Marathi News
  • फोटो
  • IND vs USA: सूर्यकुमार यादवच्या सुपला शॉटवर स्टेडियममध्ये धरला ठेका… कोण आहे ही रातोरात व्हायरल झालेली तन्वी गडकरी?

Tejashree Gaikwad | Feb 09, 2026, 12:51 PM IST
1/8

तन्वी गडकरी

Who Is Tanvi Gadkari

सोशल मीडियाच्या जमान्यात कुणाचं नशीब कधी बदलून जाईल, सांगता येत नाही. असाच काहीसा अनुभव आला आहे तन्वी गडकरीला. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध अमेरिका टी-२० वर्ल्ड कप सामना सुरू असताना, एक खास क्षण कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि पाहता पाहता सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखा पसरला.

2/8

स्टँड्समध्ये बसून मस्तपैकी डान्स

Who Is Tanvi Gadkari

टीम इंडियाची जर्सी घातलेली एक तरुणी, स्टँड्समध्ये बसून मस्तपैकी डान्स करताना दिसली… आणि तीच आहे तन्वी गडकरी. या व्हिडिओमुळे ती एका रात्रीत चर्चेचा विषय ठरली आणि लोकांनी तिच्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी गुगलवर शोध घ्यायला सुरुवात केली.

3/8

कोण आहे तन्वी गडकरी?

Who Is Tanvi Gadkari

वानखेडे स्टेडियममध्ये भारत-अमेरिका सामन्यादरम्यान तन्वीचा उत्साही डान्स सगळ्यांचं लक्ष वेधून गेला. मात्र ती केवळ क्रिकेट फॅन नाही, तर एक ओळखीचं नाव आहे. तन्वी ही एक अभिनेत्री आणि प्रशिक्षित डान्सर असून तिने याआधी ‘पॉवर ऑफ फाईव्ह’, ‘जमनापार’ आणि ‘कॅम्पस बीट्स – सीझन ५’ सारख्या वेब शोमध्ये काम केलं आहे.

4/8

सूर्यकुमार यादवचा शॉट आणि कॅमेऱ्याची कमाल

Who Is Tanvi Gadkari

सामन्यादरम्यान कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जबरदस्त ‘सुपला’ शॉट खेळला आणि त्याच क्षणी तन्वीचा आनंद अनावर झाला. ती उडी मारत, थिरकत डान्स करू लागली आणि योगायोगाने कॅमेराही थेट तिच्यावर फोकस झाला. हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.

5/8

Who Is Tanvi Gadkari

तन्वीने स्वतः हा व्हिडीओ शेअर करत लिहिलं, “कॅमरामॅनला माहीत होतं तो काय करत आहे!” तसंच तिने हेही सांगितलं की ही तिची पहिलीच वेळ होती स्टेडियममध्ये लाईव्ह सामना पाहण्याची  आणि तो अनुभव तिच्यासाठी आयुष्यभर लक्षात राहील असा ठरला.

6/8

सोशल मीडियावरही मोठी लोकप्रियता

Who Is Tanvi Gadkari

तन्वी गडकरी सोशल मीडियावर आधीपासूनच सक्रिय आहे. इन्स्टाग्रामवर तिचे ३.२ लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असून ती नियमितपणे डान्स रील्स, लाइफस्टाइल पोस्ट्स आणि ब्रँड कोलॅबोरेशन्स शेअर करत असते.

7/8

Who Is Tanvi Gadkari

तिच्या करिअरला २०२३ मध्ये आलेल्या डान्स-बेस्ड वेब सीरिज ‘कॅम्पस बीट्स’ मुळे विशेष ओळख मिळाली. अ‍ॅमेझॉन मिनी टीव्हीवर प्रदर्शित झालेल्या या शोमध्ये तिने ‘रिहाना’ ही भूमिका साकारली होती, जी प्रेक्षकांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली. याशिवाय ती ‘बंसी’ आणि ‘दिल डूबा जावे’ यांसारख्या म्युझिक व्हिडिओंमध्येही झळकली आहे.

8/8

Who Is Tanvi Gadkari

एकंदर पाहता, एका क्रिकेट सामन्यातील काही सेकंदांच्या व्हिडिओने तन्वी गडकरीला नव्या उंचीवर पोहोचवले आहे आणि सध्या ती सोशल मीडियावर सगळीकडे चर्चेत आहे. 

