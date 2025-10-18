सूर्यकुमार यादवचा मोठा खुलासा! Asia Cup 2025 मध्ये पाकिस्तानशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला?
Suryakumar Yadav Reveals on No Handshake Controversy: आशिया कप 2025 दरम्यान भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या सामन्याच्यावेळी भारतीय संघाने हस्तांदोलन केलं न्हवतं. हा निर्णय कोणाचा होता याबाबदल सूर्यकुमार यादवने खुलासा केला आहे.
Tejashree Gaikwad | Oct 18, 2025, 02:13 PM IST
सूर्याने इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितलं की, “त्या दिवशी माझा वाढदिवस होता. मला वाटलं हा काहीतरी ठाम निर्णय घेण्यासाठी योग्य दिवस आहे. आम्ही ड्रेसिंग रूममध्ये सगळ्यांनी मिळून ठरवलं होतं की आम्ही फक्त देशासाठी खेळू, बाकी कोणत्याही गोष्टीत सहभागी होणार नाही. देशासाठी घेतलेल्या निर्णयात काही चुकीचं नाही असं मला वाटतं.”
