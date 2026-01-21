English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  मुंब्रा हिरवा करु म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?

'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?

राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये AMIM पक्षाला आधीपेक्षा खूप चांगलं यश मिळालं असून मुंबई, ठाणे इत्यादी प्रमुख महापालिकांमध्ये त्यांचे नगरसेवक निवडणून आलेत. अशातच सध्या एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. यात AMIM पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आली एक महिला 'मुंब्रा हिरवा करु' असं वक्तव्य करताना दिसतेय. तेव्हा ही महिला नेमकी कोण आहे याबाबत जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Jan 21, 2026, 06:49 PM IST
twitter
1/9

महापालिकेच्या निवडणुकीत यश मिळाल्यावर 'कैसा हरया' असं म्हणत भाषण करणारी AIMIM पक्षाची महिला उमेदवाराचा व्हायरल होणारा व्हिडीओ तुम्ही पाहिला असेल. पण ही महिला नेमकी कोण आहे याबाबत जाणून घेऊयात.   

twitter
2/9

ओवेसींच्या पक्षाने राज्यभरात एकूण 126 नगरसेवक जिंकले आहेत. निवडणूक निकालानंतर एआयएमआयएमचे नेते आणि कार्यकर्ते विजय साजरा करत आहेत. एआयएमआयएमच मुंब्रा येथून विजयी झालेली सहर शेख या महिला नगरसेविकेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. 

twitter
3/9

ठाणे महानगरपालिकेच्या मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक 30 मधून एआयएमआयएम पक्षाचं संपूर्ण पॅनल निवडून आलं. त्या पॅनलमधील एक उमेदवार ही सहर शेख ही होती.   

twitter
4/9

महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर तिने विजयी समारोहाच्या कार्यक्रमात विरोधकांना 'कैसा हरया..' म्हणत डिवचलं. तिने पुढे 'आता एवढ्यावरच  न थांबवता येणाऱ्या काळात आपल्याला आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे तसेच संपूर्ण मुंब्रा शहर हे आपल्याला हिरवे करायचे आहे' असं वक्तव्य सुद्धा केलं. ज्यामुळे वाद निर्माण झाला. 

twitter
5/9

सध्या भाषणामुळे व्हायरल होणारी सहर शेख ही पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीतून नगरसेवकपदी निवडून गेली असली तरी तिचं कुटुंब हे मागील अनेक वर्षांपासून राजकारणात आहे. सहर शेखचे वडील युनुस शेख हे जवळपास राष्ट्रवादी काँग्रेसपक्षाच्या स्थापनेपासून मुंब्रा परिसरात ब्लॉक अध्यक्ष म्हणून काम करत होते.   

twitter
6/9

सहर शेखने स्वतः सांगितल्यानुसार तिला यंदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून तिकीट मिळण्याची अपेक्षा होती. तिचे वडील युनुस शेख यांना जितेंद्र आव्हाडने शब्द दिला होता, पण तो शब्द त्यांनी पाळला नाही आणि थेट राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सहर शेखला ऐनवेळी तिकीट नाकारण्यात आलं.

twitter
7/9

त्यानंतर सहर शेखने दुसऱ्या पक्षाकडून निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आणि तिला एआयएमआयएमने तिकीट दिलं. सहर शेख आणि तिच्या वडिलांनी निवडणुकीत पूर्ण ताकद लावली आणि फक्त एक जागा नाही तर मुंब्रा येथील प्रभाग क्रमांक 30 मधील एआयएमआयएमचं पूर्ण पॅनल निवडून आलं.   

twitter
8/9

एआयएमआयएमची नगरसेविका सहर शेख ही 29 वर्षांची असून तिने बॅचलर्स ऑफ बिझनेस मॅनेजमेंटचं शिक्षण घेतलं आहे. तिने UPSC परीक्षा सुद्धा दिली होती मात्र तिला पहिल्या फेरीत अपयश आलंय. 

twitter
9/9

सहर शेख हिची एकूण संपत्ती ही अंदाजे 6 लाख 98 हजार 840 रुपये असून तिच्याकडे अंदाजे 120 ग्रॅम सोन आहे. ज्याची किंमत सुमारे 12 लाख रुपये आहे. सहर शेख हिच्या कुटुंबाचे उत्पन्न हे जवळपास 23 लाख 43 हजार 12 रुपये एवढं आहे. सहर शेख हिचं कुटुंब हे मुंब्य्रातील स्थानिक राजकारणात सक्रिय आहे. 

twitter
