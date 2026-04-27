मृत्यूला मात देऊन IPL मध्ये पदार्पण; महाराष्ट्राचा मराठमोळा साहिल पारख कोण आहे? पण डेब्यू सामन्यातच ठरला कमनशिबी

Who is Sahil Parakh: दिल्ली कॅपिटल्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुविरोधातील सामन्यात तरुण फलंदाज साहिल पारखला संधी दिली. हा साहिलचा पहिलाच सामना ठरला.  

Shivraj Yadav | Apr 27, 2026, 08:29 PM IST
Who is Sahil Parakh: रॉयल चॅलेंजर्सविरोधातील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने प्लेइंग 11 मध्ये बदल करत तरुण खेळाडू साहिल पारखला संधी दिली आहे. दिल्लीने श्रीलंकेचा आघाडीचा फलंदाज पथुम निसांकाला बाहेर बसवलं आहे.   

24 एप्रिलला गंभीर जखमी

पण तुम्हाला माहितीये का, साहिल पारख 24 एप्रिलला गंभीर जखमी झाला होता. त्याने जवळपास मृत्यूला मात दिली होती. त्यानंतर आज त्याला आयपीएलमध्ये पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. 

पहिल्याच सामन्यात शून्यावर बाद

24 एप्रिलला अरुण जेटली स्टेडिअमवर सराव करत असताना साहिलच्या चेहऱ्यावर गंभीर जखम झाली होती. यानंतर त्याला रुग्णालयात नेण्यासाठी रुग्णवाहिका बोलवावी लागली होती. त्यानंतर आता तीन दिवसातच त्याला मोठी जबाबदारी मिळाली. पण दुसऱ्याच चेंडूवर तो शून्यावर बाद झाला.   

कोण आहे साहिल पारख?

साहिल महाराष्ट्राच्या नाशिकचा आहे. त्याचा जन्म 7 जून 2007 रोजी झाला असून, 18 वर्षांचा आहे. 

75 चेंडूंमध्ये 109 धावांची धडाकेबाज खेळी

साहिल आघाडीचा फलंदाज आहे. तो भारताच्या अंडर 19 संघाचा सदस्य आहे. 2024 मध्ये, त्याने ऑस्ट्रेलियाच्या 19 वर्षांखालील संघाविरुद्ध 75 चेंडूंमध्ये 109 धावांची धडाकेबाज खेळी साकारली. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीमुळे साहिलने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. 

महाराष्ट्र प्रीमियर लीगमध्ये स्फोटक खेळी

महाराष्ट्र प्रीमियर लीगच्या 2025 च्या हंगामात, साहिल 'ईगल टायटन्स नाशिक' संघाकडून खेळला. संपूर्ण हंगामात स्फोटक फलंदाजीचे प्रदर्शन करत, 177.19 च्या स्ट्राईक रेटने 202 धावा केल्या.  

30 लाखात दिल्लीने घेतलं संघात

2026 च्या आयपीएल (IPL) हंगामासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 'मिनी-लिलावा'मध्ये, दिल्ली संघाने साहिलला 30 लाख रुपयांच्या रकमेला आपल्या संघात सामील करून घेतले.  

केवळ 2 टी-20 सामने खेळले

इतक्या मोठ्या खेळी करुनही साहिलने आतापर्यंत केवळ दोनच टी-20 सामने खेळले आहेत. हे सामने त्याने 'सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी' स्पर्धेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करताना खेळले आहेत. यातील एक सामना गोव्याविरुद्ध, तर दुसरा सामना उत्तर प्रदेशविरुद्ध (UP) झाला. मात्र, या दोन्ही सामन्यांमध्ये साहिल चांगली कामगिरी करु शकला नाही. या दोन सामन्यांमध्ये मिळून त्याने एकूण 24 धावा केल्या, ज्यामध्ये 18 ही त्याची सर्वोच्च धावसंख्या होती.  

