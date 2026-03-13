English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  Who is Kuldeep Yadav Wife: कुलदीप यादव लवकरच अडकणार लग्नच्या बेडीत! कोण आहे होणारी बायको वंशिका?

Who is Kuldeep Yadav Wife: कुलदीप यादव लवकरच अडकणार लग्नच्या बेडीत! कोण आहे होणारी बायको वंशिका?

Kuldeep Yadav-Vanshika wedding: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये विजेत्या भारतीय संघाचा महत्त्वपूर्ण खेळाडू असलेल्या कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav wedding) या 14 मार्च रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. याआधी जाणून घेऊयात या स्टार खेळाडूची होणारी बायको नक्की कोण आहे...   

Tejashree Gaikwad | Mar 13, 2026, 09:40 AM IST
Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

Kuldeep Yadav wedding: भारतीय संघाचा स्टार फिरकीपटू कुलदीप यादव लवकरच विवाहबंधनात अडकणार आहे. टी-२० विश्वचषक 2026 मधील विजयानंतर आता भारतीय खेळाडूंचे लक्ष आयपीएल (IPL) कडे लागले असले तरी त्याआधी कुलदीप आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील महत्त्वाचा निर्णय घेणार आहे.   

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

14 मार्च रोजी कुलदीप यादव मसूरी येथे आपल्या बालपणीच्या मैत्रीण वंशिका चड्ढासोबत विवाह करणार आहे. दोघांनी 4 जून 2025 रोजी साखरपुडा केला होता. 

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

कुलदीप यादव कानपूरमधील लाल बंगला परिसरात वाढला, तर वंशिका चड्ढा श्याम नगर परिसरातील रहिवासी आहे. दोघांची ओळख लहानपणापासूनची आहे. वेळ जसजसा गेला तशी त्यांची मैत्री अधिक घट्ट झाली आणि पुढे त्याच मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर झाले. कुलदीपच्या क्रिकेटमधील यशाच्या प्रवासात वंशिकाने त्याला नेहमीच पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते.

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

वंशिका चड्ढा सध्या भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मध्ये काम करते. उपलब्ध माहितीनुसार ती या संस्थेत व्यवस्थापन आणि प्रशासनाशी संबंधित पदावर कार्यरत आहे. कुलदीपच्या प्रसिद्धीच्या तुलनेत वंशिका नेहमीच लाईमलाईटपासून दूर राहिली आहे. सोशल मीडियावरही ती फारशी सक्रिय नसते आणि आपले वैयक्तिक आयुष्य खूप खाजगी ठेवते.

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

कुलदीप आणि वंशिकाच्या लग्नाचे कार्यक्रम 13 मार्चपासून सुरू होणार आहेत. या दिवशी पारंपरिक हल्दी आणि मेहंदी समारंभ पार पडणार आहे. त्यानंतर 14 मार्च रोजी मसूरीतील एका खासगी रिसॉर्टमध्ये कुटुंबीय आणि जवळच्या मित्रांच्या उपस्थितीत विवाहसोहळा पार पडेल.

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

या लग्नसमारंभाला भारतीय क्रिकेटमधील अनेक मोठी नावे उपस्थित राहू शकतात. त्यामध्ये रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीसह BCCI चे काही वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

मसूरीतील लग्नानंतर 17 मार्च रोजी लखनऊ येथे भव्य रिसेप्शन आयोजित करण्यात आले आहे. शहरातील एका प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये हा कार्यक्रम होणार असून अनेक मान्यवरांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. कुलदीपचे वडील रामसिंह यादव यांनी योगी आदित्यनाथ यांनाही खास निमंत्रण दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha

क्रिकेट क्षेत्रातील दिग्गज, बीसीसीआयचे अधिकारी आणि अनेक राजकीय मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता असल्याने कुलदीप यादव आणि वंशिका चड्ढा यांचा हा लग्नसोहळा उत्तर प्रदेशमधील या वर्षातील मोठ्या सामाजिक कार्यक्रमांपैकी एक ठरण्याची शक्यता आहे.  

