Vishnu Priya Bhimeneni: सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून अश्लीलता पसरवल्याचा आरोप असलेली विष्णू प्रिया आहे तरी कोण?

Who Is Vishnu Priya Bhimeneni: विष्णू प्रिया भीमेननी ही सध्या फार चर्चेत आहे. तिचे 1.4 म‍िल‍ियन फॉलोअर्स आहेत. विष्णू प्रिया नक्की कोण आहे याबद्दल अधिक जाणून घ्या.  

Tejashree Gaikwad | Apr 15, 2026, 02:18 PM IST
1/10

विष्णू प्रिया भीमेननी

विष्णू प्रिया भीमेननी हे नाव कदाचित तुम्ही पण अलीकडे ऐकलं असेल. ती सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चेत आहे. सायबर गुन्हे शाखेने या ३६ वर्षीय सौंदर्यवतीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. इन्स्टाग्रामवर सबस्क्रिप्शन मॉडेल्सच्या माध्यमातून अश्लीलतेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप तिच्यावर आहे. 1.4 म‍िल‍ियन फॉलोअर्स असलेली विष्णू प्रिया नक्की कोण आहे, हे जाणून घेऊयात...   

2/10

ट्रेंड का होत आहे?

ही विष्णू प्रिया भीमेननी सध्या ट्रेंड का होत आहे? यामागचं कारण म्हणजे सबस्क्रिप्शनच्या माध्यमातून अश्लीलता पसरवल्याच्या आरोपाखाली तिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  

3/10

तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील ओळखीची अभिनेत्री

विष्णु प्रिया भिमेनेनी ही तेलुगू चित्रपटसृष्टीतील ओळखीची अभिनेत्री, डान्सर आणि मॉडेल असून तिच्याविरोधात सायबर क्राइम विभागात गुन्हा नोंदवण्यात आल्यामुळे हा विषय ट्रेंडमध्ये आला आहे.  

4/10

तिच्याविरोधात तक्रार दाखल

अलीकडे विजयवाडा येथे तिच्याविरोधात तक्रार दाखल झाली. या तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की तिने Instagram वरील ‘सबस्क्रिप्शन’ फीचरचा वापर करून आपल्या पेड सबस्क्राइबर्सना अश्लील किंवा अर्धनग्न फोटो आणि व्हिडिओ उपलब्ध करून दिले.  

5/10

AISF कडून तक्रार

ही तक्रार ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन (AISF) या विद्यार्थी संघटनेच्या सदस्यांनी केली. त्यांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर फॉलोअर्स असलेल्या सार्वजनिक व्यक्तीने असा कंटेंट शेअर करणे समाजासाठी आणि विशेषतः तरुणांसाठी हानिकारक ठरू शकते.  

6/10

पोलिसांची कारवाई

तक्रार मिळाल्यानंतर विजयवाडा सायबर क्राइम पोलिसांनी प्राथमिक चौकशी सुरू केली आणि संबंधित कलमांखाली गुन्हा नोंदवला. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, नेमका कंटेंट काय होता, तो खरंच कायद्याचे उल्लंघन करतो का, याची छाननी केली जात आहे.

7/10

डिजिटल कंटेंट

महत्त्वाची बाब म्हणजे, सोशल मीडियावर अनेकदा ‘सबस्क्रिप्शन बेस्ड कंटेंट’ आणि ‘क्रिएटिव्ह एक्सप्रेशन’ यामध्ये सीमारेषा अस्पष्ट असते. त्यामुळे या प्रकरणाकडे केवळ एक सेलिब्रिटी वाद म्हणून नव्हे, तर डिजिटल कंटेंटच्या नियमांबाबतच्या व्यापक चर्चेचा भाग म्हणूनही पाहिले जात आहे.  

8/10

तेलुगू चित्रपटसृष्टीत काम करणारी

विष्णु प्रिया तेलुगू चित्रपटसृष्टीत काम करणारी लोकप्रिय चेहरा आहे. तिने ‘Wanted Pandugod’, ‘Check Mate’ आणि ‘The 100’ सारख्या चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. तसेच OTT प्लॅटफॉर्मवरील ‘Dayaa’ या वेब सीरिजमध्येही ती झळकली आहे.  

9/10

सोशल मीडियावरील क्रेझ

तिची लोकप्रियता विशेषतः बिग बॉस तेलगू (Bigg Boss Telugu 8) या रिअॅलिटी शोमुळे वाढली. या शोमध्ये तिचा प्रवास 98व्या दिवशी संपला, पण त्यानंतर तिची सोशल मीडियावरील क्रेझ अजूनच वाढली.    

10/10

सबस्क्रिप्शन कंटेंट वाद

आजकाल अनेक सेलिब्रिटी इंस्टाग्राम किंवा इतर प्लॅटफॉर्मवर ‘पेड सबस्क्रिप्शन’ सुरू करतात. यात एक्सक्लुझिव्ह फोटो, व्हिडिओ किंवा बिहाइंड-द-सीन्स कंटेंट दिला जातो.  

