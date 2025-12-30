English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • फोटो
  • आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने स्वत:ला संपवलं; वय अवघं 26 वर्ष

आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर प्रसिद्ध अभिनेत्रीने स्वत:ला संपवलं; वय अवघं 26 वर्ष

TV Actress Dies by Suicide After Filming On Screen Death Scene: गाजलेल्या मालिकेतील आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर याच मालिकेत मुख्य भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीनं स्वत:ला संपवण्याचा हादरवून टाकणारा प्रकार समोर आलाय. नेमकं घडलंय काय पाहूयात...

Swapnil Ghangale | Dec 30, 2025, 07:33 AM IST
1/13

सीन शूट केल्यानंतर काही वेळात आत्महत्या

nandinicm

आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर काही वेळाने या तरुण अभिनेत्रीनं स्वत:ला संपवल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नेमकं घडलं काय पाहूयात...

2/13

nandinicm

एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने ऑनस्क्रीन आत्महत्येचा सीन शूट केल्यानंतर काही वेळाने खरोखरच स्वत:ला संपवण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.   

3/13

मनोरंजनसृष्टी हादरुन गेली

nandinicm

या अभिनेत्रीच्या आत्महत्येनं मनोरंजनसृष्टी हादरुन गेली आहे. ही अभिनेत्री अवघ्या 26 वर्षांची होती.  

4/13

अनेक गाजलेल्या भूमिका

nandinicm

नंदिनी सीएम असं आत्महत्या केलेल्या अभिनेत्रीचं नाव आहे. छोट्या पडद्यावरील अनेक गाजलेल्या भूमिका तिने साकारल्या होत्या.   

5/13

या मालिका गाजल्या

nandinicm

'मधुमगलू', 'जीवा हूवागिदे', 'संघर्ष' आणि 'नीनादे ना' सारख्या मालिकांमधील भूमिकांसाठी ती ओळखली जायची. बंगळुरूच्या आर.आर. नगर येथे तिने स्वत:ला संपवलं. या बातमीमुळे कन्नड टीव्ही इंडस्ट्रीला मोठा धक्का बसला आहे.  

6/13

बंगळुरूमध्ये वास्तव्यास होती

nandinicm

मूळची कोत्तूरची असलेली नंदिनी सी.एम. बंगळुरूमध्ये वास्तव्यास होती.  अनेक लोकप्रिय कन्नड मालिकांमध्ये तीने सहाय्यक भूमिका साकारल्या होत्या.   

7/13

वेगळी ओळख निर्माण केली

nandinicm

नंदिनीने तिच्या अभिनयामुळे तिने बरीच लोकप्रियता मिळवलेली. अभिनयाच्या जोरावर तिने कन्नड टीव्ही इंडस्ट्रीमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेली.  

8/13

या मालिकेत करत होती लीड रोल

nandinicm

नंदिनी सध्या एका तमिळ टीव्ही मालिकेत मुख्य भूमिका साकारत होती. 'गौरी' नावाच्या या मालिकेत नंदिनी लीड रोलमध्ये होती. या मालिकेमध्ये नंदिनीला कनक आणि दुर्गा अशा दोन भूमिका देण्यात आल्या होत्या. तिने दोन्ही अगदी उत्तम प्रकारे साकारलेल्या. या मालिकेच्या माध्यमातून ती घरोघरात पोहोचली.  

9/13

विचित्र योगायोग, तो सीन अन्...

nandinicm

नंदिनीच्या मृत्यूसंदर्भातील एक विचित्र योगायोग म्हणजे एका, ती काम करत असलेल्या तमिळ भाषेतील 'गौरी' मालिकेमधील कथानकात तिचे पात्र विष प्राशन करुन स्वत:ला संपवते असं दाखवण्यात आलं आहे. हा सीन नंदिनीच्या आयुष्यातील शेवटचा सीन ठरला.

10/13

आत्महत्या केल्यानंतर या सीनशी जोडला जातोय संबंध

nandinicm

आता खऱ्या आयुष्यात नंदिनीने आत्महत्या केल्यानंतर या सीनशी साऱ्या प्रकरणाचा संबंध जोडला जात आहे. मात्र तपास अधिकाऱ्यांनी या आत्महत्येचा आणि त्या सीनचा काहीही संबंध नसल्याचं म्हटलं आहे. 

11/13

आत्महत्या का केली?

nandinicm

नंदिनी सी.एम.ने आत्महत्या का केली. तसेच तिच्या मृत्यूमागील कारणाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. पोलिसांनी या घटनेसंदर्भात कोणतेही तपशील जाहीर केलेले नाहीत.    

12/13

अनेकजण अत्यंसंस्कारासाठी जाणार

nandinicm

तमिळ टीव्ही इंस्ट्रीमधील अनेक कलाकार आणि याच क्षेत्रातील नंदिनीचे अनेक हितचिंतक तिला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि अखेरचा निरोप देण्यासाठी बंगळुरूला जाण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे.   

13/13

अनेकांच्या मनाला चटका लावून गेली

nandinicm

वयाच्या 26 व्या वर्षी नंदिनीचं असं अचानक निघून जाणं अनेकांच्या मनाला चटका लावून गेलं आहे. (सर्व फोटो इन्स्टाग्रामवरुन साभार)  

