Marathi News
Who is Laila Mallya: लैला माल्या अन् विजय माल्याचा संबंध काय? कोट्यवधींची मालकीण, स्वत:चा ब्रॅण्ड अन्...

Who is Laila Mallya: भारतीय बँकांना 9,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक करणारा दारूचा मालक, किंगपिन आणि फरार विजय मल्ल्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चर्चा त्याच्या पॉडकास्टभोवती केंद्रित आहे.

Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 03:07 PM IST
Who is Vijay Mallya daughter: शराब व्यवसायिक आणि किंगफिशरचा मालक विजय माल्या  जो भारतीय बँकांचे 9000 कोटी रुपये बुडवून लंडनला फरार झाला  पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. यावेळी कारण त्याचा पॉडकास्ट आहे.  

अलीकडेच विजय माल्याने यूट्यूबर राज शमानीसोबत 4 तासांचा पॉडकास्ट केला आणि अनेक गुपितं उघड केली. या मुलाखतीनंतर तो पुन्हा चर्चेत आला आहे. पण आज आपण विजय माल्याबद्दल नव्हे तर त्याच्या सावत्र लेकी लैला माल्याबद्दल बोलणार आहोत.  

‘माल्या’ हे आडनाव लागलं की लोकांची नजर आपोआप वळते. पण या नावाच्या मागे असलेल्या तीन मुली स्वतःच्या मेहनतीने आपलं ओळख निर्माण करत आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे लैला माल्या, जी विजय माल्याची दत्तक लेक आहे. लैला व्यतिरिक्त त्याच्या दोन मुली  लियाना आणि तान्या माल्या  देखील आहेत.  

विजय माल्याचं नाव घेताच लोकांच्या मनात ‘भगोड़ा उद्योगपती’ असा शब्द येतो. भारतीय बँकांचं करोडो रुपयांचं कर्ज बुडवून तो लंडनमध्ये ऐशोआरामात राहतो, तर किंगफिशरचे कर्मचारी आपल्या पगारासाठी संघर्ष करत राहिले. पण अशा बदनाम उद्योगपतीची लेक लैला माल्या फॅशनच्या दुनियेत स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करत आहे.  

लैला माल्या फॅशन आणि ज्वेलरी डिझाईन इंडस्ट्रीशी संबंधित आहे. तिचं स्वतःचं ज्वेलरी फॅशन ब्रँड आहे, ज्याचं नाव ‘सोशल बटरफ्लाय’ आहे. तिचे पती समीर सिंह हे इन्व्हेस्टमेंट बँकर आहेत. लैला माल्याने आपलं शिक्षण बंगलोरमधील अदिती इंटरनॅशनल स्कूलमधून केलं आणि नंतर फॅशनच्या शिक्षणासाठी ती अमेरिकेला गेली. न्यूयॉर्कमधील फॅशन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (FIT) मधून तिने आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. शिक्षणानंतर ती भारतात परतली आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला.  

विजय माल्याने पहिल्या पत्नी समीरापासून विभक्त होऊन आपल्या शेजारीण रेखासोबत लग्न केलं. रेखाचं हे दुसरं लग्न होतं. रेखाचे पहिले पती शाहिद महमूद होते, ज्यांच्यापासून तिला दोन मुलं  लैला आणि कबीर  झाली होती. रेखासोबत लग्न केल्यानंतर विजय माल्याने लैला आणि कबीर दोघांनाही दत्तक घेतलं.  

लैला माल्याचं नाव एकदा IPL वादात देखील आलं होतं. ती त्या काळात IPL चे माजी आयुक्त ललित मोदी यांच्यासोबत काम करत होती. IPL विवाद उघडकीस आल्यानंतर तिचं नावही चर्चेत आलं, मात्र नंतर तिने IPL आणि ललित मोदी दोघांपासूनही अंतर ठेवलं आणि पूर्ण लक्ष स्वतःच्या फॅशन ब्रँडकडे केंद्रित केलं.  

आज लैला माल्या तिच्या क्रिएटिव्ह डिझाईन्स, बिझनेस सेंस आणि स्वतःच्या मेहनतीवर उभ्या राहिलेल्या ब्रँडमुळे फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये चर्चेत आहे.  

