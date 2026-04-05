  • गोव्याला जाण्याच प्लान पर्यटक अचानक का रद्द करत आहेत? कारण जाणून शॉक व्हाल, 99 टक्के लोकांना याची कल्पनाच नाही

गोव्याला जाण्याच प्लान पर्यटक अचानक का रद्द करत आहेत? कारण जाणून शॉक व्हाल, 99 टक्के लोकांना याची कल्पनाच नाही

अचानक लोक गोव्याला जाणे का टाळत आहेत. कारणे जाणून शॉक व्हाल 

Vanita Kamble | Apr 05, 2026, 08:40 PM IST
Goa Tourism:  सुंदर अथांग समुद्र किनारे, चर्च, किल्ले आणि नाईट लाईफ... आयुष्यात एकदा तरी गेव्याला जावं असा प्लान अनेक जण करतात. गोवा हे अनेकांचे ड्रीम डेस्टिनेशन आहे.  भारताच नाही तर जगभरातून पर्यटक गोव्याला फिरायला येतात. आता मात्र, गोव्याची क्रेज कमी झाल्याचे दिसत आहेत. अनेक पर्यटक  गोव्याला जाण्याच प्लान पर्यटक अचानक का रद्द करक आहेत. यामागची कारणे जाणून तुम्ही देखील शॉक व्हाल. 99 टक्के लोकांना याची कल्पनाच नाही.

गोवा हे  जगभरातील पर्यटकांचे ड्रीम डेस्टिनेशन आहे. समुद्रकिनारे आणि सुंदर निसर्गसौंदर्य पाहण्यासाठी तसेच नाईट लाईफचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक गोव्याला येतात.  मात्र, गेल्या काही काळापासून गोव्याची क्रेज कमी होत आहे.

 पर्यटक आता सुट्टीसाठी गोव्याची निवड करत नाहीत. नाताळ असो वा नवीन वर्ष, गोव्याचे पर्यटन अपेक्षेप्रमाणे तेजीत आलेले नाही. यामागे काही प्रमुख कारणे आहेत.

मोठ्या हौसने गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. 

 गोव्यात ठराविक ठिकाणी अचानक पर्यटकांची मोठी गर्दी होत. जसं की पब, बार येथे अनेर गैर प्रकार होत असल्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होत आहे.   

परदेशी पर्यटक दक्षिण गोव्याला जास्त पसंती देतात. परदेशी पर्यटकांकडून अधिक पैसे कमावण्यासाठी, दक्षिण गोव्यातील हॉटेल व्यावसायिक आणि स्थानिक लोक भारतीय पर्यटकांना परदेशी पर्यटकांसारखा पाहुणचार देत नाहीत.  

वाढती महागाई

गोव्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि इतर सुविधा खूप महाग झाल्या आहेत. परिणामी, कमी खर्चात प्रवास करणारे पर्यटक एकतर गोव्याला जाऊ शकत नाहीत. यामुळे बजेट ट्रीप प्लन करणाऱ्या गोव्याचा प्लान कॅन्सल करत आहेत. 

गोव्यातील कॅब माफिया

गोव्यातील स्थानिक टॅक्सी चालकांच्या अरेरावी वर्तनामुळे पर्यटकांना मोठा त्रास होत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, गोव्याला जाण्यासाठी टॅक्सीचे भाडे अनेकदा विमान तिकिटापेक्षाही जास्त असते. सार्वजनिक वाहतुकीचे पर्याय मर्यादित आहेत आणि लोकांना आपली फसवणूक झाल्यासारखे वाटते.

पर्यटकांना आता गोव्यापेक्षा थायलंड किंवा श्रीलंका परवडत आहे. कारण कमी खर्चात थायलंड किंवा श्रीलंकेमध्ये चांगले पर्याय मिळतात. परदेशात चांगले पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, पर्यटक आता गोव्याची निवड कमी करत आहेत.

Weakest Militaries: जगात सर्वात कमकुवत सैन्य कोणत्या देशाचं? कसं करतात स्वसंरक्षण? नाव ऐकून वाटेल आश्चर्य!

