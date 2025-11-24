English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
स्मृती मंधानाचे वडील 'श्रीनिवास' कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा

Smriti Mandhana Father : भारताची उपकर्णधार आणि स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल सोबत रविवार 23 नोव्हेंबर रोजी विवाह करणार होती. मात्र त्याच दिवशी वडिलांची प्रकृती अचानकपणे बिघडली आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. परिणामी स्मृतीने आपलं लग्न पुढे ढकललं. त्यानंतर स्मृतीचे वडील एकदम प्रकाशझोतात आले आहेत. तेव्हा त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Nov 24, 2025, 04:48 PM IST
twitter
1/8

सांगलीमध्ये क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि म्युजिक डिरेक्टर पलाश मुच्छल यांचा विवाह सोहळा २३ नोव्हेंबर रोजी होणार होता. त्याच्या आधी दोन दिवसांपासूनच संगीत, मेहंदी आणि हळदीचे सर्व कार्यक्रम झाले. 

twitter
2/8

लग्नाच्या दिवशी सकाळी स्मृतीचे वडील श्रीनिवास मंधाना यांची तब्येत बिघडली ज्यामुळे त्यांना तात्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्यांना हार्ट अटॅक आल्याचं मीडिया रिपोर्ट्समधून समोर आलं आहे. 

twitter
3/8

वडिलांची प्रकृती बरी नसल्याने स्मृतीने लग्न पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. स्मृतीचं लग्न हे अनिश्चितकाळासाठी पुढे ढकलण्यात आलं आहे. लग्नाच्या नवीन तारखा अद्याप समोर आल्या नाहीत. 

twitter
4/8

स्मृती मंधानाचे वडील श्रीनिवास मंधाना हे स्वतः एक क्रिकेटर होते. त्यांनी जिल्हा पातळीवर सांगलीचे प्रतिनिधित्व केले होते, एकदिवस भारतासाठी खेळावं अशी त्यांची इच्छा होती. परंतु कौटुंबिक पाठिंब्याचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना आपलं क्रिकेट करिअर अर्धवट सोडावं लागलं.   

twitter
5/8

पण श्रीनिवास मंधाना यांनी आपल्या मुलांना क्रिकेटर बनण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं. त्यांनी मुलगी स्मृती आणि मुलगा श्रवण मंधाना याला क्रिकेटर बनवलं. यात स्मृती भारतीय संघाचं प्रतिनिधित्व करत असून तिच्यावर उपकर्णधारपदाची जबाबदारी सुद्धा आहे.   

twitter
6/8

श्रीनिवास हे कापड उद्योगात एक रासायनिक वितरक आहेत. वर्षानुवर्षे, त्यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या आव्हानात्मक वेळापत्रकात त्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण सुद्धा दिलं. जेव्हा त्यांच्या गावी सांगलीमध्ये सुविधांचा अभाव होता, तेव्हा त्यांनी यंत्रणा कामाला लागण्याची वाट पाहिली नाही. त्यांनी स्मृती आणि तिचा भाऊ श्रवण यांच्यासाठी एक मैदान बांधण्यासाठी त्यांच्या बचतीचा वापर केला, जेणेकरून त्यांचा सराव कधीही थांबणार नाही.

twitter
7/8

श्रीनिवासला डावखुऱ्या फलंदाजांबद्दल आकर्षण होते. स्मृती नैसर्गिकरित्या उजव्या हाताने फलंदाजी करणारी असली तरी, तिच्या वडिलांनी तिला डावखुऱ्या हाताने फलंदाजी करण्यास प्रोत्साहित केले. हा निर्णय स्मृतीच्या फायद्याचा ठरला. 

twitter
8/8

स्मृतीचं सांगलीत SM18 cafe सुद्धा आहे. तिचा भाऊ श्रवण आणि वडील श्रीनिवास हे याचा कारभार पाहतात.   

twitter
