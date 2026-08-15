/राहुल गांधींनी मंचावर बोलावलं अन् थेट मिठी मारली, कोण आहेत संदीप दीक्षित?

काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी मंचावर असलेल्या पिवळ्या शर्टमधील व्यक्तीला मिठी मारली. त्यानंतर सर्वत्र एकच चर्चा होतेय, ही व्यक्ती आहे तरी कोण.
दिल्लीत आयोजित काँग्रेसच्या भव्य राष्ट्रीय अधिवेशनातील राहुल गांधी मंचावर ज्या व्यक्तीला मिठी मारली त्यांचं नाव संदीप दीक्षित असं आहे.
राहुल गांधी आणि काँग्रेस नेते संदीप दीक्षित यांच्यात मजेशीर संवादही झाला. या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या संवादादरम्यान राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केली. परराष्ट्र धोरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी संदीप दीक्षित यांच्यासोबत मिश्किल अंदाजात संवाद साधल्याचे सर्वांनी पाहिलं आहे.
यावेळी राहुल गांधी म्हणाले की, फॉरेन पॉलिसी म्हणजे दुसऱ्या देशांच्या नेत्यांना मिठी मारणे नव्हे. असं म्हणत त्यांनी संदीप दीक्षित यांना मिठी मारली. त्यांच्या या कृतीनंतर अधिवेशनातील उपस्थितांकडून टाळ्या वाजल्यात.
संदीप दीक्षित हे दिल्लीतील माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांचं पुत्र आहेत. ते भारताच्या 15 व्या लोकसभेचे सदस्य म्हणजे खासदार आहेत. त्यांनी दिल्लीच्या पूर्व दिल्ली मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आणि ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) या राजकीय पक्षाचे सदस्य आहेत.
राजकारणात येण्यापूर्वी, संदीप दीक्षित यांनी 'संकेत इन्फॉर्मेशन अँड रिसर्च एजन्सी प्रायव्हेट लिमिटेड' या सामाजिक विकास गटाचे नेतृत्व केलंय. त्यांनी सोनीपत इथे ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक म्हणूनही काम केलंय
संदीप दीक्षित यांचा जन्म 15 ऑगस्ट 1964 रोजी झाला. त्यांचं वडील, विनोद दीक्षित, उत्तर प्रदेश केडरचे आयएएस अधिकारी होते.
संदीप यांनी सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहासात पदव्युत्तर पदवी मिळवली आहे. 1989 मध्ये, त्यांनी इन्स्टिट्यूट ऑफ रुरल मॅनेजमेंट, आनंद (IRMA) येथून ग्रामीण व्यवस्थापनात पदव्युत्तर पदविका प्राप्त केली