  • Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?

Sports Anchor Ridhima Pathak: रिद्धिमा पाठक व्यवसायाने मॉडेल, अभिनेत्री, व्हॉइस आर्टिस्ट, टीव्ही प्रेझेंटर आणि अँकर आहे. तिने देशासाठी बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या (BPL) आगामी हंगामातून स्वतःहून माघार घेतली आहे.  

Tejashree Gaikwad | Jan 08, 2026, 09:12 AM IST
 भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध सध्या तेवढे चांगले नाहीयेत. अशा पार्श्वभूमीवर देशातील प्रसिद्ध महिला प्रेझेंटर रिद्धिमा पाठक (Ridhima Pathak) यांनी बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या (BPL) आगामी हंगामातून स्वतःहून माघार घेतली आहे. त्यांनी ही माहिती सोशल मीडियावरून दिली आहे.  

इंस्टाग्राम स्टोरीद्वारे रिद्धिमाने स्पष्ट केले की, “मला BPL मधून काढून टाकण्यात आले आहे, अशी चर्चा सुरू आहे, पण ते पूर्णपणे चुकीचे आहे. आगामी हंगामात सहभागी न होण्याचा निर्णय मी स्वतः घेतला आहे. माझ्यासाठी माझा देश सर्वात आधी आहे. क्रिकेट हा खेळ माझ्यासाठी कोणत्याही असाइनमेंटपेक्षा मोठा आहे.”  

तिने पुढे लिहिले, “अनेक वर्षे मी प्रामाणिकपणे, सन्मानाने आणि उत्कटतेने या खेळाची सेवा केली आहे. ते कधीही बदलणार नाही. मी नेहमीच प्रामाणिकपणा, स्पष्टता आणि खेळभावनेच्या बाजूने उभी राहीन. मला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे मनापासून आभार. तुमचे संदेश माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. यापुढे यावर माझी कोणतीही प्रतिक्रिया नसेल.”

या धाडसी निर्णयानंतर रिद्धिमा पाठक कोण आहेत, याबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांना लागली आहे. चला तर मग, तिच्या आयुष्याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया.  

रिद्धिमाचा जन्म 17 फेब्रुवारी 1990 रोजी झारखंडची राजधानी रांची येथे झाला. सध्या ती 35 वर्षांची आहे. ती पेशाने मॉडेल, अभिनेत्री, व्हॉइस आर्टिस्ट, टीव्ही प्रेझेंटर आणि अँकर आहे.

तिने आपल्या करिअरची सुरुवात एका रेडिओ स्टेशनमध्ये इंटर्नशिपपासून केली. त्यानंतर आरजे म्हणून काम करत तिने स्वतःची ओळख निर्माण केली. स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स, सोनी आणि जिओ यांसारख्या मोठ्या स्पोर्ट्स नेटवर्क्ससाठी तिने अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रीडा स्पर्धांचे सादरीकरण केले आहे. सध्या देखील ती या चॅनेल्सशी जोडलेली आहे. तिच्या प्रभावी व्हॉइस मॉड्युलेशनसह खेळाविषयी असलेल्या सखोल ज्ञानामुळे ती प्रेक्षकांची आवडती ठरली आहे.  

रिद्धिमाला विशेष प्रसिद्धी टोकियो ऑलिम्पिकदरम्यान मिळाली. त्या काळात तिने माजी भारतीय हॉकीपटू वीरेन रस्किन्या यांच्यासोबत भारतीय हॉकी संघाचे सखोल विश्लेषण सादर केले होते, जे प्रेक्षकांमध्ये विशेष गाजले.  

तिने मुंबईतील रामनिरंजन पोदार शाळेतून आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले. शालेय जीवनातच ती खूप सक्रिय होती. वादविवाद स्पर्धा आणि थिएटर शोमध्ये ती नियमितपणे सहभागी होत असे.  

2008 मध्ये रिद्धिमाने एमकेएसएसएस कमिन्स कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमधून इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड कंट्रोल इंजिनिअरिंगमध्ये ‘A ग्रेड’सह पदवी घेतली. शिक्षणानंतर तिला लगेचच नोकरीही मिळाली, मात्र कला क्षेत्रावरील प्रेमामुळे तिने इंजिनिअरची नोकरी सोडून मीडिया आणि एंटरटेनमेंट क्षेत्रात करिअर घडवण्याचा निर्णय घेतला.

अवघ्या काही वर्षांतच रिद्धिमाने विराट कोहली, एमएस धोनी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडूंचे इंटरव्ह्यू घेतले आहेत. आज ती केवळ एक प्रेझेंटर नसून, भारतीय क्रीडा पत्रकारितेतील एक मोठी  नाव बनली आहे.

