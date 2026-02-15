दाढी असलेल्या पुरुषांकडे महिला लगेच आकर्षित का होतात? वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल
महिलांना दाढी असलेले पुरुष का आवडतात जाणून घेऊया.
Vanita Kamble | Feb 15, 2026, 08:11 PM IST
Women Consider Bearded Men Trustworthy : हल्ली पुरुषांमध्ये दाढी वाढवण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. दाढी असलेले पुरुष अनेकदा अधिक आकर्षक, प्रौढ आणि रुबाबदार वाटतात. स्टबल, व्हॅन डायक किंवा क्लासिक स्टाईल यांसारख्या विविध दाढीच्या शैली एक स्टाईल स्टेटमेंट देखील बनल्या आहेत. महिलांना दाढी असलेले पुरुष आवडत असल्याची माहिती एका नविन संशोधनातून समोर आली आहे.
