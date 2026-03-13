Who is Kuldeep Yadav Wife: कुलदीप यादव लवकरच अडकणार लग्नच्या बेडीत! कोण आहे होणारी बायको वंशिका?
Kuldeep Yadav-Vanshika wedding: टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये विजेत्या भारतीय संघाचा महत्त्वपूर्ण खेळाडू असलेल्या कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav wedding) या 14 मार्च रोजी लग्नबंधनात अडकणार आहे. याआधी जाणून घेऊयात या स्टार खेळाडूची होणारी बायको नक्की कोण आहे...
Who is Kuldeep Yadav Wife Vanshika Chadha
14 मार्च रोजी लग्न
बालपणीची मैत्री झाली प्रेमात
कुलदीप यादव कानपूरमधील लाल बंगला परिसरात वाढला, तर वंशिका चड्ढा श्याम नगर परिसरातील रहिवासी आहे. दोघांची ओळख लहानपणापासूनची आहे. वेळ जसजसा गेला तशी त्यांची मैत्री अधिक घट्ट झाली आणि पुढे त्याच मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर झाले. कुलदीपच्या क्रिकेटमधील यशाच्या प्रवासात वंशिकाने त्याला नेहमीच पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जाते.
वंशिका चड्ढा काय करते?
वंशिका चड्ढा सध्या भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) मध्ये काम करते. उपलब्ध माहितीनुसार ती या संस्थेत व्यवस्थापन आणि प्रशासनाशी संबंधित पदावर कार्यरत आहे. कुलदीपच्या प्रसिद्धीच्या तुलनेत वंशिका नेहमीच लाईमलाईटपासून दूर राहिली आहे. सोशल मीडियावरही ती फारशी सक्रिय नसते आणि आपले वैयक्तिक आयुष्य खूप खाजगी ठेवते.
मसूरीत होणार लग्नसोहळा
क्रिकेट विश्वातील दिग्गज उपस्थित राहण्याची शक्यता
