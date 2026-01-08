Who is Ridhima Pathak?: देशाच्या सन्मानासाठी BPL ला नकार देणाऱ्या रिद्धिमा पाठक आहे तरी कोण?
Sports Anchor Ridhima Pathak: रिद्धिमा पाठक व्यवसायाने मॉडेल, अभिनेत्री, व्हॉइस आर्टिस्ट, टीव्ही प्रेझेंटर आणि अँकर आहे. तिने देशासाठी बांगलादेश प्रीमियर लीगच्या (BPL) आगामी हंगामातून स्वतःहून माघार घेतली आहे.
Jan 08, 2026
Who is Ridhima Pathak?:
इंस्टाग्राम स्टोरी
रिद्धिमाने स्पष्ट केले की...
तिने पुढे लिहिले, “अनेक वर्षे मी प्रामाणिकपणे, सन्मानाने आणि उत्कटतेने या खेळाची सेवा केली आहे. ते कधीही बदलणार नाही. मी नेहमीच प्रामाणिकपणा, स्पष्टता आणि खेळभावनेच्या बाजूने उभी राहीन. मला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वांचे मनापासून आभार. तुमचे संदेश माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. यापुढे यावर माझी कोणतीही प्रतिक्रिया नसेल.”
रिद्धिमा पाठक कोण आहेत?
जन्म कुठे झाला?
करिअरची सुरुवात...
तिने आपल्या करिअरची सुरुवात एका रेडिओ स्टेशनमध्ये इंटर्नशिपपासून केली. त्यानंतर आरजे म्हणून काम करत तिने स्वतःची ओळख निर्माण केली. स्टार स्पोर्ट्स, टेन स्पोर्ट्स, सोनी आणि जिओ यांसारख्या मोठ्या स्पोर्ट्स नेटवर्क्ससाठी तिने अनेक आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत क्रीडा स्पर्धांचे सादरीकरण केले आहे. सध्या देखील ती या चॅनेल्सशी जोडलेली आहे. तिच्या प्रभावी व्हॉइस मॉड्युलेशनसह खेळाविषयी असलेल्या सखोल ज्ञानामुळे ती प्रेक्षकांची आवडती ठरली आहे.
टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये मिळाली विशेष ओळख
मुंबईतून पूर्ण केले शालेय शिक्षण
