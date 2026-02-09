IND vs USA: सूर्यकुमार यादवच्या सुपला शॉटवर स्टेडियममध्ये धरला ठेका… कोण आहे ही रातोरात व्हायरल झालेली तन्वी गडकरी?
Who Is Tanvi Gadkari: 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या सामन्यादरम्यान एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये भारतीय क्रिकेट संघाची जर्सी घातलेली एक मुलगी नाचताना, जल्लोषात दिसली आहे. आता सोशल मीडियावर या मुलीबद्दलच्या चर्चा सुरु झाल्या आहेत. ही नक्की याचा शोध घेतला जात आहे.
तन्वी गडकरी
स्टँड्समध्ये बसून मस्तपैकी डान्स
कोण आहे तन्वी गडकरी?
वानखेडे स्टेडियममध्ये भारत-अमेरिका सामन्यादरम्यान तन्वीचा उत्साही डान्स सगळ्यांचं लक्ष वेधून गेला. मात्र ती केवळ क्रिकेट फॅन नाही, तर एक ओळखीचं नाव आहे. तन्वी ही एक अभिनेत्री आणि प्रशिक्षित डान्सर असून तिने याआधी ‘पॉवर ऑफ फाईव्ह’, ‘जमनापार’ आणि ‘कॅम्पस बीट्स – सीझन ५’ सारख्या वेब शोमध्ये काम केलं आहे.
सूर्यकुमार यादवचा शॉट आणि कॅमेऱ्याची कमाल
सोशल मीडियावरही मोठी लोकप्रियता
