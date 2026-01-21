'मुंब्रा हिरवा करु' म्हणणारी सहर शेख नेमकी आहे कोण? कितवीपर्यंत झालंय शिक्षण? संपत्ती किती आहे?
राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल 16 जानेवारी रोजी जाहीर झाले. यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये AMIM पक्षाला आधीपेक्षा खूप चांगलं यश मिळालं असून मुंबई, ठाणे इत्यादी प्रमुख महापालिकांमध्ये त्यांचे नगरसेवक निवडणून आलेत. अशातच सध्या एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होतोय. यात AMIM पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आली एक महिला 'मुंब्रा हिरवा करु' असं वक्तव्य करताना दिसतेय. तेव्हा ही महिला नेमकी कोण आहे याबाबत जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Jan 21, 2026, 06:49 PM IST
महापालिका निवडणुकीत मिळालेल्या यशानंतर तिने विजयी समारोहाच्या कार्यक्रमात विरोधकांना 'कैसा हरया..' म्हणत डिवचलं. तिने पुढे 'आता एवढ्यावरच न थांबवता येणाऱ्या काळात आपल्याला आपली ताकद दाखवून द्यायची आहे तसेच संपूर्ण मुंब्रा शहर हे आपल्याला हिरवे करायचे आहे' असं वक्तव्य सुद्धा केलं. ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.
