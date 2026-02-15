English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • फोटो
  • दाढी असलेल्या पुरुषांकडे महिला लगेच आकर्षित का होतात? वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल

दाढी असलेल्या पुरुषांकडे महिला लगेच आकर्षित का होतात? वैज्ञानिक कारण जाणून थक्क व्हाल

महिलांना दाढी असलेले पुरुष का आवडतात जाणून घेऊया. 

Vanita Kamble | Feb 15, 2026, 08:11 PM IST
twitter

Women Consider Bearded Men Trustworthy : हल्ली पुरुषांमध्ये दाढी वाढवण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. दाढी असलेले पुरुष अनेकदा अधिक आकर्षक, प्रौढ आणि रुबाबदार वाटतात. स्टबल, व्हॅन डायक किंवा क्लासिक स्टाईल यांसारख्या विविध दाढीच्या शैली एक स्टाईल स्टेटमेंट देखील बनल्या आहेत.  महिलांना दाढी असलेले पुरुष आवडत असल्याची माहिती एका नविन संशोधनातून समोर आली आहे. 

1/8

सध्या पुरुषांमध्ये दाढी वाढवण्याचा ट्रेंड पहायला मिळत आहे. महिलांना देखील दाढी ठेवणाऱ्या पुरुषांचा रुबाब आवडत आहे. यामुळेच महिला जाढी असणाऱ्या पुरुषांकडे आकर्षित होत आहेत. 

twitter
2/8

महिलांना दाढी असलेले पुरुष का आवडतात? महिला दाढी असलेल्या पुरुषांकडे लगेच आकर्षित का होतात? या प्रश्नांची थक्क करणारी वैज्ञानिक कारणे आहेत.   

twitter
3/8

 एका संशोधनातून असे समोर आले आहे की  60 टक्के महिलांना दाढी असलेले पुरुष आवडतात.  

twitter
4/8

या संशोधनाच्या निष्कर्षानुसार क्लिन शेव करणारे पुरुष नवीन जोडीदाराच्या शोधात असतात.  

twitter
5/8

 दाढी असलेले पुरुष आपल्या जोडीदारासोबत आनंदी असतात. ते नवा पर्याय शोधत नाहीत. 

twitter
6/8

दाढी असलेले पुरुषांचे व्यक्तीमत्व आकर्षक वाटते. महिला अशा पुरुषांवर लगेच विश्वास ठेवतात.   

twitter
7/8

दाढी वाढवणाऱ्या पुरुषांमध्ये वेगळाच आत्मविश्वास दिसून येतो. ते नातेसबंधन दीर्घकाळ टिकवून देतात.     

twitter
8/8

दाढी ठेवणारे पुरुष दाढीची विशेष काळजी घेतात. यामुळे ते नाते संबधांच्या बाबतीतही काळजी घेत असल्याचे संशोधनातून समोर आले.   

twitter
पुढील
अल्बम

केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं

पुढील अल्बम

केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं

केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं

केदारनाथ भारतातील सर्वात रहस्यमयी मंदिर; 1200 वर्ष जुनं मंदिर वैज्ञानिकांसाठी न उलगडलेले कोडं 9
विजय वर्मा पुन्हा Relationshipमध्ये? तमन्ना नंतर ‘मिस्ट्री गर्ल’सोबत केला रोमँटिक फोटो शेअर

विजय वर्मा पुन्हा Relationshipमध्ये? तमन्ना नंतर ‘मिस्ट्री गर्ल’सोबत केला रोमँटिक फोटो शेअर

विजय वर्मा पुन्हा Relationshipमध्ये? तमन्ना नंतर ‘मिस्ट्री गर्ल’सोबत केला रोमँटिक फोटो शेअर 9
शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?

शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम?

शिक्षण विभागाने RTE नियमात केला मोठा बदल, विद्यार्थ्यांवर कसा होणार परिणाम? 8
Fennel Seeds Water: सकाळी प्या बडीशेपचे पाणी, जाणून घ्या या सुपर ड्रिंकचे 7 आरोग्यदायी फायदे

Fennel Seeds Water: सकाळी प्या बडीशेपचे पाणी, जाणून घ्या या सुपर ड्रिंकचे 7 आरोग्यदायी फायदे

Fennel Seeds Water: सकाळी प्या बडीशेपचे पाणी, जाणून घ्या या सुपर ड्रिंकचे 7 आरोग्यदायी फायदे 8