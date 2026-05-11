'राजा शिवाजी' चित्रपटासाठी अभिषेक बच्चनने एकही रुपया का घेतला नाही? स्वतः सांगितलं कारण

Published: May 11, 2026, 03:32 PM IST|Updated: May 11, 2026, 04:24 PM IST

why abhishek bacchan work for free in raja shivaji movie  : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनगाथेवर आधारित 'राजा शिवाजी' हा चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात अभिनेता अभिषेक बच्चन याने छत्रपती शिवरायांचे मोठे बंधू संभाजी राजे शहाजी भोसले यांची भूमिका केली आहे. मात्र या भूमिकेसाठी अभिषेकने निर्मात्यांकडून एकही रुपया घेतलेला नाही. अभिषेकने असं का केलं याविषयी त्याने स्वतः एका मुलाखतीत खुलासा केला आहे. 

 

अभिषेक बच्चन शिवाय राजा शिवाजी चित्रपटात  काम केलेल्या विद्या बालन, बोमन इराणी, फरदीन खान, जिनिलिया देशमुख आणि रितेश देशमुख इत्यादी कलाकारांनी अभिनयासाठी एकही रुपया घेतलेला नाही. 

 

100 कोटींच्या राजा शिवाजी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन रितेश देशमुखने केलं आहे. रितेश देशमुखने चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर एका मुलाखतीत सांगितलं की अभिषेक बच्चन आणि अन्य काही बड्या कलाकारांनी या चित्रपटात काम करण्यासाठी एक रुपया देखील घेतला नाही. बऱ्याच कलाकारांनी या चित्रपटात मोफत काम केलंय. 

 

 News18 ला दिलेल्या मुलाखतीत अभिषेक बच्चनने म्हटलं होतं की, 'आजकाल रिल्समध्ये लोकं फॅक्ट्स आणि फिगर्सबद्दल बोलतात. कलाकारांचं मानधन, विविध डिमांड याबाबत बोलायला त्यांना आवडतं. पण चित्रपट, अभिनय हा एक आर्ट फॉर्म असून हा मनाने सुरु होतो, जर आम्ही कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवतो तर फी माफ करणे किंवा कमी करण्यात कलाकारांना कोणतीही अडचण नसते. हा केवळ एक व्यवहार नाही, तर हा एक भावनिक व्यवहार आहे.

 

अभिषेक म्हणाला की कलाकारांना काम करताना एक प्रेरणा मीलन गरजेचं असतं. रितेश आणि जेनेलिया देशमुख यांचं कौतुक करताना तो म्हणाला की, 'आजकाल चित्रपटांमध्ये खूप गणिताचा वापर केला जातो, पण त्यांनी हे सिद्ध केले की प्रत्येक गोष्ट आकड्यांवर आधारित नसते. हा प्रोजेक्ट त्यांच्यासाठी खूप पवित्र होता. त्यांनी याकडे केवळ एक प्रोजेक्ट म्हणून कधीच पाहिले नाही, उलट याला एका मोठ्या आणि अधिक पवित्र गोष्टीप्रमाणे हाताळले'.

 

अभिषेक बच्चन याने राजा शिवाजी या चित्रपटाची स्क्रिप्ट न वाचताच चित्रपटात भूमिका करण्यासाठी होकार दिला होता. अभिषेकने रितेश आणि जेनेलिया यांना स्वतःचे कुटुंब म्हटले. अभिषेक हसत म्हणाला, 'मी त्यांना माझ्या कुटुंबापेक्षा वेगळे मानत नाही. ते खूप प्रेमळ, साधे आणि विश्वासू मित्र आहेत. मुंबई फिल्म कंपनीसुद्धा माझीपण आहे त्यामुळे ते प्रॉफिट शेअर करतील'.

 

अभिषेक बच्चनला यावेळी प्रश्न विचारण्यात आला की त्याने या चित्रपटात मोफत काम का केलं? याविषयी अभिषेक म्हणाला की, 'रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांच्या स्वप्नात त्यांना फक्त एक चित्रपट नाही तर एक भावना आणि सन्मान सुद्धा दिसला. याचमुळे त्याने या चित्रपटासाठी होकार दिला. 

 

अभिषेक बच्चनने या चित्रपटात संभाजी राजे शहाजी भोसले यांची भूमिका केली आहे. संभाजी राजे  हे एक पराक्रमी योद्धा होते, मात्र त्यांच्यासोबत दगा करून अफजल खानाने त्यांची हत्या केली होती. मात्र शिवरायांसारखेच शूर असणारे त्यांचे मोठे बंधू संभाजी राजे शहाजी भोसले यांच्या विषयीचा इतिहास हा माध्यमातून समोर आला आहे. 

राजा शिवाजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यापासून मोठी कमाई करत असून मराठी चित्रपटांच्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शनचे रेकॉर्ड मोडत आहे. हा चित्रपट मराठी शिवाय हिंदी आणि दाक्षिणात्य भाषांमध्ये सुद्धा प्रदर्शित करण्यात आला आहे. 

 

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानंतर 'ॲनिमल फार्म' पुस्तक का होतंय ट्रेंड? तज्ज्ञ काय सांगत

