कोण रोखतंय अनिल अंबानींचं कमबॅक? या दोन कंपन्या बदलणार नशीब, 33 वर्षांचा तरुण ठरतोय गुड लक; साईन करतायत एकामागोमाग एक डील
Anil Ambani Net worth Now: उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होत असतानाच आणखी एक भूकंप झाला. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेले अनिल अंबानी नुकतेच सावरत असताना ईडी आणि सीबीआय त्यांच्या अडचणीत भर घालत आहेत.
Shivraj Yadav | Oct 14, 2025, 09:57 PM IST
1/9
Anil Ambani Comeback: उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होत असतानाच आणखी एक भूकंप झाला. दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेले अनिल अंबानी नुकतेच सावरत असताना ईडी आणि सीबीआय त्यांच्या अडचणी वाढवत आहेत. कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या अनिल अंबानींच्या कंपन्यांच्या शेअर्सवर मोठा दबाव आहे. यापूर्वी विक्रमी कमाई करणाऱ्या अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्या अडचणीत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही कंपन्यांचे शेअर्स घसरत आहेत, कारण तपास यंत्रणांकडून वाढलेली तपासणी आणि त्यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप याचा दोन्ही कंपन्यांवर प्रभाव पडत आहे. तथापि, याच कंपन्या अनिल अंबानींच्या पुनरागमनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
2/9
एक काळ असा होता जेव्हा अनिल अंबानी यांनी लंडनच्या न्यायालयात दिवाळखोरी जाहीर केली आणि दावा केला की त्यांच्याकडे त्यांच्या वकिलाची फी भरण्यासाठी पुरेसे पैसेही नाहीत. 2008 मध्ये, ते चिनी बँकांसोबतच्या कर्जाच्या वादात लंडनच्या न्यायालयात हजर झाले. कर्ज फेडण्यासाठी त्यांच्याकडे निधीची कमतरता असल्याचे सांगून त्यांनी स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले. त्यांनी वैयक्तिक हमी वापरून चिनी बँकांकडून कर्ज घेतले होते, परंतु ते परत करण्यास असमर्थतेमुळे त्यांना लंडनच्या न्यायालयात हजर राहावे लागले.
3/9
न्यायालयाने त्यांना तीन बँकांना अंदाजे 5446 कोटी परत करण्याचे आदेश दिले. अनिल अंबानी यांनी न्यायालयासमोर स्वतःला दिवाळखोर घोषित केले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यांची पत्नी आणि कुटुंब त्यांना आधार देत होते. त्यांच्याकडे त्यांच्या वकिलांची फी भरण्यासाठीही पैसे नव्हते. वकिलांची फी भरण्यासाठी ते त्यांच्या पत्नीचे दागिने विकत आहेत.
4/9
अनिल अंबानी संघर्ष करत असले तरी, पण ते पुनरागमन करण्यात माहीर आहेत. त्यांच्याकडे दोन कंपन्या आहेत ज्या त्यांचे शस्त्र ठरू शकतात. फक्त या दोन कंपन्याच नाही तर त्यांच्याकडे दोन मौल्यवान रत्ने देखील आहेत: त्यांचे दोन मुलगे, जे सतत कंपन्यांचे व्यवस्थापन करत आहेत. त्यांच्या कंपन्या, RInfra आणि रिलायन्स पॉवर, अनिल अंबानींचे नशीब बदलण्याची क्षमता ठेवतात. कंपन्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होऊ लागला आहे. शेअर्सनीही अनेक फायदे दिले आहेत. अलिकडच्या वादांमुळे सध्या शेअर्सवर नकारात्मक परिणाम झाला असला तरी, कंपन्यांचा पाया आता मजबूत आहे. अनिल अंबानींच्या विशाल साम्राज्यातील शेवटच्या कंपन्या, आरइन्फ्रा आणि रिलायन्स पॉवर, त्यांच्या कर्जाचा बोझा कमी करत आहेत. दरम्यान, कंपन्या जुने वाद जिंकत आहेत. अलीकडेच, दिल्लीतील थकीत वीज देणी वसूल करण्यासाठी रिलायन्स पॉवरने सर्वोच्च न्यायालयाकडून अनुकूल आदेश मिळवला.
