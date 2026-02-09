Jaspreet Singh Story: भाषा, भारतीय मुळं आणि क्रिकेटशी नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग आहे तरी कोण?
Who is Jaspreet Singh : "चला! आपण हिंदीत बोलूया." इटालियन क्रिकेटपटूच्या मुलाखतीपूर्वी ही ओळ तुम्हाला क्वचितच ऐकायला मिळते. पण जसप्रीत सिंग हा खेळाडू वेगळा आहे. भारताशी एक खास नातं जपणारा इटालियन क्रिकेटपटू जसप्रीत सिंग कोण आहे याबद्दल जाणून घेऊयात...
Tejashree Gaikwad | Feb 09, 2026, 12:10 PM IST
चेन्नईमध्ये एका मुलाखतीआधी तो हसत म्हणतो, “चला, आपण हिंदीत बोलूया.” इटलीच्या क्रिकेटपटूकडून अशी ओळ ऐकायला मिळणं विरळच. पण जसप्रीत सिंग वेगळा आहे कारण त्याचं आयुष्य दोन देशांमध्ये विभागलेलं असलं, तरी त्याची ओळख अजूनही फगवाड्याशी घट्ट जोडलेली आहे. वयाच्या दहाव्या वर्षी जसप्रीत आपल्या आई-वडिलांसोबत इटलीतील बर्गामो शहरात आला. त्या घटनेला आता 22 वर्षे उलटली आहेत. तरीही त्याने ना आपली भाषा विसरली, ना पंजाबच्या मातीशी असलेलं नातं तुटू दिलं.
संघर्षातून उभारी
इटलीतील सुरुवातीचे दिवस अजिबात सोपे नव्हते. वडील तीरथ सिंग आणि आई जसवीर कौर एका अनोळखी देशात स्थायिक झाले होते. उदरनिर्वाहासाठी दोघांनाही कारखान्यात मजुरी करावी लागली. नव्या शहरात, नव्या संस्कृतीत आणि नव्या भाषेत स्वतःला जुळवून घेणं जसप्रीतसाठी मोठं आव्हान होतं. पीटीआयशी बोलताना जसप्रीत म्हणतो,“इटली जाणं आमच्यासाठी मोठी संधी होती, पण थोडी भीतीही होती. सगळंच नवीन होतं. मात्र माझ्या मनात एकच प्रश्न होता मी क्रिकेट कसं खेळणार?”
क्रिकेटसाठी देशाबाहेरचा प्रवास
दरम्यान, स्थानिक गुरुद्वाऱ्यात भेटलेल्या भारतीय प्रवाशांमुळे त्याला नवी दिशा मिळाली. त्यांनी त्याला इंग्लंडला जाऊन टर्फ विकेटवर क्रिकेट खेळण्याचा सल्ला दिला. बर्मिंगहॅममध्ये राहताना खर्च भागवण्यासाठी जसप्रीतने उबर ड्रायव्हर म्हणूनही काम केलं. “पंजाबमध्ये जसं क्रिकेट खेळायचो, तसं खेळायची ओढ होती. इटलीत ते शक्य नव्हतं. म्हणून इंग्लंड गाठलं,” असं तो सांगतो.
मेहनतीचं फळ
