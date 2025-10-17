English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Indian Government Money: भारत सरकारच्या पैशांचा हिशोब कोण ठेवतं? जाणून घ्या

Who Manages Indian Government Money: तुम्ही कधी विचार केला आहे का की भारत सरकारच्या पैशांचा हिशोब कोण ठेवतं? सरकारकडे दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची आवक आणि जावक असते, पण त्या प्रत्येक पैशाचा तपशील कुणाच्या जबाबदारीत असतो, हे जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे.  

Tejashree Gaikwad | Oct 17, 2025, 05:36 PM IST
twitter
1/8

Who Manages Indian Government Money

Who Manages Indian Government Money

सरकारी पैसा म्हणजे असा निधी जो सरकारला कर, शुल्क, कर्ज किंवा परकीय मदतीच्या स्वरूपात मिळतो. हा पैसा देश चालवण्यासाठी, विकासकामांसाठी आणि जनतेच्या सेवेसाठी वापरला जातो. पण या पैशाचा काटेकोर हिशोब ठेवण्याचं काम काही ठराविक संस्थांकडे असतं.

twitter
2/8

कोण ठेवतं सरकारच्या पैशांचा हिशोब?

Who Manages Indian Government Money

भारत सरकारच्या पैशांचं लेखाजोखा पाहण्याचं आणि तपासणीचं काम दोन प्रमुख संस्था करतात - वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance), भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG – Comptroller and Auditor General of India)

twitter
3/8

वित्त मंत्रालयाचं काम काय असतं?

Who Manages Indian Government Money

वित्त मंत्रालय हे देशाचं आर्थिक केंद्र आहे. ते दरवर्षी राष्ट्रीय बजेट तयार करतं, सरकारची आवक-जावक मोजतं, तसेच निधीचा योग्य आणि नियोजित वापर सुनिश्चित करतं. देशाच्या विकासासाठी किती पैसा कुठे खर्च करायचा, याचं नियोजनही वित्त मंत्रालयाचं काम असतं.

twitter
4/8

CAG म्हणजे काय आणि त्याची भूमिका?

Who Manages Indian Government Money

CAG ही भारताची स्वतंत्र ऑडिट संस्था आहे. ती सरकारी खात्यांचं आणि विभागांचं ऑडिट करते, म्हणजेच प्रत्येक खर्चाची तपासणी करते.  जनतेचा पैसा योग्य ठिकाणी वापरला गेला का, याचा शोध घेते. जर कुठे गैरव्यवहार किंवा चुकीचा वापर आढळला, तर CAG त्यावर रिपोर्ट तयार करून संसदेसमोर मांडते.

twitter
5/8

बजेटची सविस्तर माहिती

Who Manages Indian Government Money

दरवर्षी वित्त मंत्री संसदेत बजेट सादर करतात, ज्यात सरकारचा आगामी वर्षाचा आर्थिक आराखडा मांडला जातो. कोणत्या क्षेत्रात किती पैसा खर्च होणार आणि कोणत्या स्रोतांमधून उत्पन्न मिळणार हे स्पष्ट केलं जातं.

twitter
6/8

भारतीय रिझर्व्ह बँकची भूमिका

Who Manages Indian Government Money

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही सरकारची बँक म्हणून काम करते. ती सरकारची खाती सांभाळते, पैसे जमा आणि खर्च करण्याची प्रक्रिया नियंत्रित करते, तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये सरकारला सहाय्य करते.

twitter
7/8

पारदर्शकतेसाठी माहिती सार्वजनिक केली जाते

Who Manages Indian Government Money

सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चाची माहिती सार्वजनिक केली जाते, ज्यामुळे जनता आणि संसद सरकारकडून हिशोब मागू शकतात.

twitter
8/8

गैरव्यवहार झाल्यास काय होतं?

Who Manages Indian Government Money

जर सरकारी निधीचा गैरवापर, घोटाळा किंवा गडबड झाल्याचं आढळलं, तर CAG त्यावर सविस्तर तपासणी अहवाल तयार करते, आणि त्यानुसार संबंधित तपास संस्था (जसे की CBI, ED) पुढील कारवाई करतात.

twitter
