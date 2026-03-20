English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
CSK चा हुकमी एक्का IPL 2026 मधून बाहेर, रिप्लेसमेंटसाठी चेन्नई 'या' 5 खेळाडूंचा विचार करणार

CSK Nathan Ellis Ruled Out : आयपीएल 2026 पूर्वी चेन्नई सुपरकिंग्सला मोठा धक्का बसला असून त्याचा एकमेव डेथ गोलंदाज नॅथन एलिस हा दुखापतीमुळे ग्रस्त असल्याने तो संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. त्यामुळे स्पर्धेची सुरुवात होण्यासाठी काही दिवस शिल्लक असताना चेन्नई सुपरकिंग्स नॅथन एलिसची रिप्लेसमेंट म्हणून कोणाची निवड करते हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 

Pooja Pawar | Mar 20, 2026, 09:52 AM IST
twitter
1/6

आयपीएल 2026 सुरु होण्यासाठी काही दिवस शिल्लक असताना प्रमुख वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिस संघाबाहेर गेल्याने चेन्नई सुपर किंग्सला मोठा धक्का बसला आहे. आता चेन्नई सुपरकिंग्स समोर नॅथन एलिसची रिप्लेमेंट म्हणून खालीलपैकी ५ पर्याय असू शकतात.   

twitter
2/6

फजलहक फारुकी : अफगाणिस्थानचा डावखुरा गोलंदाज फजलहक फारुकीकडे वैविध्यपणा आणि प्रबळ आंतरराष्ट्रीय अनुभव आहे. नव्या बॉलला स्विंग करण्याची आणि अखेरच्या ओव्हरमध्ये धावा रोखण्याची त्याच्याकडे क्षमता आहे.   

twitter
3/6

झाय रिचर्डसन हा दबावात चांगल्या ओव्हर्स टाकण्यासाठी ओळखला जातोय. त्याच्या गोलंदाजीतील वैविध्यपणा, विशेषतः स्लोअर डिलिव्हरी आणि यॉर्कर, त्याला निर्णायक क्षणी संघासाठी एक विश्वासार्ह पर्याय बनवतात.  

twitter
4/6

शॅडली व्हॅन शॅल्कविक एक सरप्राईज खेळाडू आहे. 2026 च्या टी20 वर्ल्ड कप त्याने अमेरिकेकडून खेळताना केवळ 4 सामन्यांमध्ये 13  बळी घेतले आणि तो अल्पावधीतच आपला विलक्षण प्रभाव दाखवून दिला.  

twitter
5/6

जोश टंगनेमध्ये हा त्याचा वेग आणि उसळी त्याला अधिक वेगवान आक्रमणासाठी सीएसके करता एक मौल्यवान खेळाडू ठरू शकतो.   

twitter
6/6

चेन्नई सुपरकिंग्सचा संघ : कार्तिक शर्मा , प्रशांत वीर , राहुल चहर, मॅट हेन्री, अकील होसेन, मॅथ्यू शॉर्ट, झॅक फॉल्केस, सरफराज खान, अमन खान, एमएस धोनी, रुतुराज गायकवाड़, संजू सॅमसन, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, उर्विल पटेल, नूर अहमद, नाथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामकृष्ण घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओवरटन, गुरजापनीत सिंह, अंशुल कंबोज, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मॅट हेनरी, राहुल चाहर, जॅक फॉल्क्स.   

twitter
पुढील
अल्बम

पुढील अल्बम

