Apple iphone 17 Launch: iPhone इतके महाग का असतात? असं काय असतं जे Android वाले देऊ शकत नाहीत
Why Apple iPhone are Expensive: अँड्रॉइड फोनच्या तुलनेत अॅपल आयफोन खूप महाग आहेत. महाग असूनही, आयफोनची चांगली विक्री होते. पण अॅपल आयफोन इतके महाग का आहेत? ते असे काय देतात जे अँड्रॉइड फोन देत नाहीत? असा विचार कधी तुम्ही केलाय का? जामून घ्या नेमकी कारणं
Shivraj Yadav | Sep 09, 2025, 12:03 PM IST
Why Apple iPhone are Expensive: दरवर्षी सप्टेंबरमध्ये अॅपल आपले नवीन आयफोन लाँच करते. यावेळी अॅपलने आयफोन 16 लाँच करण्यासाठी 9 सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे. कंपनीचे फ्लॅगशिप आयफोन खूप महाग आहेत. प्रत्येकाला आयफोन खरेदी करायचा असतो, परंतु बहुतेक लोकांची ही इच्छा पूर्ण होत नाही. अशा परिस्थितीत, अनेक लोकांच्या मनात एक प्रश्न येतो की अॅपलचे आयफोन इतके महाग का आहेत?
बेस्ट परफॉर्मेंस
निष्ठा
युजर्स अॅपलशी निष्ठावान आहेत. त्यामुळेच महागडे असूनही, आयफोन मोठ्या संख्येने खरेदी केले जातात. असे बरेच लोक आहेत ज्यांना किंमत किती आहे यावरुन काही फरक पडत नाही. उलट, त्यांना कोणत्याही किंमतीत अॅपलचं नवं मॉडेल हवं असतं. युजर्सची कंपनीवरील ही निष्ठाच त्यांना नवीन बदल करण्यास प्रेरित करत असते. नवीन बदलांमुळे त्याची किंमत अँड्रॉइडपेक्षा जास्त होते.
सुरक्षा आणि गोपनीयता
डिझाइन आणि मटेरियल
