  • कोण आहे WPL 2026 मधली मिस्ट्री गर्ल? पहिल्याच सामन्यात जिच्या सुंदरतेवर भाळले चाहते

कोण आहे WPL 2026 मधली मिस्ट्री गर्ल? पहिल्याच सामन्यात जिच्या सुंदरतेवर भाळले चाहते

महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सीजनला शुक्रवार 9 जानेवारी पासून सुरुवात झाली आहे. पहिला सामना हा नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात शेवटच्या ओव्हरला रोमांच पाहायला मिळाला. मात्र यावेळी एका मिस्ट्री गर्लने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.   

Pooja Pawar | Jan 10, 2026, 03:32 PM IST
महिला प्रीमियर लीग 2026 ची शुक्रवारी धमाकेदार पद्धतीने सुरुवात झाली. पहिला सामना हा आरसीबी आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळवला गेला. मात्र या सामन्यादरम्यान एका महिला अँकरने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तिच्या सुंदरतेवर अनेकजण भाळले. त्यानंतर ही महिला अँकर नेमकी कोण आहे याविषयी माहिती करून घेण्यास लोक उत्सुक आहेत.    

WPL 2026 मधील एका व्हायरल अँकरचं नाव हे येशा सागर आहे. येशा अँकरिंग शिवाय मॉडेलिंग आणि ऍक्टिंग सुद्धा करते. येशाचा जन्म हा पंजाबच्या कीरतपुर साहिबमध्ये झाला. येशा सध्या कॅनडाच्या टोरंटोमध्ये राहते. जिथून ती आंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट आणि मॉडलिंग करिअर मॅनेज करते.   

येशाने आपल्या करिअरची सुरुवात मॉडेलिंगने केली. येशाने काही पंजाबी म्यूजिक व्हिडीओमध्ये सुद्धा काम केलं. याशिवाय येशाने भारत आणि विदेशातील मोठ्या ब्रँड्स सोबत सुद्धा काम केलंय. तिची ओळख ही ग्लोबल मॉडल म्हणून आहे.   

पंजाबी म्युजिक व्हिडीओबद्दल बोलायचं झालं तर तिने अनेक सुपरहिट गाण्यांमध्ये काम केलं आहे. खासकरून सिंगर बब्बू मान सोबत तिची केमिस्ट्री लोकांना खूप आवडली. याशिवाय येशा जॉर्डन संधूसोबत काम केल्यामुळेही चर्चेत आली.  

मॉडेलिंग आणि ऍक्टिंग शिवाय येशा फिटनेस फ्रीक सुद्धा आहे. येशाने आपली फिटनेस रूटीन अतिशय प्रामाणिकपणे फॉलो करते. सोशल मीडियावर येशा  तिचे वर्कआउट व्हिडीओ हेल्दी लाइफस्टाइलशी संबंधित व्हिडीओ पोस्ट करत असते.   

येशा सागर सोशल मीडियावर खूप चर्चेत असते. इंस्टाग्रामवर येशाचे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स आहेत. येशा आपल्या सोशल मीडियावर अँकरिंग, ट्रॅव्हलिंग आणि फॉलोशूटशी संबंधित पोस्ट शेअर करताना दिसते.   

येशा सागरच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत बोलायचं झाल्यास ते खूप सिक्रेटिव आहे. तिने कधीही आपल्या रिलेशनशिप स्टेटसबाबत खुलासा केला नव्हता.   

अनेकदा तिच्या कुटुंबासोबत आणि मित्रांसोबत वेळ घालवताना दिसते, पण तिने नेहमीच एखाद्याला डेट केल्याच्या बातम्या अफवा म्हणून ठेवल्या आहेत.  

