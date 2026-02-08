USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान
Who is Saurabh Netravalkar: कोण आहे सौरभ नेत्रावलकर ज्याने काल झालेल्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय संघाविरुद्ध दमदार जोर लावला. अमेरिकेच्या संघातून खेळणार हा मुंबईकर नक्की कोण आहे हे जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 08, 2026, 11:18 AM IST
मुंबईत जन्मलेला सौरभ नेत्रावळकर कधीकाळी भारताच्या अंडर-१९ संघाचा भाग होता. २०१० च्या अंडर-१९ विश्वचषकात त्याने भारताचे प्रतिनिधित्व केले असून, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल आणि संदीप शर्मा यांसारख्या खेळाडूंशी तो एकाच संघात खेळला आहे. विशेष म्हणजे, त्या स्पर्धेत भारताकडून सर्वाधिक ९ विकेट्स घेणारा गोलंदाजही तोच होता.
मुंबईपासून अमेरिकेपर्यंतचा प्रवास
१६ ऑक्टोबर १९९१ रोजी मुंबईत जन्मलेल्या सौरभने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबईकडून खेळताना आपली छाप पाडली होती. २००८-०९ च्या कूच बिहार ट्रॉफीत अवघ्या सहा सामन्यांत ३० विकेट्स घेत त्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. मात्र, पुढे शिक्षणाला प्राधान्य देत त्याने क्रिकेटपासून काही काळ दूर जाण्याचा कठीण निर्णय घेतला.
ऑफिस, जिम आणि क्रिकेट… असा चालतो सराव
