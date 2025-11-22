English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ashes ट्रॉफीत कसली राख असते? 143 वर्षांपूर्वी कोणाचा मृतदेह गाडलेला? 'ती' शपथ कारणीभूत

Why Ashes Is Called Ashes: जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात जुनी आणि तितकीच आव्हानात्मक स्पर्धा म्हणून ओळख असलेल्या या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडचे खेळाडू इवल्याश्या ट्रॉफीसाठी का झटत असतात? या स्पर्धेला राख असं नाव का दिलंय? जाणून घ्या रंजक माहिती...

Swapnil Ghangale | Nov 22, 2025, 10:53 AM IST
या मालिकेला अ‍ॅशेस म्हणजेच राख असं नाव ठेवलं आहे?

ashes

क्रिकेट जगतामधील बहुचर्चित अ‍ॅशेस मालिकेला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान खेळवल्या जाणाऱ्या या मालिकेची सुरुवात कशी झाली याची कथा फारच रंजक आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेला अ‍ॅशेस म्हणजेच राख असं नाव ठेवलं आहे? हे दोन्ही दादा संघ ज्या इवल्याश्या अ‍ॅशेस कपसाठी खेळात त्यात नेमकी कोणाची राख आहे? याबद्दलच आपण जाणून घेणार आहोत.

...म्हणून यंदा ट्रॉफीत तत्पुरता बदल

ashes

यंदाची म्हणजेच 2025 ची अ‍ॅशेस मालिका ऑस्ट्रेलियात खेळली जात आहे. पाच कसोटी सामन्यांची ही मालिका 21 नोव्हेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026 दरम्यान खेळवली जाणार आहे. स्पॉन्सरशिपमुळे एनआरएमए इन्शुरन्स हे नाव जोडलं आहे. त्यामुळे प्रातिनिधिक ट्रॉफीमध्येही बदल करण्यात आला आहे. मात्र मूळ छोटी ट्रॉफीही या नव्या ट्रॉफी सोबत कायम राहणार आहे.  

यंदाच्या अ‍ॅशेस मालिकेत पहिल्यांदाच...

ashes

यंदाच्या अ‍ॅशेस मालिकेअंतर्गत पहिल्यांदाच पर्थ स्टेडियमवर अॅशेजची कसोटी खेळवली जाणार आहे. ब्रिस्बेनमध्ये होणारा मालिकेतील दुसरा सामना डे-नाईट (पिंक बॉल) असेल. सध्या अ‍ॅशेस ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाकडे आहे. 2023 ला या स्पर्धेत 2-2 ची बरोबरी झाल्याने ट्रॉफी ऑस्ट्रेलियाला देण्यात आलेली.

कोणी किती वेळा जिंकली अ‍ॅशेस

ashes

आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियाने 34 वेळा अ‍ॅशेस मालिका जिंकली असून इंग्लंडने 32 वेळा अ‍ॅशेसचा कप आपल्याकडे राखण्यात यश मिळवलं आहे. एकूण 7 वेळा मालिका बरोबरीत सुटली आहे. सध्या खेळवली जात असलेली अ‍ॅशेस मालिका वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपचा भाग असल्याने तिला दिर्घकालीन महत्त्व प्राप्त झालं आहे.  

सर्वात जुनी आणि तितकीच आव्हानात्मक स्पर्धा

ashes

मात्र ही स्पर्धा 1882 पासून खेळवली जात आहे. ही जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात जुनी आणि तितकीच आव्हानात्मक स्पर्धा मानली जाते. या मालिकेला अ‍ॅशेस म्हणजेच राखेवरुन नाव ठेवण्यामागे एक खोचक जाहिरात कारणीभूत आहे असं सांगितल्यास तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल, पण हे खरं आहे.  

1882 मध्ये घडलं काय?

ashes

तर झालं असं की, 1882 मध्ये पहिल्यांदाच इंग्लंडचा संघ घरच्या मैदानावर ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या कसोटी सामन्यात पराभूत झाला. ज्या इंग्रजांनी जगाला क्रिकेटचा खेळ शिकवला त्याच्या जन्मभूमीत पाहुण्या संघाकडून लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागल्याने ब्रिटीश प्रसारमाध्यमं चांगलीच संतापली.

