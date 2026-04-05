Tushar Deshpande: कोण आहे रशीद खानला गप्प करणाऱ्या तुषार देशपांडेची पत्नी नाभा गद्दामवार?

Who is tushar deshpande wife: आयपीएल 2026 मध्ये शनिवारी राजस्थान रॉयल्स (RR) च्या तुषार देशपांडेने प्रभावी कामगिरी केली आहे. 5 एप्रिल 2026 रोजी, गुजरात टायटन्स (GT) विरुद्धच्या सामन्यात, त्याने शेवटच्या षटकात दमदार रशीद खानची विकेट घेत आपल्या संघाला 6 धावांनी रोमांचक विजय मिळवून दिला. त्याने आपल्या शेवटच्या षटकात केवळ 4 धावा दिल्या. या तुषार पांडेची पत्नी नाभा गद्दामवार कोण आहे हे जाणून घेऊयात....  

Tejashree Gaikwad | Apr 05, 2026, 01:43 PM IST
अलीकडेच झालेल्या IPL 2026 च्या सामन्यात तुषार देशपांडे याने निर्णायक क्षणी जबरदस्त गोलंदाजी करत आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. राजस्थान रॉयल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्यात झालेल्या या थरारक सामन्यात शेवटचा ओव्हर अत्यंत महत्त्वाचा होता. 

सामन्याच्या शेवटच्या षटकात विरोधी संघाला जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज होती. अशा दबावाच्या परिस्थितीत तुषारने शांतपणे आणि अचूक लाईन-लेंथ ठेवत गोलंदाजी केली. त्याने प्रतिस्पर्धी फलंदाजांना मोठा फटका खेळू दिला नाही आणि संघाला 6 धावांनी विजय मिळवून दिला. या कामगिरीमुळे तुषार देशपांडे पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, तो फक्त विकेट घेणारा गोलंदाज नाही तर दबावाच्या क्षणी सामना जिंकून देणारा खेळाडू म्हणूनही सिद्ध होत आहे.  

सर्वत्र आता राजस्थान रॉयल्स (RR) च्या तुषार देशपांडेची चर्चा होत आहे. त्याच्या पर्सनल आयुष्याबद्दलही जाणून घेण्यात सगळ्यात रस आहे. आज आपण तुषार देशपांडेची पत्नी  नाभा गद्दामवार कोण आहे याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात...   

 वेगवान गोलंदाज तुषार देशपांडे याने 12 जून रोजी आपल्या गर्लफ्रेंड नाभा गद्दामवारसोबत साखरपुडा करून चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली होती. ही माहिती त्याने स्वतः इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत दिली. या समारंभाला त्याचा सहकारी शिवम दुबे देखील उपस्थित होता आणि त्यानेही सोशल मीडियावर शुभेच्छा दिल्या होत्या.  

तुषार आणि नाभाची ओळख शाळेपासूनची आहे. शाळेतली मैत्री हळूहळू प्रेमात बदलली आणि आता या नात्याने पुढचे पाऊल टाकले आहे. तुषारने आपल्या पोस्टमध्ये “माझी शाळेतील क्रश आता माझी होणारी पत्नी झाली आहे” अशा भावना व्यक्त केल्या, ज्यामुळे ही पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली.  

नाभा गद्दामवारबद्दल फारशी माहिती समोर आलेली नाही, मात्र तिच्या सोशल मीडियावरून ती एक सर्जनशील कलाकार असल्याचे दिसते. ती ‘Painted Palette’ या नावाने आपली चित्रकला शेअर करते आणि तिच्या कलाकृतींना चांगला प्रतिसाद मिळतो.  

क्रिकेटच्या मैदानावरही तुषार देशपांडेने आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. IPL 2023 मध्ये तो चेन्नई सुपर किंग्ससाठी सर्वाधिक विकेट घेणारा गोलंदाज ठरला होता. काही वेळा तो महागडा ठरला असला, तरी महेंद्र सिंह धोनी यांनी त्याच्यावर पूर्ण विश्वास दाखवला आणि त्याच्या कामगिरीत सातत्याने सुधारणा झाली.   

त्यानंतर त्याच्या कारकिर्दीत नवे वळण आले आणि तो पुढील हंगामात राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना दिसला. मैदानावरील यशासोबतच त्याचे वैयक्तिक आयुष्यही चाहत्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.  

शाळेतील साध्या मैत्रीपासून सुरू झालेली ही प्रेमकहाणी आज आयुष्यभराच्या नात्यात रूपांतरित होत आहे. तुषार देशपांडे आणि नाभा यांची ही सफर अनेकांसाठी खास आणि प्रेरणादायी ठरली आहे.  

