T-20 World Cup च्या विजयाचे श्रेय दिलं जाणारे राघवेंद्र द्विवेदी आहेत तरी कोण?
Raghvendra Dwivedi: टी-20 विश्वचषकातील भारताच्या विजयामागे राघवेंद्र द्विवेदी उर्फ रघु नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या व्यक्तीचे मोठे योगदान आहे. अशा चर्चा समोर येत आहेत. पण हे व्यक्तीमत्त्व नेमके कोण आहे ते सदर फोटो गॅलरीतून जाणून घ्या.
भारतीय संघाच्या यशामागे कोणाचे योगदान आहे?
Indian Cricket Team Throwdown Specialist Raghavendra Dwivedi: संपूर्ण देश अजूनही टी-20 विश्वचषकातील भारताच्या विजयाचा जल्लोष साजरा करत आहेत. 8 मार्च रोजी भारतीय संघाने कमालीची कामगिरी दाखवत न्यूझीलंड विरूद्धच्या सामन्यात विजय मिळवला. यानंतर भारतीय संघामधील सर्वच खेळाडूंची जगभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे, त्यांच्या खेळीचे कौतुक केले जात आहे. पण याचवेळी भारतीय क्रिकेट संघाशी संबंधित आणखीन एक व्यक्तिमत्त्व सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
राघवेंद्र द्विवेदी
एवढेच काय तर, भारतीय संघाने त्यांच्या विजयाचे संपूर्ण श्रेय त्या व्यक्तीला दिले आहे. ते म्हणजे 'राघवेंद्र द्विवेदी'. जर तुम्ही स्वतःला क्रिकेटप्रेमी म्हणत असाल आणि तुम्हाला या व्यक्तीबद्दल काहीच माहित नसेल तर, तुम्ही एक बोगस क्रिकेट प्रेमी आहात असे म्हणण्यास हरकत नाही. चला तर मग जाणून घेऊया हे नेमके आहेत तरी कोण?
थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट
क्रिकेटच्या सरावादरम्यान गतीशील गोलंदाजीचा सामना करण्याचे प्रशिक्षण
विराट कोलहीकडून कौतुक
कर्नाटकचे रहिवासी