5/9
अनिल अंबानींच्या कंपन्या, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर, कर्जमुक्त बॅलन्स शीटसह कॉर्पोरेट जगात परतल्या आहेत, हरित ऊर्जा, संरक्षण आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधांसारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहेत. दोन्ही कंपन्यांना ऑर्डरचा ओघ वेगाने मिळत आहे. 17,600 कोटी निधी उभारल्यानंतर आणि शून्य-कर्जाचा दर्जा मिळवल्यानंतर, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवर नवीन धोरणासह वेगाने विस्तारत आहेत. नफा होत असताना, कंपन्यांना ऑर्डरचा ओघ वेगाने मिळत आहे. रिलायन्स पॉवर सौर आणि साठवणूक मेगा प्रकल्पांवर काम करत आहे जे भारताच्या अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांना पाठिंबा देतील. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने 10 हजार कोटी किमतीचे स्मार्ट युद्धसामग्रीचे कंत्राट मिळवले आहे. कंपनीला धीरूभाई अंबानी डिफेन्स सिटीसह संरक्षण क्षेत्रातील अनेक प्रमुख ऑर्डर मिळाले आहेत. एचएएलला 7-10 वर्षांत 55 डॉर्नियर आणि 228 विमाने अपग्रेड करण्यासाठी 5000 कोटींची ऑर्डर देखील मिळाली आहे.
6/9
जर्मन कंपनी डिडेल डिफेन्ससोबत 10,000 कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. 2000 फाल्कन बिझनेस जेट्ससाठी फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एव्हिएशनसोबतही करार करण्यात आला. जर्मनीच्या राईनमेटलकडून 6 अब्ज रुपयांचा निर्यात ऑर्डर मिळाली. अमेरिकेतील कोस्टल मेकॅनिक्स इंकसोबत 20 हजार कोटी रुपयांची भागीदारी करण्यात आली. रिलायन्सने भूतानच्या डीएचआयसोबत 500 मेगावॅटचा सौरऊर्जा आणि 770 मेगावॅटचा जलविद्युत संयुक्त उपक्रम करारही केला. शिवाय, कंपनीने कुवेत, युएई आणि मलेशियासोबतही मोठ्या भागीदारी केल्या आहेत.
7/9
अनिल अंबानींच्या मालकीच्या या दोन्ही कंपन्यांना मिळत असलेल्या ऑर्डरमुळे त्यांचे मार्केट कॅप वाढत आहेत. रिलायन्स पॉवरचे मार्केट कॅप 1.5 पटीने वाढले आहे आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे मार्केट कॅप 1.9 पटीने वाढले आहे. मे 2025 पर्यंत, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची मालमत्ता 14 हजार 287 कोटी झाली होती. रिलायन्स पॉवरची निव्वळ संपत्ती 16 हजार 337 कोटींवर पोहोचली. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने गेल्या वर्षी 105 टक्के परतावा दिला आहे, तर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या शेअरने गेल्या महिन्यात 61 टक्के परतावा दिला आहे.
8/9
अनिल अंबानी यांचे दोन्ही मुलं त्यांच्या पाठीशी आहेत. जय अनमोल आणि जय अंशुल त्यांच्या वडिलांना व्यवसायात परतण्यास मदत करत आहेत. 33 वर्षीय जय अनमोल अंबानी यांनी रिलायन्स कॅपिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी म्हणून आपली कारकीर्द सुरू केली, त्यानंतर रिलायन्स म्युच्युअल फंडमध्ये इंटर्नशिप पूर्ण केली आणि 2016 मध्ये ते रिलायन्स कॅपिटलच्या बोर्डावर अतिरिक्त संचालक आणि पुढच्या वर्षी कार्यकारी संचालक बनले. 2018 पर्यंत, ते रिलायन्स निप्पॉन लाईफ अॅसेट मॅनेजमेंट आणि रिलायन्स होम फायनान्सच्या बोर्डात सामील झाले. अनमोल अंबानी यांनीच जपानी कंपनी निप्पॉनला रिलायन्स कॅपिटलमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार केलं, ज्यामुळे कंपनीच्या एकूण शेअर किमतीत 40 टक्के वाढ झाली. त्यांचे लक्ष कॉर्पोरेट कर्ज कमी करण्यावर आहे. कर्ज कपात वाढल्याने गुंतवणूकदारांचा कंपनीवरील विश्वास वाढला, शेअर्स वाढले आणि नवीन ऑर्डर येऊ लागल्या.
9/9