/SRH ची मालक काव्या मारन कोणाशी करणार लग्न? पार्टनरसोबत शाहरुख खानचे खास बॉन्डिंग

सनराइझर्स हैदराबाद संघाची मालकिण काव्या मारन ही सातत्याने सामन्यादरम्यान तिच्या प्रतिक्रियांमुळे चर्चेत असते, मागील काही दिवसांमध्ये तिच्या अनेक प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत.
फ्रँचायझीला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळाल्याने संघाची मालकिण काव्या मारन हिच्या चेहऱ्यावर सीएसकेविरुद्ध मिळालेल्या विजयानंतर उत्साह पाहायला मिळाला होता.
आयपीएल दरम्यान, काव्या मारनचे वैयक्तिक आयुष्य हे चर्चेत पाहायला मिळाले आहे, तिच्या लग्नाची बातमीही सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे.
सोशल मिडियावर चर्चा सुरु झाली आहे की काव्या मारन ही ज्या व्यक्तीशी लग्न करणार आहे त्याचे शाहरुख खानशी खास संबंध आहेत.
वृतांच्या माहितीनुसार असे सांगितले जात आहे की काव्या मारन लवकरच प्रसिद्ध संगीत दिग्दर्शक अनिरुद्ध रविचंद्रन यांच्याशी लग्न करणार आहे असा दावा सोशल मिडियावर करत आहेत.
अनिरुद्ध रविचंद्रन आणि शाहरुखच्या नात्याबद्दल सांगायचे झाले तर अनिरुद्ध रविचंद्रन याने जवान सिनेमामध्ये काम केले होते. आता ते किंगच्या चित्रपटासाठी पार्श्वसंगीतावरही काम करत आहेत.
संघाची मालकिण काव्या मारन आणि संगीत दिग्दर्शक अनिरुद्ध रविचंद्रन यांच्या डेटिंगच्या अफवा मागील अनेक महिन्यांपासून सुरु आहेत, दोघांचे फोटोदेखील सोशल मिडियावर व्हायरल झाले होते.
सनराइझर्स हैदराबादच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर गुणतालिकेमध्ये संघ सध्या तिसऱ्या स्थानावर आहे संघाने आतापर्यत 8 सामने जिंकले आहेत तर 5 सामन्यात त्यांचा पराभव झाला आहे.