Marathi News
  • फोटो
  • Jaspreet Singh Story: भाषा, भारतीय मुळं आणि क्रिकेटशी नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग आहे तरी कोण?

Jaspreet Singh Story: भाषा, भारतीय मुळं आणि क्रिकेटशी नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग आहे तरी कोण?

Who is Jaspreet Singh : "चला! आपण हिंदीत बोलूया." इटालियन क्रिकेटपटूच्या मुलाखतीपूर्वी ही ओळ तुम्हाला क्वचितच ऐकायला मिळते. पण जसप्रीत सिंग हा खेळाडू वेगळा आहे. भारताशी एक खास नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...   

Tejashree Gaikwad | Feb 09, 2026, 12:10 PM IST
1/8

Who is Jaspreet Singhs

चेन्नईमध्ये एका मुलाखतीआधी तो हसत म्हणतो, “चला, आपण हिंदीत बोलूया.” इटलीच्या क्रिकेटपटूकडून अशी ओळ ऐकायला मिळणं विरळच. पण जसप्रीत सिंग वेगळा आहे कारण त्याचं आयुष्य दोन देशांमध्ये विभागलेलं असलं, तरी त्याची ओळख अजूनही फगवाड्याशी घट्ट जोडलेली आहे. वयाच्या दहाव्या वर्षी जसप्रीत आपल्या आई-वडिलांसोबत इटलीतील बर्गामो शहरात आला. त्या घटनेला आता 22 वर्षे उलटली आहेत. तरीही त्याने ना आपली भाषा विसरली, ना पंजाबच्या मातीशी असलेलं नातं तुटू दिलं.  

2/8

संघर्षातून उभारी

Who is Jaspreet Singhs

इटलीतील सुरुवातीचे दिवस अजिबात सोपे नव्हते. वडील तीरथ सिंग आणि आई जसवीर कौर एका अनोळखी देशात स्थायिक झाले होते. उदरनिर्वाहासाठी दोघांनाही कारखान्यात मजुरी करावी लागली. नव्या शहरात, नव्या संस्कृतीत आणि नव्या भाषेत स्वतःला जुळवून घेणं जसप्रीतसाठी मोठं आव्हान होतं. पीटीआयशी बोलताना जसप्रीत म्हणतो,“इटली जाणं आमच्यासाठी मोठी संधी होती, पण थोडी भीतीही होती. सगळंच नवीन होतं. मात्र माझ्या मनात एकच प्रश्न होता मी क्रिकेट कसं खेळणार?”

3/8

क्रिकेटसाठी देशाबाहेरचा प्रवास

Who is Jaspreet Singhs

इटलीसारख्या देशात क्रिकेटसाठी आवश्यक सुविधा फारशा नव्हत्या. स्थानिक बर्गामो क्रिकेट क्लबमध्ये तो सहभागी झाला, पण साधनसुविधा अपुऱ्या होत्या. घराला हातभार लागावा म्हणून जसप्रीतने दोन वर्षांचा इलेक्ट्रिशियनचा कोर्सही पूर्ण केला.

4/8

Who is Jaspreet Singhs

दरम्यान, स्थानिक गुरुद्वाऱ्यात भेटलेल्या भारतीय प्रवाशांमुळे त्याला नवी दिशा मिळाली. त्यांनी त्याला इंग्लंडला जाऊन टर्फ विकेटवर क्रिकेट खेळण्याचा सल्ला दिला. बर्मिंगहॅममध्ये राहताना खर्च भागवण्यासाठी जसप्रीतने उबर ड्रायव्हर म्हणूनही काम केलं. “पंजाबमध्ये जसं क्रिकेट खेळायचो, तसं खेळायची ओढ होती. इटलीत ते शक्य नव्हतं. म्हणून इंग्लंड गाठलं,” असं तो सांगतो.

5/8

मेहनतीचं फळ

Who is Jaspreet Singhs

उजव्या हाताचा वेगवान गोलंदाज असलेल्या जसप्रीतने 2019 मध्ये नॉर्वेविरुद्ध इटलीकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं. 2024 टी20 वर्ल्ड कपसाठी इटली अगदी जवळ पोहोचली होती, पण आयर्लंडविरुद्धच्या पराभवामुळे स्वप्न अपूर्ण राहिलं.

6/8

Who is Jaspreet Singhs

मात्र टीमने हार मानली नाही. जून 2025 मध्ये युरोपीय प्रादेशिक पात्रता फेरीत अव्वल स्थान मिळवत इटलीने अखेर टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी पात्रता मिळवली.

7/8

Who is Jaspreet Singhs

“आम्ही अनेक वर्षे प्रयत्न करत होतो. गेल्या तीन वर्षांत संघाने खूप मेहनत घेतली. यावेळी यश मिळालं याचा प्रचंड अभिमान आहे,” असं जसप्रीत सांगतो. “आम्ही फक्त सहभागी व्हायला नाही, तर स्पर्धा करायला आलो आहोत.”

8/8

भारतात खेळण्याचं स्वप्न

Who is Jaspreet Singhs

जसप्रीतसाठी भारतात येणं म्हणजे केवळ मातृभूमीची भेट नाही, तर जागतिक दर्जाच्या क्रिकेट सुविधांचा अनुभव घेण्याची संधी आहे. “मी लहानपणापासून ही मैदानं टीव्हीवर पाहिली आहेत चेपॉक, ईडन गार्डन्स, वानखेडे. कपिल देव, गावस्कर, सचिन, धोनी, विराट… हे सगळे इथे खेळले आहेत. त्या वातावरणात खेळणं म्हणजे स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं आहे,” तो भावूक होत सांगतो.

