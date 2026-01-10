कोण आहे WPL 2026 मधली मिस्ट्री गर्ल? पहिल्याच सामन्यात जिच्या सुंदरतेवर भाळले चाहते
महिला प्रीमियर लीगच्या चौथ्या सीजनला शुक्रवार 9 जानेवारी पासून सुरुवात झाली आहे. पहिला सामना हा नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर मुंबई इंडियन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यात खेळवण्यात आला. या सामन्यात शेवटच्या ओव्हरला रोमांच पाहायला मिळाला. मात्र यावेळी एका मिस्ट्री गर्लने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं.
Pooja Pawar | Jan 10, 2026, 03:32 PM IST
महिला प्रीमियर लीग 2026 ची शुक्रवारी धमाकेदार पद्धतीने सुरुवात झाली. पहिला सामना हा आरसीबी आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यात खेळवला गेला. मात्र या सामन्यादरम्यान एका महिला अँकरने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तिच्या सुंदरतेवर अनेकजण भाळले. त्यानंतर ही महिला अँकर नेमकी कोण आहे याविषयी माहिती करून घेण्यास लोक उत्सुक आहेत.
