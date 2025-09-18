नीरज चोप्रासोबत फायनलमध्ये धडक मारणारा सचिन यादव आहे तरी कोण? जाणून घ्या नवा जेव्हलिन स्टारबद्दल
Who is Sachin Yadav: वर्ल्ड अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप स्पर्धेत भारताच्या नीरज चोप्रासोबत फायनलमध्ये सचिन यादवनेही एन्ट्री घेतली असून त्याच्याकडे भारताचा नवा जेव्हलिन स्टार म्हणून बघितलं जातं आहे.
Tejashree Gaikwad | Sep 18, 2025, 01:49 PM IST
सचिन यादव हा भारतीय अॅथलेटिक्समध्ये एक उदयोन्मुख स्टार म्हणून उदयास आला आहे. टोकियो येथे झालेल्या जागतिक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये भालाफेक स्पर्धेत अंतिम फेरीत पात्र ठरणारा तो दिग्गज नीरज चोप्रा याच्यासोबत एकमेव भारतीय आहे. पात्रता फेरीत त्याने ८३.६७ मीटर प्रभावी थ्रो मारत अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे.
कोण आहे सचिन यादव?
