/सुखबीर सिंह बादल यांचा जीव वाचवण्यासाठी उडी मारणारे संतोष केंद्रे कोण? पत्नी हरसिमरत कौर यांनी दिलं मोठं बक्षीस

पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर नांदेडमध्ये हल्ला करण्यात आला. त्यावेळी त्यांच्या जीव वाचवण्यासाठी संतोष केंद्र यांनी उडी मारली. संतोष केंद्रे यांना सुखबीर सिंह बादल यांच्या पत्नी आणि खासदार हरसिमरत कौर यांनी आभार मानले आहे.
नांदेडच्या दौऱ्यावर असताना पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. मुगट येथील माता साहिब गुरुद्वारा येथून दर्शन घेऊन परतताना ही घटना घडली. गुरुद्वारातील सेवादार 62 वर्षीय जसपाल सिंग याने सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर हल्ला केला. आरोपीचा पहिला वार सुखबीर सिंग बादल यांच्या हातावर लागला.
मारेकरीने सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर दुसऱ्यांना वार केला तेव्हा संतोष केंद्रे यांनी त्यांना वाचविण्यासाठी मध्ये उडी मारली. संतोष केंद्रे हे पोलीस निरीक्षक असून त्यांनी सुखबीर सिंग बादल यांच्यावर पुन्हा वार होऊ नये म्हणून ढाल म्हणून काम केलं.
सुखबीर सिंग बादल यांना झेड प्लस सुरक्षा आहे. पण नांदेड पोलीस दलातील विशेष सुरक्षा दल यांच्या दौऱ्यादरम्यान सोबत होते. याच दलात पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे होते. दुसऱ्यांदा जेव्हा वार झाला तेव्हा तो जीवाची पर्वा न करता पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे यांनी तो वार आपल्या अंगावर घेतला. या हल्ल्यात त्यांना गंभीर दुखापत झाली.
सुखबीर सिंग बादल यांच्या पत्नी आणि खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन पोलीस निरीक्षक संतोष केंद्रे यांची भेट घेऊन आभार मानले. हरसीमरत कौर यांनी केंद्रेंना पाच लाख रुपयांची रोख रक्कमही बक्षीस म्हणून दिल्याची माहिती समोर आली आहे. तर नांदेडमधील त्या घटनेनंतर निरीक्षक संतोष केंद्रे यांच्या धाडसाचे सर्वत्र कौतुक होतंय.
संतोष केंद्रे हे लातूर जिल्ह्यातील जळकोट तालुक्यातील 'कुणकी' गावातील सर्वसामान्य कुटुंबातील आहे. त्यांनी केलेल्या कामगिरीचा त्यांच्या गावातील लोकांसोबत घरच्यांना अभिमान वाटतोय. संतोष केंद्रे हे 2001 मध्ये हिंगोली येथे पोलीस कर्मचारी (कॉन्स्टेबल) म्हणून भरती झाले.
2009 मध्ये MPSC परीक्षेतून PSI झाल्यानंतर सेवेत असतानाच त्यांनी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास केला. मग 2006 मध्ये MPSC परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर 2009 मध्ये त्यांची पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदी निवड झाली. त्यानंतर 2009-2010 मध्ये नाशिकमधील महाराष्ट्र पोलीस अकादमीत त्यांनी आपले खडतर प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) पूर्ण केलं.
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संतोष केंद्रे पहिली पोस्टिंग 2010 मध्ये PSI म्हणून नागपूर शहर पोलीस दलात झाली. त्यानंतर दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी अत्यंत उच्च प्रशिक्षित समजल्या जाणाऱ्या 'फोर्स वन' या महाराष्ट्राच्या विशेष दलात त्यांनी मुंबईत रुजू झालेत.
पुढे 2023 मध्ये केंद्रे यांना पदोन्नती मिळाली. त्यांनी पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात पोलीस निरीक्षक (PI) म्हणून कर्तव्य निभवलं. सध्या नांदेडमध्ये बदली झाल्यांतर ते विशेष सुरक्षा दलात पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.