Marathi News
  • फोटो
  • USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

Who is Saurabh Netravalkar: कोण आहे सौरभ नेत्रावलकर ज्याने काल झालेल्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघाविरुद्ध दमदार जोर लावला. अमेरिकेच्या संघातून खेळणार हा मुंबईकर नक्की कोण आहे हे जाणून घेऊयात...      

Tejashree Gaikwad | Feb 08, 2026, 11:18 AM IST
who is Saurabh Netravalkar

टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये टीम इंडियाचा पहिला सामना काल अमेरिकेविरुद्ध खेळवला गेला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या या लढतीत एक नाव विशेष लक्ष वेधून घेतला म्हणजे यूएसएचा डावखुरा वेगवान गोलंदाज सौरभ नेत्रावळकर. भारतीय मूळ असलेला हा गोलंदाज  भारताविरुद्धच मैदानात उतरला.   

who is Saurabh Netravalkar

मुंबईत जन्मलेला सौरभ नेत्रावळकर कधीकाळी भारताच्या अंडर-१९ संघाचा भाग होता. २०१० च्या अंडर-१९ विश्वचषकात त्याने भारताचे प्रतिनिधित्व केले असून, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल आणि संदीप शर्मा यांसारख्या खेळाडूंशी तो एकाच संघात खेळला आहे. विशेष म्हणजे, त्या स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक ९ विकेट्स घेणारा गोलंदाजही तोच होता.  

मुंबईपासून अमेरिकेपर्यंतचा प्रवास

who is Saurabh Netravalkar

१६ ऑक्टोबर १९९१ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या सौरभने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईकडून खेळताना आपली छाप पाडली होती. २००८-०९ च्या कूच बिहार ट्रॉफीत अवघ्या सहा सामन्यांत ३० विकेट्स घेत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. मात्र, पुढे शिक्षणाला प्राधान्य देत त्याने क्रिकेटपासून काही काळ दूर जाण्याचा कठीण निर्णय घेतला.

who is Saurabh Netravalkar

कम्प्युटर इंजिनिअरिंगचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर सौरभ अमेरिकेत स्थायिक झाला. तिथे त्याने ओरॅकल या नामांकित कंपनीत सॉफ्टवेअर इंजिनिअर म्हणून काम सुरू केले. तरीही क्रिकेटशी नातं कधीच तुटू दिलं नाही. मेहनत आणि सातत्याच्या जोरावर तो यूएसएच्या राष्ट्रीय संघात पोहोचला.  

who is Saurabh Netravalkar

आत्तापर्यंत सौरभ नेत्रावळकरने अमेरिकेसाठी ६७ एकदिवसीय सामन्यांत १०८ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ४२ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत त्याच्या नावावर ४० विकेट्स जमा आहेत.

ऑफिस, जिम आणि क्रिकेट… असा चालतो सराव

who is Saurabh Netravalkar

एका मुलाखतीत सौरभने आपली दिनचर्या उघड केली होती. ऑफिसमध्ये अत्याधुनिक जिम असल्यामुळे कामानंतर तो दररोज सराव करतो. आठवड्यातून काही दिवस रनिंग सेशन्स, फिटनेस ट्रेनिंग आणि जवळच्या पार्कमध्ये धावण्याचा सराव असा त्याचा दिनक्रम असतो.

who is Saurabh Netravalkar

विशेष बाब म्हणजे, ऑफिसच्या लंच ब्रेकमध्येही तो क्रिकेटचा सराव करतो. दोन तासांचा लंच ब्रेक घेऊन तो त्या वेळेत बॉलिंग आणि बॅटिंगचा सराव करतो. घरापासून साधारण ४० मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या इनडोअर सुविधेत तो हा सराव पूर्ण करतो. नोकरी आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट—दोन्हींचा तो समतोल साधतो.

who is Saurabh Netravalkar

आज वानखेडेवर भारतासमोर उभा राहणारा हा ‘भारतीय मुळांचा अमेरिकन’ गोलंदाज नेमकं काय कमाल करतो, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असणार आहे.  

