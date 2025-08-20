Who is Shashank Rao: वडिलांच्या कामगार चळवळीचा वारसदार ; ठाकरेंना शून्यावर OUT करणाऱ्या शशांक रावांचं शिक्षण ते राजकीय प्रवास!
Who is Shashank Rao: शशांक राव नेमके कोण आहेत? त्यांचा शैक्षणिक, राजकीय प्रवास कसा होता? याबद्दल जाणून घेऊया.
Pravin Dabholkar | Aug 20, 2025, 06:47 PM IST
Who is Shashank Rao: वडिलांच्या कामगार चळवळीचा वारसदार ; ठाकरेंना शून्यावर OUT करणाऱ्या शशांक रावांचं शिक्षण ते राजकीय प्रवास!
Who is Shashank Rao: मुंबईतील बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत ठाकरे बंधू एकत्र आले. बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे बंधूची युती झाली. ठाकरेंची बेस्ट कामगार सेना आणि मनसेची बेस्ट कामगार कर्मचारी सेना यांची एकत्रित युती झाली. बेस्टच्या निवडणुकीत उत्कर्ष पॅनल म्हणून दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र आले. महाराष्ट्रात राज ठाकरेंसह युती करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंना जबरदस्त झटका बसला. यामागचं कारण ठरला वडिलांच्या कामगार चळवळीचा वारसा चालवणार नेता.
शैक्षणिक, राजकीय प्रवास
9 वर्षाची सत्ता उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने गमावली आणि बेस्ट युनियनचे नेते शशांक राव यांनी निवडणूक जिंकली आहे. त्यांनी सर्वाधिक 14 जागा तर भाजपच्या 7 जागा निवडून आल्या. ठाकरे बंधूंच्या उत्कर्ष पॅनलला भोपळाही फोडता आला नाही. पण शशांक राव नेमके कोण आहेत? त्यांचा शैक्षणिक, राजकीय प्रवास कसा होता? याबद्दल जाणून घेऊया.
कामगार क्षेत्रात आपला प्रवास
बेस्टमध्ये त्यांच्या पॅनलच्या मोठ्या विजयानंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेले शशांक राव हे शरद राव यांचे पुत्र आहेत. शरद राव यांनी बेस्ट कामगार संघटना, म्युनिसिपल मजदूर संघटना आणि मुंबई ऑटो रिक्षा संघटनेचे नेतृत्व केले आहे. शरद राव यांनी प्रसिद्ध कामगार नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार क्षेत्रात आपला प्रवास सुरू केला.
मुंबईतील संघटनांवर अधिक लक्ष केंद्रित
फर्नांडिस यांनी केंद्रीय राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर शरद राव यांनी मुंबईतील संघटनांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. ते जनता दल, जनता दल युनायटेड आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही होते. त्यांनी गोरेगावमधून विधानसभा निवडणूकही लढवली, परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. ते गिरगावमधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. २०१६ मध्ये त्यांचे निधन झाले.
शशांक राव कितीवी शिकले?
शिक्षण आणि सामाजिक कार्य यांचा समन्वय
ज्यामुळे त्यांना कामगार संघटना आणि आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन समजण्यास मदत झाली. शशांक यांनी आपल्या वडिलांचा कामगार हितांचा वारसा पुढे चालवण्यासाठी शिक्षण आणि सामाजिक कार्य यांचा समन्वय साधला. त्यांच्या शिक्षणाने त्यांना संघटना नेतृत्व आणि कामगार कल्याणासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करण्यास सक्षम केले.
म्युनिसिपल मजदूर संघटनेत कशी झाली एन्ट्री?
शशांक राव यांनी आपल्या वडिलांप्रमाणे कामगार चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीला बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) च्या म्युनिसिपल मजदूर संघटनेतून आपल्या करिअरला सुरुवात केली. त्यांचे वडील शरद राव यांनी या संघटनेत दीर्घकाळ नेतृत्व केले होते, आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शशांक यांनी कामगारांच्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा घेतली. त्यांनी 2010 मध्ये ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या हक्कांसाठी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला, ज्यामुळे त्यांना कामगार नेते म्हणून ओळख मिळाली.
बेस्ट कामगार संघटनेत कसं सुरु केलं काम?
शशांक राव यांनी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (BEST) कामगार संघटनेचे नेतृत्व सुमारे एक दशकापूर्वी स्वीकारले. 2019 मध्ये त्यांनी BEST कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी यशस्वी संप आयोजित केला, ज्यामुळे त्यांचे नेतृत्व कौशल्य आणि कामगारांप्रती बांधिलकी अधोरेखित झाली. 2025 च्या BEST कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेच्या निवडणुकीत त्यांच्या पॅनलने 14 जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला, ज्यामुळे त्यांची लोकप्रियता आणि प्रभाव वाढला.
शरद राव यांचा वारसा
शशांक यांचे वडील शरद राव यांनी जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार चळवळीत आपला ठसा उमटवला. त्यांनी BMC, BEST, आणि ऑटो रिक्षा संघटनांचे नेतृत्व केले आणि जनता दल, JD(U), आणि NCP मध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. गिरगावमधून नगरसेवक म्हणून निवडून येणारे शरद राव यांनी गोरेगावमधून विधानसभा निवडणूक लढवली, परंतु अपयश आले. 2016 मध्ये त्यांचे निधन झाले.
