/रोहित शर्माचा उत्तराधिकारी कोण? 5 खेळाडू शर्यतीत, एक तर गौतम गंभीरचा आवडता

Rohit Sharma Replacement : भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा याने टी20 आणि टेस्ट फॉरमॅटमधून यापूर्वीच निवृत्ती घेतलीये आणि तो सध्या फक्त वनडे फॉरमॅटमध्ये खेळतोय. सध्या भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात वनडे सीरिज खेळवली जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 19 जुलै रोजी लॉर्ड्स मैदानावर खेळवला जाणारा वनडे सीरिजमधील तिसरा सामना हा रोहितच्या वनडे करिअरमधील शेवटचा सामना ठरू शकतो. यासंदर्भात बीसीसीआय सिलेक्टर कमिटीने सुद्धा रोहित शर्माला कल्पना दिल्याची माहिती आहे. तेव्हा रोहित शर्माचा उत्तराधिकारी कोण असणार याबाबत चर्चा सुरु झाली असून 5 नावं ही पुढे येतायत.
गुरुवारी रात्री मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रोहित शर्मा हा 19 जुलैवरील लॉर्ड्स मैदानावर होणारा इंग्लंड विरुद्ध सीरिजमधील तिसरा वनडे सामना हा रोहित शर्माचा शेवटचा वनडे सामना ठरू शकतो अशी माहिती समोर येत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार मागच्या आठवड्यात बीसीसीआयच्या सिनियर सिलेक्शन कमिटी तसेच हेड कोच गौतम गंभीर यांची रोहित शर्मा सोबत एक बैठक झाली. सिलेक्शन कमिटीला आता रोहितच्या जागी संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवा खेळाडूंना भारतीय संघात संधी द्यायची आहे.
सिलेक्शन कमिटीने हे स्पष्ट केलं आहे की 2027 च्या वनडे वर्ल्ड कपसाठी रोहित शर्मा करता त्यांना संघात कोणतीही भूमिका दिसत नाही. त्यामुळे रोहित शर्मा इंग्लंड विरुद्ध रविवारी त्याचा शेवटचा सामना खेळू शकतो अशी शक्यता आहे.
रोहित शर्मानंतर भारतीय संघात त्याचा उत्तराधिकारी म्हणून जर कोणाचं नाव हे नंबर एकवर असेल तर तो म्हणजे यशस्वी जयस्वाल. यशस्वी जयस्वाल खूप कालावधीपासून वनडे संघात स्थान मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहे. यशस्वीने टेस्ट क्रिकेटमध्ये सलामी फलंदाज म्हणून जबरदस्त प्रदर्शन करून ओपनिंग स्लॉटवर आपली मजबूत पकड बनवली आहे. जर रोहित शर्मा निवृत्त झाला तर शुभमन गिल सोबत यशस्वी जयस्वाल हा सलामी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरेल.
रोहित शर्माची रिप्लेसमेंट म्हणून ईशान किशन सुद्धा शर्यतीत आहे. ईशान हा इंग्लंड दौऱ्यावर जास्त प्रभावी ठरलेला नाही, पण त्याचा मागच्या काही दिवसातील फॉर्म हा जबरदस्त ठरलाय. तसेच त्याची बॅटिंग लायनप सुद्धा बदलली गेली.
ऋतुराज गायकवाडचं नाव सुद्धा रोहितच्या रिप्लेसमेंट म्हणून चर्चेत आहे. गायकवाडला भारतीय संघात तशी खूप कमीवेळा संधी मिळाली आहे. मात्र रोहित शर्माच्या स्थानावर सलामी फलंदाज म्हणून तो एगदी परफेक्ट ठरू शकतो.
अभिषेक शर्मा हा रोहित शर्माच्या जागी वनडे क्रिकेटमध्ये सलामी फलंदाज म्हणून चांगली रिप्लेसमेंट ठरू शकतो. अभिषेक शर्माने टी20 फॉर्मेटमध्ये स्वतःला सिद्ध केलंय. त्यामुळे वनडे फॉरमॅटमध्ये सुद्धा तो उत्कृष्ट कामगिरी करू शकतो.
साई सुदर्शनने अलीकडच्या काळात देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. विशेषतः वनडे फॉरमॅट त्याच्यासाठी खूपच अनुकूल ठरू शकतो. टेस्ट क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी आधीच मिळाल्यानंतर, आता सुदर्शन एकदिवसीय संघात स्थान मिळवण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.