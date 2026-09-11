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“दुसऱ्यांना पाहिलं की मनाला हुरहूर...” वयाच्या 84व्या वर्षीही अमिताभ बच्चन यांच्या मनात नेमकी कोणती आहे एक खंत?

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 11, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:06 PM IST

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 84: अमिताभ बच्चन अनेक दशकांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणारे यशाच्या शिखरावर पोहोचले आहेत. तरीही, त्याच्या मनात एक प्रकारची हुरहूर आहे. कशाबद्दल जाणून घेऊयात...

 

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Amitabh Bachchan’s One Unfulfilled Wish at 84:  अमिताभ बच्चन यांचं आयुष्य म्हणजे एखाद्या चित्रपटाचीच कथा वाटावी असं आहे. अभिनय, आवाज आणि व्यक्तिमत्त्वाच्या जोरावर त्यांनी अनेक दशकं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. आयुष्यात यशाची जवळपास प्रत्येक उंची त्यांनी गाठली. मात्र एवढं मोठं यश मिळवल्यानंतरही त्यांच्या मनात एक अपूर्ण इच्छा आजही कायम आहे.

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 842/8

वयाच्या ८४व्या वर्षी अमिताभ बच्चन यांनी स्वतःच्या आयुष्यातील याच एका अपूर्ण स्वप्नाबद्दल सांगितलं. ही इच्छा अशी आहे की, दुसऱ्यांना ती पूर्ण करताना पाहिलं की त्यांच्या मनात आजही एक हुरहूर निर्माण होते.

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 843/8

ही गोष्ट समोर आली ती ‘कौन बनेगा करोड़पति १८’च्या एका भागात. कार्यक्रमादरम्यान कंटेंट क्रिएटर कृतज्ञ नय्यर यांनी अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत ‘दिस और देट’ हा खेळ खेळण्याची इच्छा व्यक्त केली. अमिताभ यांच्यासोबत गेम खेळता येईल आणि त्यातून एक रीलही तयार होईल, अशी मिश्कील टिप्पणी त्यांनी केली.

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 844/8

याच खेळादरम्यान कृतज्ञ यांनी अमिताभ यांना एक रंजक प्रश्न विचारला. आयुष्यातला एखादा जुना दिवस पुन्हा जगण्याची संधी मिळाली तर तो दिवस निवडाल की, आजवर अनुभवता न आलेला पण मनापासून जगण्याची इच्छा असलेला एखादा दिवस निवडाल?

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 845/8

या प्रश्नाचं उत्तर देताना अमिताभ यांनी त्यांच्या मनात अनेक वर्षांपासून असलेल्या एका इच्छेचा खुलासा केला. आयुष्यात इतक्या घटना घडल्या आहेत की नेमका कोणता दिवस पुन्हा जगावा, हे सांगणं कठीण असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मात्र एक गोष्ट मात्र आजही त्यांच्या मनात आहे ती म्हणजे संगीत शिकण्याची इच्छा.

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 846/8

अमिताभ यांनी सांगितलं की, त्यांना कधीच संगीताचं औपचारिक शिक्षण घेता आलं नाही. मात्र संगीताची त्यांना कायमच ओढ होती. कुणी सितार, हार्मोनियम किंवा इतर वाद्य वाजवताना दिसलं, किंवा एखादा गायक अप्रतिम गाताना ऐकू आला, की त्यांच्या मनात विचार येतो की, हे लोक इतकं सुंदर कसं गाऊ किंवा वाजवू शकतात? कारण त्यांनी स्वतः कधी ते शिकण्याचा प्रयत्न पूर्णत्वाला नेला नाही.

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 847/8

विशेष म्हणजे, त्यांच्या घरी संगीत शिकण्यासाठी लागणारी अनेक वाद्यंही आहेत. अमिताभ ती जपून ठेवतात. इतकंच नाही, तर त्या वाद्यांना ते जणू एखाद्या जिवलग वस्तूप्रमाणे जपतात. एक दिवस आपण नक्की संगीत शिकू, अशी आशाही ते मनात ठेवून आहेत. मात्र याच ठिकाणी त्यांच्या बोलण्यात एक हळवी खंत जाणवली. आयुष्याच्या ८४व्या वर्षी पोहोचल्यानंतरही आपल्याला संगीत शिकता आलं नाही, ही गोष्ट त्यांना आजही बोचते.

 

Why Amitabh Bachchan Regret At Age Of 848/8

कारकीर्दीत असंख्य भूमिका, पुरस्कार आणि विक्रम मिळवणाऱ्या या महानायकाच्या मनात मात्र एका साध्या स्वप्नाची ही हुरहूर अजूनही कायम आहे. कदाचित यश कितीही मोठं असलं, तरी मनापासून करावंसं वाटलेलं एखादं काम अपूर्ण राहिलं की त्याची किंमत वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर जाणवते.

 

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