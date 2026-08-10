/6 चेंडूवर 6 सिक्स मारणारा कोण आहे Toby Albert? बॅटने मैदानावर घातला धुमाकूळ

टोबी अल्बर्टने सलग सहा चेंडूंवर सहा षटकार ठोकून आपल्या संघाला एक संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. हे सहा षटकार दोन वेगवेगळ्या षटकांमध्ये आले असले तरी, अल्बर्टची खेळी अनेक अर्थांनी खरोखरच खास होती. आता कोण आहे टोबी अल्बर्ट यासंदर्भात वाचा.
हॅम्पशायरचा युवा फलंदाज, टोबी अल्बर्टने सलग सहा षटकार मारून सर्वांना चकित केले. त्याच्या स्फोटक फलंदाजीने अशी खळबळ उडवली की सर्वजण थक्क झाले. जरी त्याने एका षटकात सहा षटकार मारले नसले तरी त्याच्या या खेळीची जगभरात चर्चा आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
सलग सहा षटकारांनी सर्वांना युवराज सिंगच्या 2007 मधील पराक्रमाची आठवण करून दिली, जेव्हा या भारतीय दिग्गजाने स्टुअर्ट ब्रॉडच्या षटकात षटकारांची मालिका ठोकली होती. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
जगात असे अनेक फलंदाज आहेत ज्यांनी सलग सहा षटकार मारण्याचा पराक्रम केला आहे. तथापि, जेव्हा एखादा नवीन फलंदाज असे काही करतो, तेव्हा ते एक पाहण्यासारखे दृश्य असते. टोबी अल्बर्टनेही असेच काहीसे केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
त्याने हा पराक्रम दोन वेगवेगळ्या षटकांमध्ये पूर्ण केला. डावात 15 ओव्हर शिल्लक असताना अल्बर्ट क्रीजवर आला आणि त्याने लगेचच आपली आक्रमकता दाखवायला सुरुवात केली. सलग सहा षटकारांची ही मालिका 43व्या षटकात सुरू झाली, जेव्हा त्याने नँटेस ओस्टुइझेनच्या शेवटच्या दोन चेंडूंवर मोठे फटके मारले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
पुढच्याच षटकात, तिसऱ्या चेंडूवर त्याला स्ट्राईक मिळाली. अल्बर्टची षटकारांची मालिका सुरूच राहिली आणि त्याने ऑली किर्टलीचे चार चेंडू थेट प्रेक्षकांमध्ये भिरकावले. यामुळे त्याचे सलग सहा षटकार पूर्ण झाले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
टोबी अल्बर्ट हा एक प्रोफेशनल क्रिकेटपटू आहे जो हॅम्पशायर काउंटी क्रिकेट क्लबसाठी फलंदाज म्हणून खेळतो. 12 नोव्हेंबर 2001 रोजी जन्मलेला अल्बर्ट, त्याच्या नाविन्यपूर्ण फटकेबाजी, सर्व फॉरमॅटमधील विश्वसनीय यष्टीरक्षण क्षमता आणि देशांतर्गत व्हाईट-बॉल क्रिकेटमधील एक तरुण, गतिमान प्रतिभा म्हणून वाढत असलेल्या प्रतिष्ठेमुळे इंग्लिश काउंटी क्रिकेटमध्ये आधीच एक प्रसिद्ध नाव आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अल्बर्टने जुलै 2021 मध्ये सॉमरसेटविरुद्धच्या टी20 सामन्यात हॅम्पशायरकडून देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. पुढच्या वर्षी, या युवा फलंदाजाने मे आणि ऑगस्टमध्ये अनुक्रमे श्रीलंका क्रिकेट (SLC) देव इलेव्हन आणि वॉर्सेस्टरशायरविरुद्ध प्रथम-श्रेणी तसेच लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया
अल्बर्टने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हॅम्पशायरसाठी सर्व फॉरमॅटमध्ये एक अष्टपैलू फलंदाज म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. 2024मध्ये, टोबी अल्बर्टला एका प्रभावी पदार्पण हंगामानंतर हॅम्पशायर क्रिकेटचा वर्षातील सर्वोत्तम युवा खेळाडू पुरस्कार मिळाला. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया