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सोनम वांगचूक यांच्या आतापर्यंतच्या 5 उपोषणातून कोणाला झाला फायदा? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jul 18, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:14 PM IST


सोनम वांगचुक यांनी गेल्या काही वर्षांत विविध सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवर अनेकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

Sonam Wangchuk1/9

सोनम वांगचूक यांच्या आतापर्यंतच्या 5 उपोषणातून कोणाला झाला फायदा? जाणून वाटेल आश्चर्य!

लडाखचे प्रसिद्ध पर्यावरणवादी, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक सध्या देशभरात चर्चेत आहेत. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीने आंदोलन छेडले. याला पाठींबा देण्यासाठी सोनम वांगचूक स्वेच्छेने आंदोलनाला बसले होते.

Education System Reform2/9

5 उपोषणे

 पण दिल्ली पोलीस सकाळी साडेसहा वाजता उपोषणस्थळी आले आणि पांढऱ्या चादरीतून त्यांना उपोषणस्थळावरुन रुग्णालयात घेऊन गेले. पण सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाची ही पहिली वेळ नव्हती. याआधी वांगचुक यांनी 5 उपोषणे केली आहेत. त्याचं पुढे काय झालं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

India Ladakh Activist News3/9

पाच प्रमुख उपोषणांमागील कारणे

सोनम वांगचुक यांनी गेल्या काही वर्षांत विविध सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवर अनेकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे. त्यांच्या मते, सरकारपर्यंत जनतेचा आवाज पोहोचवण्यासाठी शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, 2026 मधील उपोषण हे त्यांचे सहावे मोठे उपोषण मानले जात आहे. याआधी त्यांनी केलेल्या पाच प्रमुख उपोषणांमागील कारणे आणि त्यांचे परिणाम जाणून घेऊया.

Student Protest Ind4/9

जानेवारी 2023 मध्ये लडाखच्या पर्यावरण संरक्षणासाठी पहिले मोठे उपोषण

 

सोनम वांगचुक यांनी जानेवारी 2023 मध्ये पाच दिवसांचे उपोषण केले. लडाखमध्ये मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिकीकरण, खाणकाम आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या वापरामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण होईल, असा त्यांचा दावा होता. यासोबतच लडाखला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणीही त्यांनी केली. या आंदोलनानंतर लडाखमधील पर्यावरणविषयक प्रश्न राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले. केंद्र सरकारशी पुन्हा चर्चा सुरू झाली, मात्र ठोस निर्णय जाहीर झाला नाही.

सोनम वांगचुक यांचे उपोषण5/9

मार्च 2024 मध्ये 21 दिवसांचे ‘क्लायमेट फास्ट’

 

6 मार्च ते 26 मार्च 2024 या कालावधीत वांगचुक यांनी 21 दिवसांचे उपोषण केले. लडाखला राज्याचा दर्जा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचे संरक्षण आणि हिमालयीन परिसंस्थेचे संवर्धन या प्रमुख मागण्या त्यांनी केल्या. केंद्र सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने त्यांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. 26 मार्च रोजी उपोषण संपवताना त्यांनी "दिल्ली चलो" आंदोलनाची घोषणा केली. मात्र त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.

,भारत-लडाखमधील कार्यकर्त्याविषयीच्या बातम्या6/9

सप्टेंबर 2025 मध्ये रिले उपोषणात सहभाग

 

सप्टेंबर 2025 मध्ये वांगचुक यांनी लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) यांच्या 35 दिवसांच्या रिले उपोषणात सहभाग घेतला. या आंदोलनातही लडाखला राज्याचा दर्जा, सहावी अनुसूची आणि घटनात्मक हमी या मागण्या कायम होत्या. केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू राहिली, पण कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. पुढे आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आणि वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (NSA) अटक करण्यात आली. मार्च 2026 मध्ये त्यांच्यावरील NSA हटविण्यात आला आणि त्यांची सुटका झाली.

जून 2026 मध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि परीक्षा घोटाळ्याविरोधात बेमुदत उपोषण7/9

जून 2026 मध्ये शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा आणि परीक्षा घोटाळ्याविरोधात बेमुदत उपोषण

 

28 जून 2026 पासून वांगचुक यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. जे 18 जुलै रोजी पोलिसांनी थांबवले. NEET-UG 2026 आणि इतर स्पर्धा परीक्षांतील कथित गैरव्यवहार, शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी हे आंदोलनाचे प्रमुख मुद्दे होते. या उपोषणामुळे देशभरात विद्यार्थी, पालक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दर्शवला. प्रकृती खालावल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा8/9

प्रत्येक उपोषणाचा समान धागा कोणता?

 

सोनम वांगचुक यांच्या सर्व आंदोलनांमध्ये एक समान बाब दिसून येते. त्यांनी वैयक्तिक किंवा राजकीय फायद्यासाठी नव्हे, तर लडाखचे पर्यावरण, स्थानिकांचे हक्क, शिक्षणातील पारदर्शकता आणि सार्वजनिक धोरणांमध्ये सुधारणा यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांसाठी उपोषण केले. त्यांच्या आंदोलनामुळे अनेक विषय राष्ट्रीय चर्चेत आले, सरकारशी संवादाची प्रक्रिया सुरू झाली आणि समाजात जनजागृती वाढली. मात्र त्यांच्या अनेक प्रमुख मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत.

Sonam Wangchuk Health9/9

पुढे काय झाले आणि या आंदोलनांचे महत्त्व काय?

 

वांगचुक यांच्या उपोषणांमुळे लडाखचा प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण आणि शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा या विषयांवर देशभरात व्यापक चर्चा झाली. काही प्रकरणांत सरकारने चर्चेचे दरवाजे उघडले, तर काही मागण्यांवर समित्या आणि संवाद प्रक्रिया सुरू झाली. तरीही लडाखला सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा, राज्याचा दर्जा आणि इतर घटनात्मक संरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे वांगचुक यांनी वेळोवेळी शांततापूर्ण लोकशाही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारत जनतेचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे.

TAGS:
sonam wangchuk
hunger strike
Education Reform
ladakh news
india news

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