Who is Laila Mallya: लैला माल्या अन् विजय माल्याचा संबंध काय? कोट्यवधींची मालकीण, स्वत:चा ब्रॅण्ड अन्...
Who is Laila Mallya: भारतीय बँकांना 9,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची फसवणूक करणारा दारूचा मालक, किंगपिन आणि फरार विजय मल्ल्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. चर्चा त्याच्या पॉडकास्टभोवती केंद्रित आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 09, 2025, 03:07 PM IST
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
लैला माल्या फॅशन आणि ज्वेलरी डिझाईन इंडस्ट्रीशी संबंधित आहे. तिचं स्वतःचं ज्वेलरी फॅशन ब्रँड आहे, ज्याचं नाव ‘सोशल बटरफ्लाय’ आहे. तिचे पती समीर सिंह हे इन्व्हेस्टमेंट बँकर आहेत. लैला माल्याने आपलं शिक्षण बंगलोरमधील अदिती इंटरनॅशनल स्कूलमधून केलं आणि नंतर फॅशनच्या शिक्षणासाठी ती अमेरिकेला गेली. न्यूयॉर्कमधील फॅशन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (FIT) मधून तिने आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. शिक्षणानंतर ती भारतात परतली आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला.
6/8
7/8