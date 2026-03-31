…म्हणून जैन धर्माचे सगळेच लोक श्रीमंत असतात! ‘हे’ आहे जैनाच्या श्रीमंतीचे खरं रहस्य?

Jain Community Rich : देशात जैन धर्मीय समाज जरी अल्पसंख्य असले तरी सगळेच लोक श्रीमंत असतात. तु्म्ही कधी विचार केला आहे, जैनाच्या श्रीमंतीचं खरं रहस्य काय आहे.  

Neha Choudhary | Mar 31, 2026, 04:19 PM IST
जैन धर्माचे अनुयायी कायम कुठल्या ना कुठल्या कारणाने चर्चेत असतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या समाजातील सर्व लोक हे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध असतात. त्यामुळे प्रश्न उपस्थितीत होतो की, हे सर्व लोक श्रीमंत कसे असतात. 

तुमच्या कधी लक्षात आलं का, की ही लोक सर्वात यशस्वी उद्योजक असतात. भारतातील लोकसंख्येच्या केवळ 0.3 टक्क्यांचा हा समुदाय श्रीमंत म्हणून ओळखला जातो. या समाजात कोणीही गरीब दिसत नाहीत. यांच्या श्रीमंतीमागील रहस्य कशात दडलंय जाणून घेऊयात.

 इन्कम टॅक्स आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण करापैकी सुमारे 24 टक्के कर हा जैन समाजातील लोक भरतात. भारतातील सर्वात लहान समुदायांपैकी एक असला तरी तो सर्वात श्रीमंत लोकांचा समुदाय आहे. 

जैन लोक हे उद्योजक करतात, ज्यात सोने, हिरे, शेअर बाजार, कमॉडिटी, विमान वाहतूक, माध्यमे आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या विविध क्षेत्रांत काम करतात. विशेष म्हणजे, नोकरीपेक्षा स्वतःचा व्यवसाय करण्यावर या समाजातील लोकांचा भर असतो. या समुदायातील मुलांना व्यवसायाचे बाळकडू लहानपणापासूनच मिळतं. त्यामुळे ही लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असतात. 

 जैन समाजातील व्यक्तींच्या श्रीमंतीमागील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांच्यामधील संयम आणि काटकसरी जीवनशैली मानली पाहिजे. या लोकांना कुठलंही व्यसन नसतं. शिवाय ऐषोआराम, मौजमजा किंवा अनावश्यक खर्च देखील ते करत नसतात. यामुळे त्यांच्या बँक बॅलेन्स हा वाढत जातो.

शिवाय ते विविध व्यवसायांमध्ये पैसे गुंतवतात. ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक साम्राज्य सहज विस्तारीत जातं. जैन समाज केवळ पैसा कमवण्यावर लक्ष केंद्रित करतात असा जर तुमचा समज असेल तर नाही. ही लोक  प्रतिष्ठा, धर्म आणि आरोग्य यांचा समतोल साधतात.

 या समाजाची सर्वात सकारात्मक बाजू म्हणजे हे एकमेकांना सोबत घेऊन पुढे जातात. ते केवळ स्वत:च्या प्रगतीपूर्ती मर्यादित नसतात. तर समाजातील प्रत्येकाला ते व्यवसायातून पुढे नेतात. 

एकमेकांना सोबत घेऊन हे समाजाच्या प्रगतीसोबत स्वत:ची प्रगती करतात. त्यामुळे कमी लोकसंख्या असलेला हा समुदाय आर्थिक बाबतीत खूप सक्षम आहे. या श्रीमंतीमागील त्यांची एकजुट आणि कठोर परिश्रम हे वाखाणण्याजोगे आहे.

Protein-Perfect पनीर रोल, संध्याकाळच्या भुकेला चटपटीत पण हेल्दी पर्याय, जाणून घ्या झटपट रेसिपी

Mahavir Jayanti 2026: जैन मुनी कपडे का घालत नाही?; वेदनादायी अन् रक्तही येतं तरी करतात &#039;केश लोचन&#039; प्रक्रिया

मधमाशी चावल्याने होऊ शकते गंभीर अॅलर्जी, 30 सेकंदात करा &#039;हे&#039; प्रभावी उपाय

New Labour Laws 1 April: कामाचे तास,ओव्हरटाईम अन् पगाराचे नियम बदलले, नव्या कामगार कायद्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम?

