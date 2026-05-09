/पंतप्रधान मोदी ज्यांच्या पाया पडले, ते भाजपचे पश्चिम बंगालमधील सर्वात ज्येष्ठ नेते कोण?

Who is Makhan Lal: पश्चिम बंगालमध्ये आज शुभेंदु अधिकारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. यावेळी मंचावर पंतप्रधान मोदी यांनी भाजपचे पश्चिम बंगालमधील सर्वात ज्येष्ठ नेते यांचे चरणस्पर्श केलं. कोण आहेत, ते ज्येष्ठ नेते तुम्हाला माहितीये का?
आज पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने एक ऐतिहासिक क्षण देशाने अनुभवला. पश्चिम बंगालला पहिल्यांदाच भाजपचा मुख्यमंत्री मिळाला आहे.
सुवेंदू अधिकारी आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांचा आज शपथविधी सोहळा संपन्न झाला. कोलकाताच्या ब्रिगेड परेड ग्राऊंडवर हा सोहळा रंगला. या सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदेसह भाजपचे अनेक नेते उपस्थितीत होते.
पण मंचावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका कृत्याने सर्वांचं लक्ष वेधलं. मोदींनी मंचावर असलेल्या एका ज्येष्ठ नेत्याच्या पायांना स्पर्श करुन आशीर्वाद घेतला. एवढंच नाहीतर मिठी मारून बराच वेळ त्यांच्याशी गप्पादेखील मारल्यात.
पंतप्रधान मोदींनी कोणाला मिठी मारली आणि कोण आहेत ज्यांच्या पायाला स्पर्श करून त्यांनी आशीर्वाद घेतला. मोदींनी 98 वर्षीय ज्येष्ठ नेत्याला ऐतिहासिक शपथविधी सोहळ्यात व्यासपीठावर स्थान देऊन सन्मानित केलं.
दीर्घकाळ राजकीय आणि सामाजिक कार्यकर्ते असलेले या ज्येष्ठ नेत्याचं नाव आहे माखनलाल सरकार. पश्चिम बंगालमधील राजकारणात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
माखनलाल सरकार हे राष्ट्रवादी चळवळीच्या सुरुवातीच्या तळागाळातील नेत्यांपैकी एक होते. त्यानंतर 1952 मध्ये, काश्मीरमध्ये भारतीय तिरंगा फडकवण्याच्या चळवळीत श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यासोबत ते सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांना अटकही झाली होती. या काळात ते तुरुंगात गेले होते.
त्यानंतर माखनलाल सरकार यांनी 1980 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या स्थापनेनंतर, ते पश्चिम दिनाजपूर, जलपाईगुडी आणि दार्जिलिंग जिल्ह्यांचे संघटनात्मक समन्वयक बनले. केवळ एका वर्षात, त्यांनी पक्षात जवळपास 10,000 सदस्य नोंदणी करण्यास मदत केली.
त्यांनी 1981 पासून सलग सात वर्षे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांनी कार्य केलं. ज्या काळात भाजपचे नेते सहसा कोणतेही एक संघटनात्मक पद दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ भूषवत नसतं, त्या काळात ही एक असाधारण कामगिरी त्यांच्या नावावर आहे.