Zanai Bhosle: कोण आहे जनाई भोसले कोण आहे? आशा भोसलेंशी आहे खास नातं

Who is Zanai Bhosle? : जनाई भोसले, लवकरच मोठ्या चित्रपटातून ऋषभ शेट्टीसोबत पदार्पण करणार आहे. तीच आणि प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांचे खास नाते आहे. तिच्या कारकिर्दीबद्दल, कौटुंबिक पार्श्वभूमीबद्दल, राजघराण्याबद्दल सर्व काही जाणून घेऊयात.  

Tejashree Gaikwad | Apr 12, 2026, 02:19 PM IST
Who is Zanai Bhosle

भारतीय संगीत आणि मनोरंजन क्षेत्रात भोसले–मंगेशकर कुटुंबाचं स्थान अत्यंत मानाचं मानलं जातं. आता या परंपरेतून नव्या पिढीतील एक चेहरा चर्चेत आला आहे तो म्हणजे जनाई भोसले. प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले यांची नात असलेली झनाई लवकरच अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे.  

जनाईचा पहिला चित्रपट द प्राईड ऑफ भारत- छत्रपती शिवाजी महाराज (The Pride of Bharat – Chhatrapati Shivaji Maharaj) हा भव्य ऐतिहासिक प्रकल्प आहे. या चित्रपटात ती  छत्रपती शिवाजी महाराजयांच्या पत्नी साईबाईंची भूमिका साकारणार आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटात मुख्य भूमिकेत ऋषभ शेट्टी दिसणार आहेत. हा चित्रपट 21 जानेवारी 2027 रोजी अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.  

जनाईची या भूमिकेसाठी निवड आणखी खास मानली जाते, कारण ती स्वतः शिवाजी महाराजांच्या वंशाशी संबंधित असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे तिच्यासाठी ही भूमिका केवळ अभिनय नसून एक भावनिक जोडही आहे.  

जनाईचा जन्म 2002 मध्ये मुंबईत झाला. ती आनंद भोसले आणि अहुजा भोसले यांची मुलगी आहे. तिचं कुटुंब संगीतविश्वात अत्यंत प्रसिद्ध आहे. ती आर. डी. बर्मन यांच्या वारशाशीही जोडलेली आहे. लहानपणापासूनच संगीत, नृत्य आणि रंगभूमीचं वातावरण तिला मिळालं.

तिने स्वित्झर्लंडमधील प्रतिष्ठित इन्स्टिट्यूट ले रोझे या शाळेत शिक्षण घेतल्याचंही सांगितलं जातं, जी जगातील अत्यंत उच्च दर्जाच्या शिक्षणसंस्थांपैकी एक मानली जाते.  

फक्त 'स्टार किड' म्हणून ओळख मिळवण्याऐवजी झनाईने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिला गायन, नृत्य, लेखन आणि स्टेज परफॉर्मन्सचं प्रशिक्षण आहे. 2020 मध्ये तिने स्वतःचा YouTube चॅनल सुरू केला आणि काही गाणीही सादर केली.

तिने उषा मंगेशकरयांच्या गाण्याच्या रिमिक्ससह विविध प्रोजेक्ट्समध्ये सहभाग घेतला आहे. तसेच, श्री श्री रवि शंकर यांच्या संस्थेसाठीही तिने संगीत प्रकल्पांमध्ये काम केलं आहे.   

जनाईने केवळ कला क्षेत्रातच नव्हे, तर व्यवसायातही लवकर पाऊल टाकलं. 2017 मध्ये तिने मुंबईतील वांद्रे येथे “iAzure” नावाचं Apple अधिकृत स्टोअर सुरू केलं. या उद्घाटनाला सारा तेंडुलकर आणि अंजली तेंडुलकर  उपस्थित होत्या, यावरून तिचे सेलिब्रिटी वर्तुळातील संबंधही दिसून येतात.  

झनाईबद्दल सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रश्न म्हणजे तिचं मोहम्मद सिराज यांच्याशी असलेलं नातं. काही काळ त्यांच्या रिलेशनशिपबद्दल अफवा पसरल्या होत्या. मात्र नंतर झनाईने राखी बांधून त्या अफवांना पूर्णविराम दिला.  

तिने स्पष्ट केलं की सिराज तिच्यासाठी भाऊसारखे आहेत. दोघांमध्ये घट्ट मैत्रीचं नातं आहे आणि तो तिचा “go-to person” असल्याचंही ती म्हणाली. काळानुसार सिराज भोसले कुटुंबाच्या जवळ आले असून, त्यांचा घरच्यांशीही चांगला स्नेह आहे.  

जनाई भोसलेसाठी अभिनय क्षेत्रात प्रवेश म्हणजे केवळ करिअरची सुरुवात नाही, तर एका मोठ्या परंपरेला पुढे नेण्याची जबाबदारीही आहे. संगीत, अभिनय आणि संस्कारांचा समृद्ध वारसा तिच्याकडे आहे, पण त्याचबरोबर स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण करण्याचीही तिची तयारी दिसते.  

आता तिच्या पहिल्या चित्रपटानंतर ती प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर कितपत खरी उतरते, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे. मात्र, पदार्पणाआधीच ती देशातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या स्टार किड्सपैकी एक बनली आहे, हे नक्की.  

"नातेवाईकांनी माझा विनयभंग..." प्रसिद्ध नृत्यांगना-अभिनेत्रीने केलं धक्कादायक सत्य उघड

