्हिडिओबद्दल सांगू.

twitter
4/10

व्हायरल व्हिडिओमध्ये, पायल गेमिंग भारताचा प्रसिद्ध क्रिकेटपटू इशान किशनसोबत दिसली होती. यादरम्यान पायल गेमिंगनेही इशानसाठी मनापासून प्रेम केले. पायल गेमिंगचा हा व्हिडिओ तुम्ही तिच्या इंस्टाग्रामवर पाहू शकता.

twitter
5/10

पायल गेमिंग भारत आणि पाकिस्तानमधील सामना पाहण्यासाठी श्रीलंकेत आली होती. पाकिस्तानने टी-२० सामना गमावताच, पायल गेमिंग बेधुंदपणे नाचताना दिसली.

twitter
6/10

पायल गेमिंग पाकिस्तानला हरवल्यानंतर रोहित शर्माला भेटली. यादरम्यान पायल गेमिंग खूप आनंदी दिसत होती. असे दिसते की, पायल गेमिंगसोबतची ही भेट खूप छान होती.

twitter
7/10

पायल गेमिंगच्या या फोटो आणि व्हिडिओंनी सोशल मीडियावर धुमाकूळ घातला आहे. चाहत्यांना पायल गेमिंगची शैली खूप आवडली आहे. 

twitter
8/10

पायलचं क्रिकेटर्ससोबत कनेक्शन

पायल गेमिंग टी-20 सामन्यांवर लक्ष ठेवून आहे. पायल गेमिंग अलीकडेच इंग्लंडला पाठिंबा देताना दिसली. आजकाल पायल गेमिंग क्रिकेटच्या मैदानावर मजा करताना दिसते. या अगोदर ती भारत-पाकिस्तान सामन्या दरम्यान दिसली. 

twitter
9/10

पायलचा व्हिडीओ व्हायरल

"पायल गेमिंग दुबई एमएमएस लीक व्हिडिओ" नावाचा एक दावा सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. असा दावा केला जात आहे की दुबईतील 25 वर्षीय सेलिब्रिटी पायल धारेचा 1 मिनिट 20 सेकंदाचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. स्क्रीनशॉट, थंबनेल आणि लिंक्स शेअर केले जात आहेत, परंतु तथ्य तपासणीत ते पूर्णपणे बनावट असल्याचे उघड झाले आहे.

twitter
10/10

पायल गेमिंग कोण आहे?

पायल धारे ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध गेमिंग प्रभावकांपैकी एक आहे. तिचे YouTube वर 4.5 दशलक्षाहून अधिक सबस्क्राइबर्स आहेत आणि इंस्टाग्रामवर 4.2 दशलक्ष फॉलोअर्स आहेत. पायल हे ई-स्पोर्ट्स जगतात एक प्रमुख नाव आहे आणि तिने फराह खान आणि समांथा रूथ प्रभु सारख्या बॉलिवूड स्टार्ससोबत काम केले आहे.

twitter
पुढील
अल्बम

T20 World Cup: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं

पुढील अल्बम

T20 World Cup: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला &#039;हा&#039; संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं

T20 World Cup: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं

T20 World Cup: भारत-इंग्लंडनंतर सुपर 8 मध्ये पोहोचला 'हा' संघ; अफगाणिस्तानचं चॅम्पिअन होण्याचं स्वप्न भंगलं 8
उन्हाळी सुट्टीच्या सहलींसाठी करा पावसाळी तयारी; पर्यटकांच्या ‘या’ आवडीच्या ठिकाणी बरसणार जलधारा..

उन्हाळी सुट्टीच्या सहलींसाठी करा पावसाळी तयारी; पर्यटकांच्या ‘या’ आवडीच्या ठिकाणी बरसणार जलधारा..

उन्हाळी सुट्टीच्या सहलींसाठी करा पावसाळी तयारी; पर्यटकांच्या ‘या’ आवडीच्या ठिकाणी बरसणार जलधारा.. 8
&#039;खूप हुशार आणि...&#039; ; सारा अर्जुनच्या &#039;त्या&#039; कृतीने कंगना राणौत आश्चर्यचकित; व्हिडिओ शेअर करत व्यक्त केला आनंद

'खूप हुशार आणि...' ; सारा अर्जुनच्या 'त्या' कृतीने कंगना राणौत आश्चर्यचकित; व्हिडिओ शेअर करत व्यक्त केला आनंद

'खूप हुशार आणि...' ; सारा अर्जुनच्या 'त्या' कृतीने कंगना राणौत आश्चर्यचकित; व्हिडिओ शेअर करत व्यक्त केला आनंद 9
अक्षय कुमारसोबतच्या अफेअर आणि ब्रेकअपमागचं रवीनाने सांगितलं खरं कारण !

अक्षय कुमारसोबतच्या अफेअर आणि ब्रेकअपमागचं रवीनाने सांगितलं खरं कारण !

अक्षय कुमारसोबतच्या अफेअर आणि ब्रेकअपमागचं रवीनाने सांगितलं खरं कारण ! 9