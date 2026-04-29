क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉल लागल्याने प्रेक्षकांना दुखापत झाली तर उपचारांचा खर्च कोण करतं?

If audience gets injured by ball during cricket match : इंडियन प्रीमियर लीग ही स्पर्धा सध्या रोमांचक वळणावर आली आहे. प्रत्येक संघाने आतापर्यंत 7 ते 8 सामने खेळले आहेत. भारतात क्रिकेटची क्रेज असल्याने आंतरराष्ट्रीय तसेच आयपीएल सामने पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षक स्टेडियमवर जात असतात. अनेकदा फलंदाजाच्या बॅटमधून मारलेला सिक्स स्टेडियममधील प्रेक्षकांच्या स्टॅन्डमध्ये पोहोचतो, त्यामुळे काहीवेळा प्रेक्षकांना दुखापत होते. तेव्हा दुखापत झालेल्या प्रेक्षकांच्या उपचारांचा खर्च कोण करत याविषयी जाणून घेऊयात.   

Pooja Pawar | Apr 29, 2026, 02:31 PM IST
स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी झालेल्या प्रेक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक प्रकारचे प्रोटोकॉल उपलब्ध असतात. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आणि आयपीएल फ्रेंचायझी स्टेडियममध्ये मेडिकल सुविधा सुनिश्चित करतात.   

या अंतर्गत कोणताही प्रेक्षक जखमी झाला तर स्टेडियममध्ये उपलब्ध असलेली मेडिकल टीम त्यावर लगेचच प्राथमिक उपचार करते. प्रत्येक मोठ्या स्टेडियममध्ये आपत्कालीन मेडिकल युनिट, प्रशिक्षित पॅरामेडिक्स आणि ऍम्ब्युलन्सची सुविधा उपलब्ध असते.   

जर प्रेक्षकांना झालेली दुखापत ही सामान्य सूज असेल तर स्टेडीयममध्ये असलेला मेडिकल स्टाफ प्रेक्षकांवर मोफत उपचार करतात. मात्र जर दुखापत गंभीर असेल जसं हाड तुटणे, डोकं फुटणे अशा परिस्थितीत प्रेक्षकाला रुग्णालयात दाखल केलं जातं.   

भारतात कोणत्याही प्रेक्षकाला दुखापत झाली तर बीसीसीआयचे मेडिकल अधिकारी त्या रुग्णाला उपचार मिळण्यासाठी मदत करतात. मात्र रुग्णालयात नेल्यावर उपचारांचा खर्च हा संबंधित प्रेक्षकाला करावा लागतो, काहीवेळा स्टेडियम अधिकारी या उपचाराचा खर्च उउचलतात, मात्र त्यांना हा खर्च करणं बंधनकारक नसतं.   

जेव्हा प्रेक्षक स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी तिकीट विकत घेतात, तेव्हा त्या तिकिटांच्या मागे काही अटी आणि शर्थी लिहिलेल्या असतात. यात क्रिकेट या खेळादरम्यान सामना पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांना बॉल लागण्याचा धोका असू शकतो असे देखील नमूद केले जाते.   

स्टेडियममध्ये क्रिकेट सामन्यादरम्यान बॉल लागून जखमी होण्याचा धोका असू शकतो अशी रिस्क घेऊनच प्रेक्षक स्टेडियममध्ये सामना पाहण्यासाठी जातात. त्यामुळे यादरम्यान बॉल लागून गंभीर दुखापत झाल्यास त्याचा खर्च हा स्वतः संबंधित प्रेक्षकालाच करावा लागतो.     

स्टेडियममध्ये सामना सुरु असताना आणि त्यादरम्यान सुद्धा प्रेक्षकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला जातो. स्टेडियममध्ये लाउडस्पीकर आणि स्क्रीनवरून वारंवार घोषणा दिल्या जातात. अनेकदा स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांपर्यंत बॉल पोहोचू नये म्हणून नेट्स सुद्धा लावल्या जातात.   

रोहित शर्मा मुंबईत नेमका कुठे राहतो? 29 व्या मजल्यावरील 300000000 रुपयांच्या आलिशान घराचे फोटो पाहून थक्क व्हाल

IMD कडून धास्ती वाढवणारा हवामान अंदाज; पर्यटकांच्या आवडीच्या राज्यावर निसर्ग रुसला?

Gold Silver Rate Today: 4000 रुपयांची सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीही 13000 रुपयांनी स्वस्त; जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर

Birthday Special: एका फिल्ममेकर डान्स करताना बघितलं अन् हिरो बनला 'हा' अभिनेता! CA बनण्याचा मार्ग सोडून अभिनयाची वाट

