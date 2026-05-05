  • पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक विजयानंतर भाजप कोणाला बनवणार मुख्यमंत्री? शुभेंदू यांच्यासह 5 नावं शर्यतीत

West Bengal Next CM : पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. बंगालमधील ममता बॅनर्जीचा एका राजकीय पर्वाचा अंत झाला आहे. ममता बॅनर्जी तीन वेळा बंगालच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यात कोण मुख्यमंत्री बनणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. 

Neha Choudhary | May 05, 2026, 11:41 AM IST
पश्चिम बंगलाचा मुख्यमंत्री कोण?

पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचा प्रचंड विजय झाला आहे. या राज्यात पहिल्यांदाच कमळची सत्ता आली असल्याने ममता बॅनर्जी यांच्यानंतर आता बंगालचा मुख्यमंत्री कोण असणार याची चर्चा रंगली आहे. 

भाजप बंगालची सूत्र कोणाकडे सोपवणार अशी चर्चा रंगली असताना शुभेंदू अधिकारी यांच्यासह पाच नावांची चर्चा आघाडीवर आहे. 

शुभेंदू अधिकारी

  सुवेंदू अधिकारी हे मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक मानले जात आहेत. सुवेंदू अधिकारी हे एकेकाळी ममता बॅनर्जीचे निटवर्तीय होते. अधिकारी यांचा तळागाळात मोठा प्रभाव असून त्यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव केला आहे. मात्र नारदा स्टिंग प्रकरणात त्यांचा सहभाग असल्यामुळे त्यांच्यावर ही जबाबदारी मिळेल की नाही अशी शंका निर्माण झाली आहे. 

दिलीप घोष

  दुसरं नाव आहे दिलीप घोष यांचं. ते बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत एक प्रबळ उमेदवार असून त्यांच्या बंगाल राजकारणात चांगला प्रभाव आहे. त्यांनी मेदिनीपूरचे खासदार म्हणून आणि 2021 ते 2023 या काळात भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं होतं. त्यांचा अनुभव आणि संघटनात्मक ताकद पक्षाला बळकटी देतं.

समिक भट्टाचार्य

  बंगाल भाजपचे अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांचं नावही मुख्यमंत्र्यांच्या शर्यतीत आहे. बंगालच्या राजकारणात पडद्याआड राहून त्यांनी भाजपच्या विस्तारात मोठा वाटा आहे. 

अग्निमित्र पॉल

  फॅशन डिझायनर असलेल्या अग्निमित्रा पॉल या भाजपच्या सर्वात स्पष्टवक्त्या नेत्यांपैकी एक असून त्यांच्यावरही भाजप बंगालचे सूत्र देऊ शकतात, असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यांनी भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष आणि पश्चिम बंगालमधील पक्षाच्या सरचिटणीस म्हणूनही उत्तम काम पाहिलं आहे. जर भाजपने राज्यात महिला मुख्यमंत्री निवडली, तर अग्निमित्रा त्यांची निवड होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. 

रूपा गांगुली

  सोनारपूर दक्षिणच्या माजी राज्यसभा खासदार आणि आमदार रूपा गांगुली यांनी महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा म्हणून तळागाळाच्या स्तरावरही काम केलंय. त्यांची लोकप्रियता पाहता, भाजप त्यांना बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी विचार करु शकतो, असं राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. 

पश्चिम बंगलाचा मुख्यमंत्री कोण?

आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह हे बंगालची सूत्रे कोणाच्या हाती सोपवते, हे काही दिवसांमध्येच स्पष्ट होईल.   

Gold Silver Rate Today: सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात घसरण, चांदीचे भावही घसरले; तपासा आजचे सोने-चांदीचे दर

