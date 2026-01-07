तेंडुलकर कुटुंबात लवकरच वाजणार सनई चौघडे, कोण आहे अर्जुनची होणारी पत्नी सानिया?
मास्टरब्लास्टर सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर याने 2025 मध्ये आपली लहानपणीची मैत्रीण सानिया चंडोक हिच्यासोबत साखरपुडा केला होता. आता अर्जुन हा लवकरच सानिया सोबत लग्नबंधनात अडकणार अशी माहिती काही मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर येतेय.
Pooja Pawar | Jan 07, 2026, 05:37 PM IST
अर्जुन तेंडुलकर आणि सानिया चंडोक यांच्या साखरपुड्याची बातमी सुरुवातीला गुपित ठेवण्यात आली होती. मात्र मीडिया रिपोर्ट्समधून ही माहिती समोर आली. दोन्ही कुटुंबाकडून या संदर्भात कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही, मात्र साखरपुड्याच्यानंतर सानिया चंडोक ही तेंडुलकर कुटुंबासोबत अनेक कार्यक्रमांमध्ये दिसून आली.
