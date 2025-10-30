English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Radhika Bhide : कोकणकन्या राधिका भिडे गाजवतेय हिंदी रिऍलिटी शो, अभिनेत्रीपेक्षाही सुंदर फोटो

सध्या प्रत्येकाच्या फीडमध्ये किंवा स्टोरीजला एकच गाण वाजतंय ते म्हणजे 'मन वाजतया...'. या गाण्याची गायिका राधिका भिडे हिचे जोरदार चर्चा होत आहे. राधिका भिडे कोण? की काय करतेय पाहूया. 

Dakshata Thasale | Oct 30, 2025, 02:18 PM IST
twitter

सध्या प्रत्येकाच्या फीडमध्ये किंवा स्टोरीजला एकच गाण वाजतंय ते म्हणजे 'मन वाजतया...'. या गाण्याची गायिका राधिका भिडे हिचे जोरदार चर्चा होत आहे. राधिका भिडे कोण? की काय करतेय पाहूया. 

1/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

सोशल मीडियावर गायिका राधिका भिडे 'आय पॉपस्टार'शोमुळे चर्चेत आली आहे. या कार्यक्रमात तिने गायलेलं मराठी गाणं सगळ्यांचा पसंतीला पडलं आहे.   

twitter
2/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

'आय पॉपस्टार' या कार्यक्रमात चर्चेचा विषय ठरली मराठमोळी गायिका आणि कोकणकन्या राधिका भिडेची. 'मन धावतया' हे गाणं संगीतप्रेमींच्या पसंतीला पडत आहे. 

twitter
3/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

राधिका भिडे हे कोकणकन्या आहे. योजक उद्योजकांची दुसरी कन्या राधिका भिडे आहे. तसेच राधिका भिडेची मोठी बहिण शमिका भिडे आहे. ती देखील गायिका आहे.   

twitter
4/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

राधिका भिडे ही मुंबईतील एक लोकप्रिय संगीतकार, गायिका, गीतकार, पियानिस्ट, कीबोर्डिस्ट, संगीत दिग्दर्शक आणि प्रोड्युसर आहे. ती मराठी आणि इंग्रजी संगीत क्षेत्रात सक्रिय असून, भावनिक आणि मधुर गाण्यांसाठी ओळखली जाते. 

twitter
5/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

राधिका भिडेच्या संगीतात पारंपरिक मराठी स्वाद आणि आधुनिक पॉपचा मेळ आहे.राधिकाने के. एम. म्युझिक कन्सर्व्हेटरी, रॉक स्कूल लंडन आणि इनर व्हॉइस स्टुडिओज येथे शिक्षण घेतले. तिच्याकडे संगीत क्षेत्रात सहा वर्षांचा अनुभव आहे. 

twitter
6/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

राधिका भिडेने फिल्म स्कोरींग, अॅरेंजमेंट आणि प्रोडक्शन केले आहे. तिची पहिली ओळख "मन धावतया" सारख्या मराठी गाण्यांमधून झाली. 

twitter
7/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

आय-पॉपस्टार ही एक नवीन भारतीय संगीत रिअॅलिटी शो आहे, ज्यात तरुण गायक-कलाकार आपली प्रतिभा दाखवतात. ही शो वॉर्नर म्युझिक इंडियाने लाँच केली असून, जजेसमध्ये किंग (किंग रोहन), परमिश वर्मा, आस्था गिल आणि आदित्य रिखारी यांचा समावेश आहे. 

twitter
8/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

राधिका ही आय-पॉपस्टार सीझन 1 ची एक प्रतिस्पर्धी आहे. तिने एपिसोड 2 मध्ये "मन धावतया" हे मराठी गाणे गायले, ज्याने जजेस आणि प्रेक्षकांचे मन जिंकले. 

twitter
9/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

राधिका भिडेच्या सोल्फुल आवाजाने किंगला भावुक केले. तिच्या मराठी जादूने शोला खास टच दिला, आणि ती शोची सुरुवातीपासूनच स्टार ठरली आहे.  

twitter
10/10

Who is Radhika Bhide i popstar reality show and kokan connection

'मन धावतया' या गाण्याला कार्यक्रमाच्या मंचावर आणि सोशल मीडियावर प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. तो प्रतिसाद एवढा आहे की, इन्स्टाग्रामवर माझे 19 हजार फॉलोअर्स होते, ते आता 86 हजारांच्या वर गेले आहेत.  

twitter
पुढील
अल्बम

Vikram gokhle Birthday:"कुणापुढे हात पसरावे लागले तर..." विक्रम गोखले तब्बल 7 वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर होते आणि...

पुढील अल्बम

Pramod Mahajan: गरीब शिक्षकाचा मुलगा ते थेट भारताचे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्र्यांचा खास पण भावानेच केला घात; पुढे...

Pramod Mahajan: गरीब शिक्षकाचा मुलगा ते थेट भारताचे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्र्यांचा खास पण भावानेच केला घात; पुढे...

Pramod Mahajan: गरीब शिक्षकाचा मुलगा ते थेट भारताचे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्र्यांचा खास पण भावानेच केला घात; पुढे... 8
विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! 6 वी ते 8 वीच्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात बदल; पुस्तकांमध्ये &#039;हे&#039; नवे संदर्भ

विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! 6 वी ते 8 वीच्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात बदल; पुस्तकांमध्ये 'हे' नवे संदर्भ

विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! 6 वी ते 8 वीच्या विज्ञानाच्या अभ्यासक्रमात बदल; पुस्तकांमध्ये 'हे' नवे संदर्भ 8
Vikram gokhle Birthday:&quot;कुणापुढे हात पसरावे लागले तर...&quot; विक्रम गोखले तब्बल 7 वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर होते आणि...

Vikram gokhle Birthday:"कुणापुढे हात पसरावे लागले तर..." विक्रम गोखले तब्बल 7 वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर होते आणि...

Vikram gokhle Birthday:"कुणापुढे हात पसरावे लागले तर..." विक्रम गोखले तब्बल 7 वर्षांपासून सिनेसृष्टीपासून दूर होते आणि... 8
जगभरात 4 आकड्याशी नेमकं वैर काय, कोणत्या कारणामुळं अनेकांना भरते धडकी... वाचून म्हणाल असंही असतंय?

जगभरात 4 आकड्याशी नेमकं वैर काय, कोणत्या कारणामुळं अनेकांना भरते धडकी... वाचून म्हणाल असंही असतंय?

जगभरात 4 आकड्याशी नेमकं वैर काय, कोणत्या कारणामुळं अनेकांना भरते धडकी... वाचून म्हणाल असंही असतंय? 8