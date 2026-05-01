आनंद महिंद्रा सध्या महिंद्रा समूहाचे अध्यक्ष आहेत. नियमांनुसार, वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर त्यांना हे पद सोडावे लागेल. त्यामुळे या मोठ्या व्यवसायाचा ताबा भविष्यात कोणाकडे असेल, याकडे कॉर्पोरेट जगाचे लक्ष लागले आहे

Pravin Dabholkar | May 01, 2026, 07:07 PM IST
आनंद महिंद्रांचे अब्जावधी डॉलर्सचे साम्राज्य कोण सांभाळणार? मुली परदेशात;वडिलांच्या व्यवसायात नाही रस!

दोन मुली - दिव्या आणि आलिका

आनंद महिंद्रा यांना दोन मुली आहेत - दिव्या आणि आलिका. सामान्यतः मोठ्या कौटुंबिक व्यवसायांत मुले किंवा मुली वारसदार म्हणून पुढे येतात, मात्र महिंद्रा यांच्या दोन्ही मुलींनी आतापर्यंत कौटुंबिक व्यवसायापासून अंतर राखले आहे.

व्यवसायापासून दूर राहण्याचे कारण

दिव्या आणि आलिका या दोन्ही मुलींनी आपापली वेगळी क्षेत्रे निवडली आहेत. त्यांना महिंद्रा अँड महिंद्राच्या दैनंदिन कामकाजात किंवा व्यवस्थापनात रस नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यांनी स्वतःच्या आवडीनुसार करिअर घडवण्याला प्राधान्य दिले आहे.

दिव्या महिंद्रा यांचे कार्यक्षेत्र

आनंद महिंद्रा यांची मोठी मुलगी दिव्या यांनी न्यूयॉर्कमधील 'स्कूल ऑफ व्हिज्युअल आर्ट्स'मधून शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्या क्रिएटिव्ह क्षेत्रात सक्रिय असून त्यांनी स्वतःची ओळख एक स्वतंत्र डिझाइनर म्हणून निर्माण केली आहे.

आलिका महिंद्रा यांचे करियर

लहान मुलगी आलिका यांनीही वडिलांच्या व्यवसायात येण्याऐवजी आपली वेगळी वाट निवडली. त्या एका जागतिक स्तरावरील सल्लागार संस्थेत (Consultancy Firm) कार्यरत असल्याचे समजते. त्यांनीही कॉर्पोरेट जगतात आपली स्वतंत्र कारकीर्द घडवण्यावर भर दिला आहे.

आनंद महिंद्रांचे कौटुंबिक धोरण

आनंद महिंद्रा यांनी कधीही आपल्या मुलींवर कौटुंबिक व्यवसायात येण्यासाठी दबाव टाकला नाही. "प्रत्येकाने आपल्या आवडीचे काम करावे," या विचारांचे ते समर्थक आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या मुलींनी आपल्या इच्छेनुसार करिअर निवडले.

'प्रोफेशनल' मॅनेजमेंटवर भर

महिंद्रा समूहाची एक खासियत म्हणजे, हा समूह कौटुंबिक वारसाहक्कापेक्षा 'प्रोफेशनलिझम'ला जास्त महत्त्व देतो. भविष्यात कुटुंबातील कोणी सदस्य नसेल, तर कंपनीचे नेतृत्व एखाद्या अत्यंत कार्यक्षम अशा प्रोफेशनल व्यक्तीकडे सोपवले जाईल, अशी रचना आधीच करण्यात आली आहे.

अनिश शाह कोण आहेत?

सध्या महिंद्रा समूहाच्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या डॉ. अनिश शाह यांच्याकडे आहेत. ते समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि सीईओ आहेत. आनंद महिंद्रा यांच्यानंतर समूहाची धुरा सांभाळणाऱ्या प्रमुख दावेदारांपैकी ते एक मानले जातात.

गुंतवणूकदार आणि विश्वासाचे नाते

महिंद्रा समूहाने आपली कार्यप्रणाली अशा प्रकारे विकसित केली आहे की, नेतृत्वात बदल झाला तरी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहतो. वारसदार म्हणून कुटुंबातील व्यक्ती नसली तरी कंपनीची प्रगती थांबू नये, असा त्यांचा उद्देश आहे.

भविष्यातील वाटचाल कशी?

थोडक्यात सांगायचे तर, आनंद महिंद्रा यांच्यानंतर महिंद्रा समूहाचे नेतृत्व कुटुंबाबाहेरच्या एखाद्या अनुभवी आणि तज्ज्ञ अधिकाऱ्याकडे जाण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे. यामुळे हा समूह 'फॅमिली बिझनेस'कडून पूर्णतः 'प्रोफेशनल कॉर्पोरेट'कडे वळताना दिसत आहे.

