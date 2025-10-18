English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सूर्यकुमार यादवचा मोठा खुलासा! Asia Cup 2025 मध्ये पाकिस्तानशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला?

Suryakumar Yadav Reveals on No Handshake Controversy: आशिया कप 2025 दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्याच्यावेळी भारतीय संघाने  हस्तांदोलन केलं न्हवतं. हा निर्णय कोणाचा होता याबाबदल सूर्यकुमार यादवने खुलासा केला आहे.   

Tejashree Gaikwad | Oct 18, 2025, 02:13 PM IST
1/8

Whose decision was it to not join hands with Pakistan in Asia Cup 2025

आशिया कप 2025 दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तीन सामने खेळले गेले.  पण प्रत्येक वेळी एक गोष्ट कायम राहिली, भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. भारताने फक्त खेळावर लक्ष केंद्रित केले, सामना खेळला, जिंकला आणि परतला, ना संवाद, ना हस्तांदोलन.

2/8

या घटनेमुळे पाकिस्तानकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. पाकिस्तानी मीडियात आणि चाहत्यांमध्ये या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. मात्र, भारतीय संघाने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहणं पसंत केलं.

3/8

आता भारतीय टी20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी या संपूर्ण वादावर मौन तोडत सांगितलं आहे की पाकिस्तानशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय हा एक सामूहिक निर्णय होता.  

4/8

सूर्याने इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “त्या दिवशी माझा वाढदिवस होता. मला वाटलं हा काहीतरी ठाम निर्णय घेण्यासाठी योग्य दिवस आहे. आम्ही ड्रेसिंग रूममध्ये सगळ्यांनी मिळून ठरवलं होतं की आम्ही फक्त देशासाठी खेळू, बाकी कोणत्याही गोष्टीत सहभागी होणार नाही. देशासाठी घेतलेल्या निर्णयात काही चुकीचं नाही असं मला वाटतं.”  

5/8

त्याने पुढे सांगितलं  “या निर्णयानंतर मला मोठा प्रतिसाद मिळाला. आधी लोक विचारत होते की आपण पाकिस्तानविरुद्ध खेळतोय का, पण नंतर शुभेच्छांचा वर्षाव झाला, वाढदिवसासाठी आणि आपल्या देशाच्या भूमिकेसाठीही.”  

6/8

आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानची तिनवेळा आमनेसामने लढत झाली  ग्रुप स्टेजमध्ये भारताने पाकिस्तानला 7 विकेट्सनी हरवलं, सुपर फोरमध्ये 6 विकेट्सनी आणि अंतिम सामन्यात 5 विकेट्सनी पराभव दिला.    

7/8

टॉसच्या वेळी सुद्धा सूर्यकुमार यादव यांनी पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगा यांच्याशी हात मिळवला नाही. आणि जेव्हा भारताने एशिया कपचं विजेतेपद जिंकलं, तेव्हाही टीम इंडियाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डचे अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारली नाही.  

8/8

या तीनही सामन्यांत भारताने केवळ क्रिकेट खेळलं नाही, तर एक ठाम संदेशही दिला  की देशासाठी घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा कोणताही खेळ मोठा नाही.    