ती जाहिरात नावाच्या केंद्रस्थानी; त्यात होतं काय?

ashes

हाच संताप एका इंग्रजी वृत्तपत्राने इंग्लीश क्रिकेटचा मृत्यू झाला आहे अशी श्रद्धांजलीची खोजक जाहिरात छापत व्यक्त केला. "इंग्लीश क्रिकेटचा ओव्हलच्या मैदानावर 29 ऑगस्ट 1882 रोजी मृत्यू झाला. याबद्दल या वर्तुळातील सर्वांना फार खेद होत आहे," असं या जाहिरातीत म्हटलं होतं. एवढ्यावरच न थांबता इंग्लीश खेळाडूंना डिवचण्यासाठी "इंग्लीश क्रिकेटचा मृतदेह पुरला जाईल आणि अ‍ॅशेस ऑस्ट्रेलियाला नेल्या जातील," असा उल्लेख या जाहिरातीमध्ये होता.  

तेव्हापासूनच या मालिकेला अ‍ॅशेस असं नाव

ashes

या जाहिरातीनंतर इंग्लंडच्या कर्णधाराने प्रसारमाध्यमांनी इंग्लीश क्रिकेटच्या ज्या प्रतिकात्मक राखेचा उल्लेख केला ती राख परत मिळवण्याची शपथ घेतली. या शपथेचा उल्लेख प्रसारमाध्यमांनी, 'अ‍ॅशेस (राख) परत मिळवण्याची इर्षा' असा केला आणि तेव्हापासूनच या मालिकेला अ‍ॅशेस असं नाव पडलं.   

...म्हणूनच ही अ‍ॅशेस ट्रॉफीसाठी सामना

ashes

म्हणजेच ज्या छोट्याश्या कपसाठी हे संघ 25 दिवस मैदानात घाम गाळतात त्या कपामध्ये प्रत्यक्षात कोणत्याही गोष्टीची राख नसते. मात्र तो कप प्रतिकात्मकरित्या इंग्लीश क्रिकेटची राख असल्याचं मानलं जातं आणि म्हणूनच ही अ‍ॅशेस ट्रॉफी आपल्याकडे रहावी यासाठी दोन्ही संघ मागील 143 वर्षांपासून एकमेकांविरुद्ध ही मालिका खेळत आहेत. तुम्हाला अ‍ॅशेसचा हा इतिहास ठाऊक होता का?  

मिचेल स्टार्कने गाजवला दिवस

ashes

दरम्यान, यंदाच्या अ‍ॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवलाय तो ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी. पर्थच्या मैदानात खेळवल्या जात असलेल्या या कसोटीमध्ये नाणेफेक जिंकून पाहुण्या इंग्लंड संघाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पहिल्याच दिवशी तब्बल 19 विकेट्स पडल्या. अ‍ॅशेसच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका दिवसात एवढ्या विकेट्स पडल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाची गोलंदाजी सुरु असताना मिचेल स्टार्कने इंग्लंडच्या सात गड्यांना अवघ्या 58 धावांच्या मोबदल्यात तंबूत धाडलं.  

बेन स्टोक्सचं जशास तसं उत्तर

ashes

तर ऑस्ट्रेलिया फलंदाजी आल्यानंतर बेन स्टोक्सने जणू स्टार्ककडून टाळी घेतल्याप्रमाणे गोंदाजी केली. स्ट्रोक्सने 23 धावांच्या मोबदल्यात ऑस्ट्रेलियाचा अर्धा संघ तंबूत धाडला. इंग्लंडचा संघ 172 धावांवर बाद झाला तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने 123 धावांमध्ये 9 गडी गमावले. पहिल्या कसोटीचा पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा ऑस्ट्रेलिया 49 धावांनी पिछाडीवर आहे. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक, सोशल मीडियावरुन आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार)

