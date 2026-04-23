30 लाखांचा अनकॅप्ड गोलंदाज देतोय कोट्यवधींच्या खेळाडूंना टक्कर, Purple Cap च्या रेसमध्ये नंबर 1

Prince Yadav Purple Cap : इंडियन प्रीमियर लिग स्पर्धेत दरवर्षी अनेक अनोळखी चेहरे मैदानात कमाल करतात आणि एका रात्रीत स्टार बनतात. आयपीएल ही अनेक प्रतिभाशाली खेळाडूंना संधी देणारी स्पर्धा म्हणून ओळखली जाते. आयपीएल 2025 मध्ये पहिल्यांदाच एक खेळाडू या स्पर्धेत आला जो १९ व्या सीजनमध्ये जबरदस्त कामगिरी करतोय.   

Pooja Pawar | Apr 23, 2026, 03:04 PM IST
प्रिन्स यादव असं या खेळाडूंचं नाव असून त्याला लखनऊने 30 लाखांच्या बेस प्राईजवर विकत घेतले होते. मात्र तो आज त्यांच्यासाठी कोट्यवधींच्या खेळाडू सारखं काम करतोय. 24 वर्षांच्या या खेळाडूने आपल्या परफॉर्मन्सने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलंय.    

लखनऊ सुपर जाएंट्सने या गोलंदाजाला खरेदी करण्यासाठी ऑक्शनमध्ये जवळपास 30 लाख रुपये खर्च केले होते. मात्र आज त्या खेळाडूकडे पर्पल कॅप असून तो विकेट्स घेण्यात अनेक मोठ्या आणि महागड्या गोलंदाजांना टक्कर देतोय.   

आयपीएल 2026 मध्ये 32 वा सामना हा राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध लखनऊ सुपर जाएंट्स यांच्यात पार पडला. या सामन्यात जिथे लखनऊच्या मोठमोठया गोलंदाजांनी बऱ्याच धावा दिल्या, तिथे प्रिन्स यादवने मात्र 29 धावा खर्च केल्या आणि २ महत्वाच्या विकेट सुद्धा मिळवल्या. या जबरदस्त प्रदर्शनामुळे त्याला पर्पल कॅप मिळाली असून तो सध्या सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजांच्या लिस्टमध्ये नंबर 1 वर आहे.   

आयपीएल 2026 मध्ये प्रिन्स यादवने आतापर्यंत 7 सामने खेळले असून यात एकूण 13 विकेट घेतलेत. विशेष गोष्ट अशी की त्यांचा इकॉनमी रेट 8.38 आहे.   

चेन्नई सुपरकिंग्सचा गोलंदाज अंशुल कंबोजने सुद्धा 13 विकेट घेतल्यात, मात्र प्रिन्सची इकॉनमी चांगली असल्याने त्याला नंबर 1 चं स्थान मिळालं असून तो पर्पल कॅपचा मानकरी ठरला आहे.   

लखनऊ सुपर जाएंट्सने आयपीएल 2025 च्या मेगा ऑक्शनमध्ये त्याला फक्त 30 लाख रुपयांना विकत घेतले होते मागच्या सीजनमध्ये त्याला 6 सामने खेळण्याची संधी मिळाली. मात्र तो यात फक्त 3 विकेट घेऊ शकला. पण आयपीएल 2026 मध्ये प्रिन्स यादवने सर्वांना आपल्या गोलंदाजीने आश्चर्यचकित केलं.   

प्रिन्स यादव हा लखनऊच्या पेस अटॅकसाठी सर्वात मोठा भाग आहे. दिल्लीसाठी देशांतर्गत क्रिकेट खेळणाऱ्या प्रिन्सला भविष्यात टीम इंडियात पदार्पणाच्या मजबूत दावेदार मानलं जात आहे.   

Mumbai News : 2 उड्डाणपुलांमुळे भायखळा ते सीएसएमटी 45 मिनिटांचा प्रवास अवघ्या 10 मिनिटांत, असा असेल मार्ग!

Pension Hike:10 हजार रुपये होणार कर्मचाऱ्यांची पेन्शन;काय नेमका निर्णय? तुमच्यावर काय परिणाम? जाणून घ्या

...म्हणून प्रत्येक पुस्तकात तसला पानभर मजकूर असतो! भारतीय लेखकाने स्वत: सांगितलं S*x चॅप्टरचं लॉजिक

कर्जदार, OTT पाहणाऱ्या सगळ्यांवरच होणार परिणाम! RBI ने बदलला 'तो' नियम; पैसे Cut होण्याच्या 24 तास आधी...

