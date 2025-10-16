बँक चेकच्या मागे एक चुकीची सही अन् खात्यातील पैसे...; RBI चा हा नियम प्रत्येकालाच माहिती हवा
RBI rule on cheque : चेकच्या मागे अनेकजण सही करतात. मात्र ही सही का केली जाते याचे कारण मात्र माहिती नसते. योग्य पद्धतीने सही केल्यास फ्रॉडचा धोका वाढू शकते. त्यासाठी चेकवर सही का केली जाते आणि चेक कशी पद्धतीने भरले पाहिजेत याचे नियम जाणून घेणे गरजेचे आहे.
Mansi kshirsagar | Oct 16, 2025, 01:35 PM IST
1/8
बँक चेकच्या मागे एक चुकीची सही अन् खात्यातील पैसे...; RBI चा हा नियम प्रत्येकालाच माहिती हवा
चेकच्या मागे सही का केली जाते याचे कारण न जाणून घेता अनेकजण सही करतात किंवा काहीजण तर सही करतच नाही.आता हे चेक कोणता आहे यावर अवलंबून आहे. चेक मुख्यतः दोन प्रकारचे असतात. ऑर्डर चेक आणि बेयरर चेक. ऑर्डर चेकमध्ये प्राप्तकर्त्याचे नाव लिहिलेले असते आणि तो चेक कॅश करण्यासाठी सही आवश्यक असते.तर बेअरर चेक थेट कॅश करता येतो. यात सही करणे गरजेचे नसते. चेक भरण्याचे नियम समजून घेण्याची गरज आहे.
2/8
अकाउंट पेयी चेक सगळ्यात सुरक्षित चेक मानला जातो. कारण यामुळं धोका होण्याची शक्यता खूप कमी असते. या चेकच्या वरच्या डाव्या बाजूला दोन तिरप्या लाइन आणि “A/c Payee Only' असं लिहिलेले असते. याचा अर्थ हा चेक फक्त त्याच व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतो ज्याच्या नावावर जारी केला गेलेले आहे. त्यामुळं अकाउंट पेयी चेकचा उपयोग करुन आर्थिक सुरक्षेसाठी योग्य पर्याय आहे.
3/8
आरबीआयच्या नियमांनुसार, चेकच्या मागे सही करणे गरजेचे आहे. खासकरुन जर बेयरर चेक असेल. जेव्हा एखादा व्यक्ती दुसऱ्याच्या नावावर बेअरर चेक बँकेत जमा करायला जातो. तेव्हा बँक सुरक्षा आणि रेकॉर्डसाठी चेकच्या मागे सही करायला सांगतात. ही प्रक्रिया फसवणूक रोखण्यात आणि आर्थिक सुरक्षितता राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
4/8
बेअरर चेक हे सर्वात सामान्य पण सर्वात धोकादायक चेक आहेत. त्यावर पैसे देणाऱ्याचे नाव आणि "किंवा बेअरर" असे शब्द असतात, म्हणजेच चेक ज्याच्याकडे आहे तोच थेट बँकेतून पैसे काढू शकतो. कोणतेही ओळखपत्र लागत नाहीत, त्यामुळे चेकबुक जर हरवले किंवा चुकीच्या हातात पडले तर कोणीही गैरवापर करु शकतो. म्हणून, बेअरर चेक नेहमी सुरक्षित ठिकाणी ठेवणे महत्वाचे आहे. त्यांचा काळजीपूर्वक वापर केल्याने तुमची आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित होते.
5/8
चेकच्या मागे स्वाक्षरी करण्याचा प्राथमिक उद्देश म्हणजे पेमेंटचा ठोस पुरावा देणे. ही स्वाक्षरी बँकेच्या रेकॉर्डमध्ये नोंदवली जाते आणि पैसे कोणाला मिळाले हे दर्शवते. भविष्यात वाद, फसवणूक किंवा चोरी झाल्यास, बँक याचा पुरावा म्हणून वापर करू शकते. हा नियम विशेषतः बेअरर चेकसाठी महत्वाचा आहे, कारण त्यात थेट काउंटरवरून पैसे प्राप्त होतात. म्हणून, बँक आणि ग्राहक दोघांचीही सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक आहे.
6/8
चेकच्या मागील बाजूस सही करणे हे फक्त तुम्हाला पेमेंट मिळाले आहे हे सिद्ध करण्यासाठी असते, परंतु अकाउंट-पेयी चेकवर अशा स्वाक्षरीची आवश्यकता नसते, कारण पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. हा साधा नियम अनेकदा लोकांना गोंधळात टाकतो, परंतु बँकिंग प्रक्रियेतील हा एक आवश्यक आणि महत्त्वाचा टप्पा आहे, जो पेमेंट रेकॉर्ड सुरक्षित आणि स्पष्ट ठेवण्यास मदत करतो.
7/8
देशात मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करण्यासाठी चेकचा वापर सामान्य आहे, परंतु धनादेश भरताना योग्य स्पेलिंग वापरणे अत्यंत महत्वाचे आहे. एक लाख लिहिताना लोक अनेकदा "Lakh" आणि "Lac" मध्ये गोंधळून जातात. योग्य स्पेलिंग Lakh आहे, तर Lacचा अर्थ वेगळा आहे. तथापि, बँका ग्राहकांच्या चेकवर दोन्ही स्पेलिंग स्वीकारतात.
8/8