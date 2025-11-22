Ashes ट्रॉफीत कसली राख असते? 143 वर्षांपूर्वी कोणाचा मृतदेह गाडलेला? 'ती' शपथ कारणीभूत
Why Ashes Is Called Ashes: जागतिक क्रिकेटमधील सर्वात जुनी आणि तितकीच आव्हानात्मक स्पर्धा म्हणून ओळख असलेल्या या स्पर्धेत ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडचे खेळाडू इवल्याश्या ट्रॉफीसाठी का झटत असतात? या स्पर्धेला राख असं नाव का दिलंय? जाणून घ्या रंजक माहिती...
Swapnil Ghangale | Nov 22, 2025, 10:53 AM IST
1/11
या मालिकेला अॅशेस म्हणजेच राख असं नाव ठेवलं आहे?
क्रिकेट जगतामधील बहुचर्चित अॅशेस मालिकेला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलियादरम्यान खेळवल्या जाणाऱ्या या मालिकेची सुरुवात कशी झाली याची कथा फारच रंजक आहे. विशेष म्हणजे या मालिकेला अॅशेस म्हणजेच राख असं नाव ठेवलं आहे? हे दोन्ही दादा संघ ज्या इवल्याश्या अॅशेस कपसाठी खेळात त्यात नेमकी कोणाची राख आहे? याबद्दलच आपण जाणून घेणार आहोत.
2/11
...म्हणून यंदा ट्रॉफीत तत्पुरता बदल
यंदाची म्हणजेच 2025 ची अॅशेस मालिका ऑस्ट्रेलियात खेळली जात आहे. पाच कसोटी सामन्यांची ही मालिका 21 नोव्हेंबर 2025 ते 8 जानेवारी 2026 दरम्यान खेळवली जाणार आहे. स्पॉन्सरशिपमुळे एनआरएमए इन्शुरन्स हे नाव जोडलं आहे. त्यामुळे प्रातिनिधिक ट्रॉफीमध्येही बदल करण्यात आला आहे. मात्र मूळ छोटी ट्रॉफीही या नव्या ट्रॉफी सोबत कायम राहणार आहे.
3/11
यंदाच्या अॅशेस मालिकेत पहिल्यांदाच...
4/11
कोणी किती वेळा जिंकली अॅशेस
5/11
सर्वात जुनी आणि तितकीच आव्हानात्मक स्पर्धा
6/11
1882 मध्ये घडलं काय?
7/11
ती जाहिरात नावाच्या केंद्रस्थानी; त्यात होतं काय?
हाच संताप एका इंग्रजी वृत्तपत्राने इंग्लीश क्रिकेटचा मृत्यू झाला आहे अशी श्रद्धांजलीची खोजक जाहिरात छापत व्यक्त केला. "इंग्लीश क्रिकेटचा ओव्हलच्या मैदानावर 29 ऑगस्ट 1882 रोजी मृत्यू झाला. याबद्दल या वर्तुळातील सर्वांना फार खेद होत आहे," असं या जाहिरातीत म्हटलं होतं. एवढ्यावरच न थांबता इंग्लीश खेळाडूंना डिवचण्यासाठी "इंग्लीश क्रिकेटचा मृतदेह पुरला जाईल आणि अॅशेस ऑस्ट्रेलियाला नेल्या जातील," असा उल्लेख या जाहिरातीमध्ये होता.
8/11
तेव्हापासूनच या मालिकेला अॅशेस असं नाव
9/11
...म्हणूनच ही अॅशेस ट्रॉफीसाठी सामना
म्हणजेच ज्या छोट्याश्या कपसाठी हे संघ 25 दिवस मैदानात घाम गाळतात त्या कपामध्ये प्रत्यक्षात कोणत्याही गोष्टीची राख नसते. मात्र तो कप प्रतिकात्मकरित्या इंग्लीश क्रिकेटची राख असल्याचं मानलं जातं आणि म्हणूनच ही अॅशेस ट्रॉफी आपल्याकडे रहावी यासाठी दोन्ही संघ मागील 143 वर्षांपासून एकमेकांविरुद्ध ही मालिका खेळत आहेत. तुम्हाला अॅशेसचा हा इतिहास ठाऊक होता का?
10/11
मिचेल स्टार्कने गाजवला दिवस
दरम्यान, यंदाच्या अॅशेस मालिकेतील पहिल्या कसोटीचा पहिला दिवस गाजवलाय तो ऑस्ट्रेलियन गोलंदाजांनी. पर्थच्या मैदानात खेळवल्या जात असलेल्या या कसोटीमध्ये नाणेफेक जिंकून पाहुण्या इंग्लंड संघाने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पहिल्याच दिवशी तब्बल 19 विकेट्स पडल्या. अॅशेसच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका दिवसात एवढ्या विकेट्स पडल्या आहेत. ऑस्ट्रेलियाची गोलंदाजी सुरु असताना मिचेल स्टार्कने इंग्लंडच्या सात गड्यांना अवघ्या 58 धावांच्या मोबदल्यात तंबूत धाडलं.
11/11