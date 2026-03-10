English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • T-20 World Cup च्या विजयाचे श्रेय दिलं जाणारे राघवेंद्र द्विवेदी आहेत तरी कोण?

T-20 World Cup च्या विजयाचे श्रेय दिलं जाणारे राघवेंद्र द्विवेदी आहेत तरी कोण?

Raghvendra Dwivedi: टी-20 विश्वचषकातील भारताच्या विजयामागे राघवेंद्र द्विवेदी उर्फ रघु नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचे मोठे योगदान आहे. अशा चर्चा समोर येत आहेत. पण हे व्यक्तीमत्त्व नेमके कोण आहे ते सदर फोटो गॅलरीतून जाणून घ्या.   

Manali Sagvekar | Mar 10, 2026, 02:54 PM IST
भारतीय संघाच्या यशामागे कोणाचे योगदान आहे?

Who Is Raghavendra Dwivedi?

Indian Cricket Team Throwdown Specialist Raghavendra Dwivedi: संपूर्ण देश अजूनही टी-20 विश्वचषकातील भारताच्या विजयाचा जल्लोष साजरा करत आहेत. 8 मार्च रोजी भारतीय संघाने कमालीची कामगिरी दाखवत न्यूझीलंड विरूद्धच्या सामन्यात विजय मिळवला. यानंतर भारतीय संघामधील सर्वच खेळाडूंची जगभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे, त्यांच्या खेळीचे कौतुक केले जात आहे. पण याचवेळी भारतीय क्रिकेट संघाशी संबंधित आणखीन एक व्यक्तिमत्त्व सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.   

राघवेंद्र द्विवेदी

Who Is Raghavendra Dwivedi?

एवढेच काय तर, भारतीय संघाने त्यांच्या विजयाचे संपूर्ण श्रेय त्या व्यक्तीला दिले आहे. ते म्हणजे 'राघवेंद्र द्विवेदी'. जर तुम्ही स्वतःला क्रिकेटप्रेमी म्हणत असाल आणि तुम्हाला या व्यक्तीबद्दल काहीच माहित नसेल तर, तुम्ही एक बोगस क्रिकेट प्रेमी आहात असे म्हणण्यास हरकत नाही. चला तर मग जाणून घेऊया हे नेमके आहेत तरी कोण?   

थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट

Who Is Raghavendra Dwivedi?

100 पैकी फक्त 1 टक्के क्रिकेट चाहत्यांना राघवेंद्र द्विवेदी जे 'रघु' म्हणनही ओळखले जातात यांच्याबदद्ल माहीत आहे. जे भारतीय संघासाठी एक थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट म्हणून काम करतात.   

क्रिकेटच्या सरावादरम्यान गतीशील गोलंदाजीचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण

Who Is Raghavendra Dwivedi?

राघवेंद्र क्रिकेटच्या सरावादरम्यान, असे थ्रोडाऊन देतात जे भारतीय संघाला ऑस्ट्रोलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेसारख्या अति वेगाच्या गोलंदाजीचा आणि बाउन्सचा सामना करण्यास शिकवतात.   

विराट कोलहीकडून कौतुक

Who Is Raghavendra Dwivedi?

भारतीय क्रिकेट संघासाठी ते एक प्रमुख सपोर्ट स्टाफ म्हणून काम करतात. विराट कोहलीने त्यांचे कौतुक करत एकदा म्हटले की, 'रघुच्या जलद थ्रोडाऊनचा सामना केल्याने वास्तविक सामन्यादरम्यान, वेगवान गोलंदाज मध्यमगती गोलंदाजांसारखे दिसतात.   

कर्नाटकचे रहिवासी

Who Is Raghavendra Dwivedi?

राघवेंद्र हे कर्नाटकचे रहिवासी आहेत. त्यांनी क्रिकेटमध्ये करिअर घडवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना केला. पण, हाताच्या दुखापतीमुळे त्यांना क्रिकेट विश्वात स्थान मिळवता आले नाही.   

2008 साली बसीसीआयमध्ये सामील

Who Is Raghavendra Dwivedi?

पण हार न मानता त्यांनी त्यांचे क्रिकेटवरील प्रेम जिवंत ठेवले. त्यांनी कर्नाटक रणजी संघाचे प्रशिक्षकपद मिळवले आणि केएससीएससाठी पगाराशिवाय काम केले. यानंतर 2008 साली ते बसीसीआयमध्ये सामील  झाले.   

भारतीय संघाच्या प्रत्येक विजयामागे मोठे योगदान

Who Is Raghavendra Dwivedi?

पु़ढे 2011 मध्ये ते भारतीय क्रिकेट संघाचे थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट बनले. भारतीय संघाच्या प्रत्येक विजयामागे त्यांचे सर्वात मोठे योगदान असते. सूर्यकुमार यादव तसेच संघातील इतर खेळाडू त्यांचा खुप आदर करतात.   

