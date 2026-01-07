English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?

तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?

मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याने 2025 मध्ये आपली लहानपणीची मैत्रीण सानिया चंडोक हिच्यासोबत साखरपुडा केला होता. आता अर्जुन हा लवकरच सानिया सोबत लग्नबंधनात अडकणार अशी माहिती काही मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय.   

Pooja Pawar | Jan 07, 2026, 05:37 PM IST
twitter
1/7

ऑगस्ट महिन्यात अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक या दोघांनी मुंबईत कुटुंबाच्या उपस्थितीत साखरपुडा केला. अर्जुन तेंडुलकर हा आपल्या वडिलांप्रमाणेच क्रिकेटर आहे आणि सध्या देशांतर्गत तसेच आयपीएल सामन्यांमध्ये खेळतो.   

twitter
2/7

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांच्या साखरपुड्याची बातमी सुरुवातीला गुपित ठेवण्यात आली होती. मात्र मीडिया रिपोर्ट्समधून ही माहिती समोर आली. दोन्ही कुटुंबाकडून या संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही, मात्र साखरपुड्याच्यानंतर सानिया चंडोक ही तेंडुलकर कुटुंबासोबत अनेक कार्यक्रमांमध्ये दिसून आली.   

twitter
3/7

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांच्या लग्नासंदर्भात बुधवारी एक महत्वाची माहिती समोर आली. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 3 मार्च पासून दोघांच्या लग्नाच्या कार्यक्रमांना सुरुवात होणार आहे.   

twitter
4/7

अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक या दोघांचं लग्न 5 मार्च रोजी होईल. मुंबईतच या दोघांचा विवाह पार पडण्याची शक्यता आहे. अद्याप तेंडुलकर किंवा चंडोक कुटुंबाकडून या माहितीला अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.   

twitter
5/7

सचिन तेंडुलकरची होणारी सून सानिया चंडोक ही मुंबईतील नामांकित उद्योगपती आणि Graviss Group चे चेअरमन रवि घई यांची नात आहेत. घई कुटुंब हे हॉस्पिटॅलिटी आणि फूड व्यवसायातील एक प्रसिद्ध नाव आहे.   

twitter
6/7

इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेल्स आणि ब्रूकलिन क्रीमरी आईस्क्रीम ब्रँड ही सानिया चंडोक हिच्या कुटुंबाच्याच मालकीचे आहेत. सानिया ही Mr. Paws Pet Spa & Store LLP या कंपनीची फाउंडर असून ती यात पार्टनर आणि डायरेक्टर म्हणून काम पाहते.   

twitter
7/7

प्राण्याप्रती असलेल्या प्रेमामुळे सानिया चंडोकने पाळीव प्राण्यांच्या देखभाल आणि सेवेसाठी हा उपक्रम हाती घेतलाय.   

twitter
पुढील
अल्बम

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

पुढील अल्बम

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती

Kitchen Tips: हिवाळ्यात गॅस सिलेंडर लवकर संपतो? जाणून घ्या कारण आणि माहिती 9
2026 मध्ये SIP प्लान करताना &#039;या&#039; टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा!

2026 मध्ये SIP प्लान करताना 'या' टीप्स ठेवा लक्षात; कोट्यवधींचा फंड होईल गोळा! 11
घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या

घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या

घरात जास्तीत जास्त किती कॅश ठेवता येते? आयकर विभागाचा नियम काय सांगतो? पश्चाताप होण्याआधी जाणून घ्या 10
6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का?

6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का?

6 वर्ष डेट करून बहिणीशी केलं लग्न, स्टार क्रिकेटरची भन्नाट लव्हस्टोरी माहितीये का? 9