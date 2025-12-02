English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Chapati History: चपातीला गोल आकार कुठून मिळाला? जाणून घ्या चपाती नेहमी गोलच का बनवल्या जातात?

Chapati History: आपण सगळेच रोज चपाती खातो, पण आपल्यापैकी किती जणांना त्या गोल आकारातच का बनवायच्या याबद्दल माहिती आहे ? पूर्ण गोल चपाती बनवणे ही एक कला आहे. चला जाणून घेऊया चपातीला गोल आकार कुठून मिळाला.  

Tejashree Gaikwad | Dec 02, 2025, 01:34 PM IST
Chapati History

Why Are Chapatis Always Round

Chapati History: आपण रोजच्या जेवणात चपाती खातो, पण चापटी खरंच किती लोकांना परफेक्ट गोल बनवता येते? मऊ, समान जाडीची आणि तव्यावर नीट फुगणारी चपाती बनवणं ही एक साधी गोष्ट नाही, तर कौशल्य आहे. पण एक प्रश्न मात्र प्रत्येकाच्या मनात येतो चपातीला गोल आकारच का दिला जातो? चौकोनी, त्रिकोणी किंवा कोणत्याही वेगळ्या आकारात ती बनवता आली असती ना? चला यामागचं कारण जाणून घेऊयात... 

गोल चपाती बनवणे म्हणजेच ‘कला’

Why Are Chapatis Always Round

भारतीयांच्या थाळीत चपातीला जितकं महत्त्व आहे, तितकंच तिला गोल बनवणंही महत्त्वाचं निमित्त मानलं जातं. ताजी, गरम आणि गोल चपात्यांचा सुवास खुशबू जशी भूक वाढवते, तशी गोलाई न मिळालेली चपाती अनेकांना स्वीकारणंच कठीण जातं! म्हणूनच घराघरात चापटी नीट गोल बनवणं ही एक कौशल्याची, आणि कधी कधी तर अभिमानाची गोष्ट असते.

मग चपाती गोलच का बनवली जाते?

Why Are Chapatis Always Round

यामागचं कारण तितकंच साधं आहे जितकं आपण कल्पना करतो. चपातीचा गोळा गोल असेल तर चपातीही नैसर्गिकरीत्या गोल बनेल.  कणिकेचे गोळे ही स्वतः गोलच असते. त्यामुळे बेलनाने ती समान दाबाने जेव्हा सर्व दिशांनी बेलली जाते, तेव्हा चपाती गोल आकार घेते. गणितही सहज -गोलापासून गोलच सहज तयार होतो.

तवा गोल, म्हणून चपातीही गोल

Why Are Chapatis Always Round

भारतीय घरांतील बहुतेक तवे गोल असतात. त्यामुळे चपातीच्या बाजूचा भाग तव्याच्या कडेपर्यंत समानपणे पोहोचतो आणि चपाती व्यवस्थित आणि एकसारखी भाजली जाते. इतर आकारांमुळे कोपरे कच्चे राहण्याची शक्यता वाढते.

सांस्कृतिक मान्यता आणि प्रतीकात्मक अर्थ

Why Are Chapatis Always Round

भारताच्या काही भागांत चपातीचा गोल आकार ‘जीवन आणि मृत्यूच्या चक्रा’चं प्रतीक मानला जातो. मंदिरांमध्ये आणि पूजा-विधींमध्ये गोल चपाती अर्पण करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी आजही आहे. अनेक घरांमध्ये तर पहिली चपाती गायीसाठी बाजूला काढून ठेवण्याची प्रथा आहे. हिंदू ज्योतिषानुसार, हे शुक्र ग्रह मजबूत करतं आणि घरात समृद्धी आणतं.

भारत आणि चपातीचं नातं

Why Are Chapatis Always Round

‘चपाती’ हा शब्द हिंदीतील ‘चपत’ या शब्दापासून आला आहे, ज्याचा अर्थ ‘थाप देणे’ असा होतो. चपातीचा खाण्यासाठी घेणाऱ्या थापेशी काहीच संबंध नसला तरी नाव मात्र त्यातूनच उदयास आलं. भारतात गव्हाचं उत्पादन प्राचीन काळापासून मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने चपाती हे देशातील सर्वात जुने आणि लोकप्रिय अन्न आहे. निश्चितच, चपाती ही भारतातील आहाराचा मुख्य भाग आहे.

वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये चपातीचे विविध प्रकार सापडतात

Why Are Chapatis Always Round

वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये चपातीचे विविध प्रकार सापडतात— ज्वारीची भाकरी बाजरीची भाकरी नाचणीची चपाती   मक्की दी रोटी राजगिरा आणि बेसनाच्या चपाती 

तंदुरी रोटी लोकप्रिय

Why Are Chapatis Always Round

मुघलांच्या काळात तर चपातीच्या रूपात बरेच बदल झाले. त्याच काळात तंदुरी रोटी लोकप्रिय झाली. शाही घराण्यांमध्ये तिचा धुरकट सुगंध आणि खास स्वादामुळे ती विशेष मानाने खाल्ली जात असे.

