Ayush Mhatre: कोण घेणार CSK मध्ये आयुष म्हात्रेची जागा? 'या' दमदार खेळाडूंची नावं चर्चेत

Who will Replace Ayush Mhatre at CSK : दुखापतीमुळे चेन्नई सुपर किंग्जचा युवा आणि दमदार खेळाडू आयुष म्हात्रे आयपीएल २०२६ मधून बाहेर पडला आहे. आता सीएसकेला त्याची जागा भरावी लागेल. यासाठी कोणती नावं चर्चेत आहेत हे जाणून घ्या.   

Tejashree Gaikwad | Apr 22, 2026, 06:43 AM IST
1/8

आयुष म्हात्रे

चेन्नई सुपर किंग्सच्या (CSK) युवा फलंदाज आयुष म्हात्रे यांना हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळे IPL 2026 मधून माघार घ्यावी लागली आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यात त्यांना दुखापत झाली आणि आता संपूर्ण स्पर्धेसाठी ते बाहेर गेले आहेत. त्यामुळे CSK ला त्यांच्या जागी नवीन खेळाडू शोधण्याची गरज निर्माण झाली आहे. काही संभाव्य पर्याय पुढे आले आहेत.

2/8

सलमान निजार

केरळचा हा मधल्या फळीतील फलंदाज यापूर्वी CSK च्या ट्रायलमध्ये दिसला होता. त्याला अजून IPL मध्ये खेळण्याची संधी मिळालेली नाही. T20 मध्ये त्याची कामगिरी स्थिर असून स्ट्राइक रेटही चांगला आहे. मोठ्या धावा करण्याची क्षमता त्याच्यात आहे.

3/8

अथर्व तायडे

विदर्भचा हा डावखुरा फलंदाज IPL मध्ये पंजाब किंग्स आणि सनरायझर्स हैदराबादसाठी खेळला आहे. त्याने T20 मध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली असून IPL मध्येही त्याने प्रभावी स्ट्राइक रेट दाखवला आहे.  

4/8

स्वास्तिक चिकारा

उत्तर प्रदेशचा विकेटकीपर-फलंदाज, जो मागील हंगामात RCB सोबत होता पण खेळण्याची संधी मिळाली नाही. अलीकडेच त्याने एका स्थानिक लीगमध्ये धडाकेबाज शतक ठोकून लक्ष वेधले आहे.

5/8

अभिनव मनोहर

कर्नाटकचा हा फिनिशर गुजरात टायटन्स आणि SRH कडून खेळला आहे. खालच्या फळीमध्ये जलद धावा करण्यासाठी तो ओळखला जातो.

6/8

भानु पणिया

बडोदाचा हा ऑलराउंडर अजून IPL मध्ये खेळलेला नाही, पण T20 मध्ये त्याचा स्ट्राइक रेट आणि सरासरी प्रभावी आहेत. तोही फिनिशरची भूमिका निभावू शकतो.

7/8

इतर पर्याय

अंकित कुमार (हरियाणा), वंश बेदी (दिल्ली) आणि अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब) हे देखील CSK साठी पर्याय ठरू शकतात. वंश बेदी यापूर्वी CSK सोबत होता, तर अंकित आणि अनमोलप्रीत यांनी घरेलू T20 मध्ये चांगली कामगिरी केली आहे.

8/8

CSK कोणावर विश्वास ठेवणार?

आता CSK कोणावर विश्वास ठेवते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.  

1 शतक अन 8 रेकॉर्ड..... अभिषेक शर्माने लावली रेकॉर्डची माळ, वर्ल्ड रेकॉर्ड केला उध्वस्त

1 शतक अन 8 रेकॉर्ड..... अभिषेक शर्माने लावली रेकॉर्डची माळ, वर्ल्ड रेकॉर्ड केला उध्वस्त 7
India GK : काच नाही, नदी आहे, पाण्यातील मासे, दगडं सगळं आर पार दिसतं; कोणत्या राज्यात आहे भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी?

India GK : काच नाही, नदी आहे, पाण्यातील मासे, दगडं सगळं आर पार दिसतं; कोणत्या राज्यात आहे भारतातील सर्वात स्वच्छ नदी? 8
Kolshet To Borivali : बोरिवली ते कोलशेत, ठाणे दीड तासांचा प्रवास अवघ्या 18 मिनिटांत, दुहेरी बोगदातून कधी करता येणार प्रवास, कसा आहे मार्ग?

Kolshet To Borivali : बोरिवली ते कोलशेत, ठाणे दीड तासांचा प्रवास अवघ्या 18 मिनिटांत, दुहेरी बोगदातून कधी करता येणार प्रवास, कसा आहे मार्ग? 8
World Earth Day 2026 : निसर्गाचा ठेवा जपून ठेवू ... जागतिक पृथ्वी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा

World Earth Day 2026 : निसर्गाचा ठेवा जपून ठेवू ... जागतिक पृथ्वी दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा 9