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"आजही मला फक्त...." कोण आहे कपिल शर्माची EX-गर्लफ्रेंड? ब्रेकअपवर केलं स्पष्ट वक्तव्य

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 08, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:26 AM IST

एकेकाळी कपिल शर्मासोबत रिलेशनशिपमध्ये असणाऱ्या या तरुणीने नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत त्यांच्या ब्रेकअपबद्दल भाष्य केले असून, कपिलची एक्स-गर्लफ्रेंड म्हणून ओळखले जाणे आपल्याला खटकते, असे तिने सांगितले आहे.

 

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प्रोड्यूसर प्रीती सिमोस

टीव्ही इंडस्ट्रीतील प्रसिद्ध प्रोड्यूसर प्रीती सिमोस पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. यावेळी त्यांच्या कामामुळे नव्हे, तर अभिनेता-कॉमेडियन कपिल शर्मा यांच्यासोबतच्या जुन्या नात्यामुळे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत प्रीती यांनी त्यांच्या आणि कपिलच्या ब्रेकअपनंतर त्यांना मिळालेल्या ओळखीबाबत नाराजी व्यक्त केली. प्रीती यांच्या म्हणण्यानुसार, कपिलसोबतचं नातं संपल्यानंतर लोकांनी त्यांच्या संपूर्ण करिअरकडे दुर्लक्ष करून त्यांची ओळख केवळ 'कपिल शर्माची एक्स-गर्लफ्रेंड' इतकीच मर्यादित करून टाकली. अनेक वर्षं टीव्ही इंडस्ट्रीत काम करूनही त्यांच्या प्रोफेशनल कामाची फारशी चर्चा होत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.

 

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"माझ्या कामापेक्षा एक्स-गर्लफ्रेंड हा टॅग मोठा झाला"

प्रीती सिमोस यांनी माध्यमांवरही नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या मते, आजही त्यांच्याबद्दल एखादी बातमी प्रसिद्ध झाली की त्यामध्ये त्यांच्या कामापेक्षा कपिल शर्मासोबतच्या जुन्या नात्याचा उल्लेख अधिक केला जातो. त्या म्हणाल्या की, ब्रेकअप होऊन बराच काळ लोटला आहे. दोघेही आपापल्या आयुष्यात पुढे गेले आहेत. मात्र, लोकांच्या नजरेत त्यांची ओळख अजूनही कपिल शर्मांच्या एक्स-गर्लफ्रेंडपुरतीच मर्यादित आहे.

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इंडस्ट्रीत अनेक महत्त्वाच्या प्रोजेक्ट्सवर काम

प्रीती यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, त्यांनी इंडस्ट्रीत अनेक महत्त्वाच्या प्रोजेक्ट्सवर काम केलं आहे. मात्र, त्यांच्या या व्यावसायिक प्रवासापेक्षा जुन्या नात्यालाच अधिक महत्त्व दिलं जात असल्याचं त्यांना जाणवतं. त्यांच्या मते, "मी कितीही काम केलं तरी लोक मला फक्त एक्स-गर्लफ्रेंड म्हणूनच ओळखणार असतील, तर ते योग्य नाही." माध्यमांनाही त्यांनी या चौकटीतून बाहेर पडून त्यांच्या कामाकडे पाहण्याचं आवाहन केलं.

 

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कपिल शर्मा आणि प्रीती सिमोस यांच्यात आता नातं कसं आहे?

कपिल शर्मा आणि प्रीती सिमोस यांनी एकेकाळी एकमेकांना डेट केलं होतं. त्यांच्या नात्याची त्यावेळी मनोरंजनविश्वात बरीच चर्चा झाली होती. मात्र, कालांतराने दोघांचं नातं संपलं आणि दोघांनीही आपापल्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, ब्रेकअपनंतरही दोघांमध्ये कटुता राहिलेली नाही. एका जुन्या मुलाखतीत प्रीती यांनी सांगितलं होतं की, त्यांचं आणि कपिलचं आता एकमेकांशी चांगलं आणि सन्मानाचं नातं आहे.

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एकमेकांशी चांगल्या पद्धतीने वागतात

त्या म्हणाल्या होत्या की, दोघांचं नियमित बोलणं होत नसलं तरी भेट झाली की ते एकमेकांशी चांगल्या पद्धतीने वागतात. दोघेही आपापल्या आयुष्यात पुढे गेले आहेत आणि कपिल त्यांच्या कामाचं कौतुक व समर्थन करतात, याचा त्यांना आनंद आहे.

 

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प्रीती सिमोस नेमक्या कोण आहेत?

प्रीती सिमोस या टीव्ही इंडस्ट्रीतील ओळखीच्या प्रोड्यूसर आणि क्रिएटिव्ह प्रोफेशनल्सपैकी एक आहेत. त्यांनी मनोरंजनविश्वातील अनेक लोकप्रिय कार्यक्रमांशी संबंधित काम केलं आहे. 

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डिजिटल आणि टेलिव्हिजन प्रोजेक्ट्सवरही काम

'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल', 'द कपिल शर्मा शो', 'कानपूर वाले खुरानाज', 'गँग्स ऑफ फिल्मिस्तान', 'दिल दियां गल्लां' आणि 'आखिरी सच' यांसारख्या विविध प्रोजेक्ट्समध्ये त्यांचा सहभाग राहिला आहे. याशिवाय त्यांनी इतर डिजिटल आणि टेलिव्हिजन प्रोजेक्ट्सवरही काम केलं आहे.

 

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जुनं नातं हा त्यांच्या आयुष्यातील केवळ एक भाग

त्यामुळे कपिल शर्मासोबतचं त्यांचं जुनं नातं हा त्यांच्या आयुष्यातील केवळ एक भाग आहे. स्वतःची स्वतंत्र ओळख आणि इंडस्ट्रीतील काम याकडेही तितकंच लक्ष दिलं जावं, अशीच प्रीती सिमोस यांची अपेक्षा आहे.

 

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