स्मृती मंधानाचे वडील 'श्रीनिवास' कोण आहेत? मुलीला चॅम्पियन बनवण्यात मोठा वाटा
Smriti Mandhana Father : भारताची उपकर्णधार आणि स्टार क्रिकेटर स्मृती मंधाना आणि पलाश मुच्छल सोबत रविवार 23 नोव्हेंबर रोजी विवाह करणार होती. मात्र त्याच दिवशी वडिलांची प्रकृती अचानकपणे बिघडली आणि त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं. परिणामी स्मृतीने आपलं लग्न पुढे ढकललं. त्यानंतर स्मृतीचे वडील एकदम प्रकाशझोतात आले आहेत. तेव्हा त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊयात.
Pooja Pawar | Nov 24, 2025, 04:48 PM IST
श्रीनिवास हे कापड उद्योगात एक रासायनिक वितरक आहेत. वर्षानुवर्षे, त्यांनी त्यांच्या व्यवसायाच्या आव्हानात्मक वेळापत्रकात त्यांच्या मुलांना प्रशिक्षण सुद्धा दिलं. जेव्हा त्यांच्या गावी सांगलीमध्ये सुविधांचा अभाव होता, तेव्हा त्यांनी यंत्रणा कामाला लागण्याची वाट पाहिली नाही. त्यांनी स्मृती आणि तिचा भाऊ श्रवण यांच्यासाठी एक मैदान बांधण्यासाठी त्यांच्या बचतीचा वापर केला, जेणेकरून त्यांचा सराव कधीही थांबणार नाही.
