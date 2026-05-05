पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजयानंतर भाजप कोणाला बनवणार मुख्यमंत्री? शुभेंदू यांच्यासह 5 नावं शर्यतीत
West Bengal Next CM : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. बंगालमधील ममता बॅनर्जीचा एका राजकीय पर्वाचा अंत झाला आहे. ममता बॅनर्जी तीन वेळा बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यात कोण मुख्यमंत्री बनणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.
Neha Choudhary | May 05, 2026, 11:41 AM IST
पश्चिम बंगलाचा मुख्यमंत्री कोण?
शुभेंदू अधिकारी
सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक मानले जात आहेत. सुवेंदू अधिकारी हे एकेकाळी ममता बॅनर्जीचे निटवर्तीय होते. अधिकारी यांचा तळागाळात मोठा प्रभाव असून त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला आहे. मात्र नारदा स्टिंग प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्यामुळे त्यांच्यावर ही जबाबदारी मिळेल की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे.
दिलीप घोष
दुसरं नाव आहे दिलीप घोष यांचं. ते बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत एक प्रबळ उमेदवार असून त्यांच्या बंगाल राजकारणात चांगला प्रभाव आहे. त्यांनी मेदिनीपूरचे खासदार म्हणून आणि 2021 ते 2023 या काळात भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं होतं. त्यांचा अनुभव आणि संघटनात्मक ताकद पक्षाला बळकटी देतं.
समिक भट्टाचार्य
अग्निमित्र पॉल
फॅशन डिझायनर असलेल्या अग्निमित्रा पॉल या भाजपच्या सर्वात स्पष्टवक्त्या नेत्यांपैकी एक असून त्यांच्यावरही भाजप बंगालचे सूत्र देऊ शकतात, असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यांनी भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालमधील पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणूनही उत्तम काम पाहिलं आहे. जर भाजपने राज्यात महिला मुख्यमंत्री निवडली, तर अग्निमित्रा त्यांची निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
